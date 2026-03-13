Англичанин си купил билет за обществения транспорт с финикийска монета на 2 хиляди години

2000-годишна финикийска монета, използвана за плащане на обществения транспорт в Англия през 50-те години, беше дарена от внука на колекционер на билети.

Питър Едуардс, наследник на притежателя Джеймс Едуардс, е дарил редкия екземпляр на музеите и галериите в Лийдс, съобщава Live Science.

Работата на Джеймс Едуардс била да брои билетите, събирани от шофьорите на автобуси и трамваи. Когато намирал фалшиви или чуждестранни монети, ги носел на внука си. Въпреки че никой в ​​семейството не се интересувал от колекциониране или изучаване на монети, една от тях все пак привлякла интереса на Питър Едуардс.

Той открил, че монетата е сечена преди 2000 години в Гадир, селище, разположено в южната част на днешна Испания. Гадир е основан от финикийците, чиято първа колония в Западна Европа е Картаген. В началото на 3 век пр.н.е. Гадир попада под картагенско управление, а по-малко от 100 години по-късно попада под контрола на Древен Рим. Кейт Бакстър, куратор по археология и нумизматика в Музеите и галериите на Лийдс, потвърди, че монетата наистина е била сечена преди 2000 години в Гадир.

Едната страна на монетата изобразява финикийския бог Мелкарт, смятан за главно божество на Гадир, Картаген и Тир. На обратната страна са изобразени две риби тон, вероятно показващи значението на риболова в местната икономика.

Не е ясно как монетата е попаднала в Лийдс.

„Намерена е след войната, така че може би войници са се върнали със сувенири от страните, в които са били командировани“, предположи Питър Едуардс.