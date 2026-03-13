Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Англичанин си купил билет за обществения транспорт с финикийска монета на 2 хиляди години

Англичанин си купил билет за обществения транспорт с финикийска монета на 2 хиляди години

13 Март, 2026 10:42 634 4

  • англичанин-
  • монета-
  • лийдс-
  • питър едуардс

Питър Едуардс, наследник на притежателя Джеймс Едуардс, е дарил редкия екземпляр на музеите и галериите в Лийдс

Англичанин си купил билет за обществения транспорт с финикийска монета на 2 хиляди години - 1
Снимка: Leeds Museums and Galleries
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

2000-годишна финикийска монета, използвана за плащане на обществения транспорт в Англия през 50-те години, беше дарена от внука на колекционер на билети.

Питър Едуардс, наследник на притежателя Джеймс Едуардс, е дарил редкия екземпляр на музеите и галериите в Лийдс, съобщава Live Science.

Работата на Джеймс Едуардс била да брои билетите, събирани от шофьорите на автобуси и трамваи. Когато намирал фалшиви или чуждестранни монети, ги носел на внука си. Въпреки че никой в ​​семейството не се интересувал от колекциониране или изучаване на монети, една от тях все пак привлякла интереса на Питър Едуардс.

Той открил, че монетата е сечена преди 2000 години в Гадир, селище, разположено в южната част на днешна Испания. Гадир е основан от финикийците, чиято първа колония в Западна Европа е Картаген. В началото на 3 век пр.н.е. Гадир попада под картагенско управление, а по-малко от 100 години по-късно попада под контрола на Древен Рим. Кейт Бакстър, куратор по археология и нумизматика в Музеите и галериите на Лийдс, потвърди, че монетата наистина е била сечена преди 2000 години в Гадир.

Едната страна на монетата изобразява финикийския бог Мелкарт, смятан за главно божество на Гадир, Картаген и Тир. На обратната страна са изобразени две риби тон, вероятно показващи значението на риболова в местната икономика.

Не е ясно как монетата е попаднала в Лийдс.

„Намерена е след войната, така че може би войници са се върнали със сувенири от страните, в които са били командировани“, предположи Питър Едуардс.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    7 0 Отговор
    Фейк нюззз!

    10:46 13.03.2026

  • 2 да ве да

    10 0 Отговор
    Добра "легенда", лесен начин да се легализира нещо крадено😉

    10:47 13.03.2026

  • 3 Бендида

    12 0 Отговор
    Плячкосване е думата, не сувенир.
    ,,„Намерена е след войната, така че може би войници са се върнали със сувенири от страните, в които са били командировани“

    10:49 13.03.2026

  • 4 Боби рипортера

    1 0 Отговор
    Един финикиец ме плющеше и ми плащаше с точни същите монети 🤣😅🤭🤭🥳

    11:01 13.03.2026