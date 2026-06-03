Весела Бабинова и Владимир Зомбори най-после вдигнаха сватба (СНИМКИ)

Весела Бабинова и Владимир Зомбори вече официално са семейство. Актьорската двойка, която е заедно от години, съобщи в социалните мрежи, че е минала под венчилото през май, пише dnes.bg.
Новината дойде със сватбени снимки, в типично техен стил, придружени с кратко описание.
"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. ♥️ В телефонния указател може вече и на "З" да ме намерите. #lekano6", написа Бабинова в социалните мрежи.
Бабинова и Зомбори отдавна са сред обичаните двойки в артистичните среди. Двамата живеят заедно от години и имат дъщеря - Йоана, която наскоро навърши 5 години. На снимките, с които споделиха щастливата новина, присъства и тя с широка усмивка на лицето.
В свои интервюта Весела е разказвала, че двамата с Владимир Зомбори са били близки приятели много преди да станат двойка. По думите ѝ именно това е помогнало на връзката им да бъде стабилна.
"Много преди да се съберем заедно, ние бяхме близки приятели. Това много ни помогна", споделя актрисата, като допълва, че за нея приятелството и уважението са сред най-важните неща в една връзка и в брака.
Новината за сватбата не идва съвсем изненадващо за зрителите. Преди време Бабинова вече беше споменала, че е решила Христо Пъдев да бъде кум на сватбата ѝ с Владимир Зомбори, а кума - половинката му Цветина Петрова.
Тогава Пъдев, който е близък приятел на Зомбори, обясни, че решението не е случайно, тъй като неговата Цвети е най-добра приятелка на Бабинова, а двете семейства живеят врата до врата на един етаж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
22:34 03.06.2026
2 Ах , Ах...
22:36 03.06.2026
3 тъй ли...
Вече всички да се успокоят.
22:37 03.06.2026
4 Запознат
Коментиран от #7
22:38 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
23:01 03.06.2026
7 Незапознат
До коментар #4 от "Запознат":Я ни светни ти от кои "първокачествени" кoмплекcaри имаш съмнителната чест да бъдеш 🤔😏?
23:06 03.06.2026
8 Новичок
23:18 03.06.2026
9 Цвете
23:26 03.06.2026