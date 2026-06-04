Новини
Любопитно »
Краси Радков и съпругата му споделиха на какво дължат дългия си и щастлив брак (ВИДЕО)

Краси Радков и съпругата му споделиха на какво дължат дългия си и щастлив брак (ВИДЕО)

4 Юни, 2026 14:31 1 316 14

  • краси радков-
  • станислава ганчева-
  • актьор-
  • брак-
  • семейство

Според тях колкото по-млади са партньорите, толкова по-лесно свикват един с друг

Краси Радков и съпругата му споделиха на какво дължат дългия си и щастлив брак (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Краси Радков и съпругата му Станислава Ганчева отговориха на любопитни въпроси за семейния си живот в ефира на „На кафе“. Двамата признаха, че както във всяко семейство, и при тях не липсват разногласия, но смятат, че тайната на дългогодишната връзка се крие в компромисите, търпението и доброто познаване на партньора.

Комикът разказа, че със Станислава са заедно още от младежките си години и през годините са се научили да се адаптират един към друг.

„Понякога имаме спречквания, докато си напаснем характерите. Запознахме се много млади. Освен ежедневните битови въпроси, в живота ни има и романтика. Ние сме едно съвсем нормално семейство“, сподели актьорът.

Той допълни, че двамата никога не са почивали поотделно. Въпреки натоварените си ангажименти, винаги намират начин да прекарват свободното си време заедно, макар и само няколко пъти в годината.

Станислава Ганчева също е убедена, че колкото по-рано едно семейство се заформи, толкова по-здрава ще бъде връзката. Според нея, когато двама души започнат живота си заедно от младини, те по-лесно свикват с особеностите на характера на другия и успяват да преодоляват конфликтите по-леко.

„С времето се научаваш какво дразни човека до теб и просто избягваш тези ситуации. Това е част от успешната връзка“, смята тя.

По думите ѝ повечето семейни спорове възникват заради дребни ежедневни проблеми, а разбирателството и уважението са най-сигурният начин те да бъдат преодолени.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми...

    24 0 Отговор
    тя го изяла, останал само кокали

    Коментиран от #10, #14

    14:33 04.06.2026

  • 2 Лост

    23 0 Отговор
    Станислава храни го този човек,че вече е заприличал като "Две капки вода" с Дони.

    14:35 04.06.2026

  • 3 немо

    20 1 Отговор
    като го гледам Краси Радков как се е спаружил, май хич не му е толкова щастлив брака

    Коментиран от #12

    14:36 04.06.2026

  • 4 Веска Меджидиева

    17 1 Отговор
    И краската беше от слугинажа на слави трифонов.

    14:37 04.06.2026

  • 5 Ливъридж 10х

    1 0 Отговор
    Има ли кандидат милиардери 🤭🪬🇮🇱

    14:37 04.06.2026

  • 6 Петров

    20 2 Отговор
    Краси Радков дълги години помагаше на славитрифоноф за опростачаването на българския народ. Това е черно петно в неговата биография. Лошото е, че той няма кой знае какво друго в тази биография.

    14:40 04.06.2026

  • 7 Лицемерие и фалш

    17 0 Отговор
    Нали преди години Краси ревеше, че Стасито си го .... разнообразява живота с по-младо жребче. А Славчо го утешаваше...

    14:42 04.06.2026

  • 8 Лицемерие и фалш

    8 0 Отговор
    Нали преди години Краси ревеше, че Стасито си го .... разнообразява живота с по-младо жребче. А Славчо го утешаваше...

    14:42 04.06.2026

  • 9 Акътее

    11 1 Отговор
    Радков е добър смешник и нищо повече.

    14:45 04.06.2026

  • 10 др Гей Билтс

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ми...":

    Оземпикът ги е изял и двамата.

    14:59 04.06.2026

  • 11 Не знам как

    13 0 Отговор
    Краси Радков толкова много се състари и погрозня с това отслабване, че изглежда като дядка.

    15:01 04.06.2026

  • 12 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "немо":

    Аз познавам много добър доктор който може да му опъне кожата като пъпа ще му е на челото а вратовръзката на врата.

    15:07 04.06.2026

  • 13 Колко да е стабилно

    2 0 Отговор
    Хранилка братче
    Няма друго

    15:22 04.06.2026

  • 14 Той като глупака на

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ми...":

    Нети
    Живот без избор
    Приключили възможности
    Варианти цъ
    След първите години щтрака вратата
    Няма изход
    Освен ако си силен и самостоятелен в акъла

    15:25 04.06.2026