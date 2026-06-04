Краси Радков и съпругата му споделиха на какво дължат дългия си и щастлив брак (ВИДЕО)

Актьорът Краси Радков и съпругата му Станислава Ганчева отговориха на любопитни въпроси за семейния си живот в ефира на „На кафе“. Двамата признаха, че както във всяко семейство, и при тях не липсват разногласия, но смятат, че тайната на дългогодишната връзка се крие в компромисите, търпението и доброто познаване на партньора.

Комикът разказа, че със Станислава са заедно още от младежките си години и през годините са се научили да се адаптират един към друг.

„Понякога имаме спречквания, докато си напаснем характерите. Запознахме се много млади. Освен ежедневните битови въпроси, в живота ни има и романтика. Ние сме едно съвсем нормално семейство“, сподели актьорът.

Той допълни, че двамата никога не са почивали поотделно. Въпреки натоварените си ангажименти, винаги намират начин да прекарват свободното си време заедно, макар и само няколко пъти в годината.

Станислава Ганчева също е убедена, че колкото по-рано едно семейство се заформи, толкова по-здрава ще бъде връзката. Според нея, когато двама души започнат живота си заедно от младини, те по-лесно свикват с особеностите на характера на другия и успяват да преодоляват конфликтите по-леко.

„С времето се научаваш какво дразни човека до теб и просто избягваш тези ситуации. Това е част от успешната връзка“, смята тя.

По думите ѝ повечето семейни спорове възникват заради дребни ежедневни проблеми, а разбирателството и уважението са най-сигурният начин те да бъдат преодолени.