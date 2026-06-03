Новини
Любопитно »
Весела Бабинова и Владимир Зомбори най-после вдигнаха сватба (СНИМКИ)

Весела Бабинова и Владимир Зомбори най-после вдигнаха сватба (СНИМКИ)

3 Юни, 2026 22:33 861 9

  • весела бабинова-
  • владимир зомбори-
  • сватба

Новината дойде със сватбени снимки, в типично техен стил, придружени с кратко описание

Весела Бабинова и Владимир Зомбори най-после вдигнаха сватба (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Весела Бабинова и Владимир Зомбори вече официално са семейство. Актьорската двойка, която е заедно от години, съобщи в социалните мрежи, че е минала под венчилото през май, пише dnes.bg.

Новината дойде със сватбени снимки, в типично техен стил, придружени с кратко описание.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. ♥️ В телефонния указател може вече и на "З" да ме намерите. #lekano6", написа Бабинова в социалните мрежи.

Бабинова и Зомбори отдавна са сред обичаните двойки в артистичните среди. Двамата живеят заедно от години и имат дъщеря - Йоана, която наскоро навърши 5 години. На снимките, с които споделиха щастливата новина, присъства и тя с широка усмивка на лицето.

В свои интервюта Весела е разказвала, че двамата с Владимир Зомбори са били близки приятели много преди да станат двойка. По думите ѝ именно това е помогнало на връзката им да бъде стабилна.

"Много преди да се съберем заедно, ние бяхме близки приятели. Това много ни помогна", споделя актрисата, като допълва, че за нея приятелството и уважението са сред най-важните неща в една връзка и в брака.

Новината за сватбата не идва съвсем изненадващо за зрителите. Преди време Бабинова вече беше споменала, че е решила Христо Пъдев да бъде кум на сватбата ѝ с Владимир Зомбори, а кума - половинката му Цветина Петрова.

Тогава Пъдев, който е близък приятел на Зомбори, обясни, че решението не е случайно, тъй като неговата Цвети е най-добра приятелка на Бабинова, а двете семейства живеят врата до врата на един етаж.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Тия па кви са и за кво се борят?

    22:34 03.06.2026

  • 2 Ах , Ах...

    9 3 Отговор
    Обещаваме вече да не таковаме Бабинова! Омъжена жена е зер...

    22:36 03.06.2026

  • 3 тъй ли...

    10 1 Отговор
    Оф, най-сетне!
    Вече всички да се успокоят.

    22:37 03.06.2026

  • 4 Запознат

    3 8 Отговор
    Българите сте последно качество хора 🤭

    Коментиран от #7

    22:38 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    23:01 03.06.2026

  • 7 Незапознат

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    Я ни светни ти от кои "първокачествени" кoмплекcaри имаш съмнителната чест да бъдеш 🤔😏?

    23:06 03.06.2026

  • 8 Новичок

    1 0 Отговор
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,авторки и т.н.т.Пфу...

    23:18 03.06.2026

  • 9 Цвете

    0 0 Отговор
    ЖИВИ, ЗДРАВИ И МНОГО КЪСМЕТ. ОБИЧАЙТЕ СЕ И СЕ РАДВАЙТЕ НА ЖИВОТА. 🎭🌺❤️💯🌺

    23:26 03.06.2026