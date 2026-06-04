50-годишната Милица Гладнишка призна: Не искам сватба!

Милица Гладнишка е една от най-харизматичните и многостранно надарени наши актриси. Страхотна комедийна актриса е, джаз певица, майстор на дублажа и тв звезда от предаването „Кой да знае?“. Колкото и да е невероятно, фурията с неизчерпаема енергия на 3 юни отпразнува 50-годишен юбилей, пише hotarena.net.

Родена е в интересно и артистично семейство. Възпитана е в труд и да не се оплаква. Като дете помагала на родителите си в градината, от която предимно се изхранвали в началото на прехода у нас. Наследила е силата на духа на предците си.

„Ние сме от поколението, което знае какво е бедност и как да се организираме, когато няма средства, че можем да работим други неща“, признава актрисата, която в трудни моменти в кариерата си е била пееща сервитьорка, барманка, копирайтър и телефонистка.

Работила е в емблематичния за времето си клуб „Опера“, където сервира и пее джаз. Казва, че трудът не я плаши и е под достойнството ѝ да се вайка, че няма пари.

Баба ѝ Милица, на която е кръстена, е от Скопие. Преживяла е Втората световна война, тежък развод, заливане с киселина, загуба на 19-годишен син. Преследвана била от българските власти заради македонския си произход. Труден и беден живот имала, но все пеела, разказвала вицове, имала рецитаторски талант.

Такива били и родителите на Милица.

„Майка ми беше страшен воин. В големите кризи отглеждаше картофи на село, лук, грах… Никога не я е спирало нищо. Баща ми – също. Цялото семейство е борбено. При нас не се мрънка, защото нещата няма да се подобрят, и трудно споделяме, когато ни боли. Гледаш сам да се оправиш“, споделя Гладнишка.

Майка ѝ била единствената тромпетистка в България. Свирила е във филхармония „Пионер“ и обикаляла света с оркестъра. Въпреки всички трудности с мъжа си успяват да отделят пари за образованието на Милица и сестра ѝ Емилия, която пък е художничка и виолистка в операта в Грац, Австрия.

„Майка ми ни водеше по частни уроци и така ми даде английския език, пианото и оперното пеене“, разказва още актрисата.

Гладнишка е придобила от семейството си и битови умения - умее да шпаклова.

„Етиката на прадядо ми Тодор е била на изключително високо ниво – разказва тя. – Праща дъщерите си в Австрия и в Американския колеж в България. Но идва национализацията през 1947 г. и нещата се обръщат. Цялото му имущество е иззето и семейството е принудено да живее в обора срещу къщата си. Прадядо ми води дело за няколко кокошки и овце и успява да си ги върне. Прабаба ми умира от мъка и го оставя сам с три дъщери.“

С половинката ѝ дълго време не афишираха връзката си.

Може би затова като дете една от мечтите ѝ била да стане палеонтолог или археолог. Искала да бъде и космонавт, или писател. Е, не е завършила тези специалности, но пък показва завидни познания във всякакви сфери в шоуто „Кой да знае?“.

Казва, че повечето неща е научила от майка си, но със сигурност има значение и фактът, че е израснала в къща, пълна с книги, а съседите ѝ още помнят как вървяла по улиците, четейки в движение. И днес четенето ѝ е любимо занимание, макар да има малко свободно време.

А за това как е избрала актьорството и сцената пред всичките си таланти и умения, казва:

„Обичам сцената, публиката! Но това, което ме привлича, е, че мога да завладявам съвършено непознати хора със своята фантазия, емоции, мечти и страхове… Велико е!… Аз имам много идеи. Мечтая си за собствено вечерно шоу“, откровена е Гладнишка.

И макар днес да е позната предимно от тв екрана, джаз клубовете и театъра, тя всъщност завършва НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“. А музикалното ѝ образование е сериозно – учила е оперно пеене, специализирала е джаз в Лондон и е завършила майсторски клас при легендарния Милчо Левиев.

В личен план Милица е щастлива и с човека до нея – Иван Велчев, който е неин колега. Двамата са заедно от 14 години, но дълго време не афишираха връзката си. Нямат деца.

Иван е известен глас от дублажа в родния ефир. Запознават се през 2009 г., когато озвучават анимационен филм.

„Аз пеех по това време в едно софийско заведение, той идваше с колеги от дублажа там да ни слуша и така се завързаха нещата… Харесвахме се, привличахме се, ходихме една година, след което скъсахме. Вече не си спомням причината, но след 6 месеца пак се събрахме“, споделя Гладнишка, която е 10 години по-възрастна от половинката си, който на 4 юни ще навърши 40 лета.

И двамата са зодия Близнаци и сходните им характери често подклаждали спорове и скандали, но те с времето намалели.

„Всяка година късахме“, признава Милица и разкрива, че с Иван се карали около 5 минути и после слагали край на връзката си. Но всеки път се оказвало, че е за кратко.

Казват, че с напредването на годините се карат по-малко и не се разделят, а се одобряват.

„Иван е уникален човек – забавен и талантлив. Да не говорим, че е отговорен, честен и добър. Интересен е с фантазията си – описва актрисата любимия си. – Вкъщи е цял цирк – дали ще имитира колеги или известни хора, дали ще се преобразява в Кашчей, или в джуджето от „Туин Пийкс“ – постоянно някакви образи, няма празно.“

И все пак актрисата не мисли за сватба:

„Нямам никакво намерение да минавам под венчило. Бракът не е нещо, за което си мечтая“, откровена е тя.

Освен в живота двамата си партнират и на сцената в концерта-театър, на който са и създатели – „Лисицата и Котараците“. В него участва и Николай Воденичаров – Никеца, и тримата изпълняват песни по велики романи. Вече върви лятното им турне из страната.

Милица е разказвала, че е разпръснала праха на майка си Вили на Витоша. Жената почина от рак на черния дроб и за актрисата това беше най-тежкият момент в живота ѝ.

„Такъв човек като нея се създава рядко от Вселената – споделя Милица. – Не защото е моя майка, а защото беше много смела, израснала в трудна среда, с разведени родители и какви ли не още трудности. Тя беше истински енциклопедист: огромна част от нещата, които знам, съм научила от нея, от книгите, които са навсякъде у нас, от музиката.

Тя беше човек, който от боклуци можеше да направи електрическа мрежа. Избиваше прозорци, шпакловаше, слагаше дограма. Отглеждаше растения. Никога не се отказваше, никога не показваше страх.

Дори когато се разболя от рак на черния дроб, не съм я хванала да се разплаче, да има страх в нея и да го покаже. Накрая, дори когато умираше, беше в моите ръце и ми каза: „Мице, не се тревожи, аз ще се оправя!“.

Мислеше единствено и само да не ни тревожи. Това е велик човек! Сега гледам Витоша и знам, че тя е там!“, казва с тъга актрисата.