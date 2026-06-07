Експерт: Пътят от катастрофата с четирима загинали е в много лошо състояние

Пътят, на който се случи катастрофата, в която загинаха четирима, а много други бяха ранени, става все по-зле заради безхаберието на местната власти и на Столична община.

Той беше поддържан преди, но в момента е много занемарен. На този път има много голям поток от превозни средства.

Това каза автоинструктурът и експерт по пътна безопасност Йонко Иванов в ефира „Събуди се”.

Голям процент от местните, които шофират там, нямат книжки, допълни още той. Експертът каза, че встрани от пътя има много храсти и едно дърво, които ограничават видимостта и на тези, които отиват към Ботунец, и на този, който завива към Челопечене. При катастрофата „спирачен път изобщо няма, защото няма и време за реакция”, каза още Иванов.

Експертът беше категоричен, че полицията трябва да се насочи към местата, на които има инциденти и се организират гонки. Също така заяви, че превенцията е от огромно значение.