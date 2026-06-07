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Експерт: Пътят от катастрофата с четирима загинали е в много лошо състояние

Експерт: Пътят от катастрофата с четирима загинали е в много лошо състояние

7 Юни, 2026 10:34, обновена 7 Юни, 2026 09:58 1 288 44

  • йонко иванов-
  • път-
  • катастрофа-
  • анализ-
  • експерт

Причината е в безхаберието на местната власти и на Столична община, отбеляза Йонко Иванов

Експерт: Пътят от катастрофата с четирима загинали е в много лошо състояние - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

Пътят, на който се случи катастрофата, в която загинаха четирима, а много други бяха ранени, става все по-зле заради безхаберието на местната власти и на Столична община.

Той беше поддържан преди, но в момента е много занемарен. На този път има много голям поток от превозни средства.

Това каза автоинструктурът и експерт по пътна безопасност Йонко Иванов в ефира „Събуди се”.

Голям процент от местните, които шофират там, нямат книжки, допълни още той. Експертът каза, че встрани от пътя има много храсти и едно дърво, които ограничават видимостта и на тези, които отиват към Ботунец, и на този, който завива към Челопечене. При катастрофата „спирачен път изобщо няма, защото няма и време за реакция”, каза още Иванов.

Експертът беше категоричен, че полицията трябва да се насочи към местата, на които има инциденти и се организират гонки. Също така заяви, че превенцията е от огромно значение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    78 0 Отговор
    Аха! Ясно!
    Не били виновни онези с чешките книжки, карали със 160, а пътят не бил достатъчно добър за техните състезания.

    Коментиран от #21, #25, #38

    10:00 07.06.2026

  • 2 Без име

    58 0 Отговор
    Пътят е виновен, писта за неграмотните римляни е трябвало да направят. Явно вече римското злато е започнало да намира новите си собственици.

    10:00 07.06.2026

  • 3 А50

    63 1 Отговор
    Пътищата почти навсякъде са лоши, но това не пречи на добитъка да кара със 150кмч

    10:00 07.06.2026

  • 4 Ами като....

    56 2 Отговор
    Продавате фалшиви книжки на васильовците после пътищата ви били виновни.

    10:02 07.06.2026

  • 5 Още един подплатено конкуросан

    47 0 Отговор
    Хубави, лоши не са за гонки
    Защо тези неучени тарикати не са били проверени и отстранени навреме

    10:02 07.06.2026

  • 6 Факт

    41 0 Отговор
    Напълнихте държавата с камери. Похарчихте милиарди. Уредихте някои свои хора на тази хранилка да тлъстеят.
    И пак се правят незаконни гонки насред столицата.
    Връщайте парите!

    10:02 07.06.2026

  • 7 ООрана държава

    35 2 Отговор
    Айде айде, щом са тръгнали гонка да си правят значи не е толкова зле пътя, проблема е кел3м3т@та по пътя

    10:02 07.06.2026

  • 8 име

    39 0 Отговор
    Значи, всички булеварди на територията трябва да са пригодени за движение с 200 км/м, а кварталните улички поне със 100.

    10:03 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никой не казва

    35 0 Отговор
    Какво безобразие НЕ оправят пътя та да се кара поне с 300 кмвчас, ми само с 150+кмвчас. УЖАС.

    10:04 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    То на крива ракета космосът и пречи❗

    10:07 07.06.2026

  • 13 Да бе да,

    21 0 Отговор
    пътят бил виновен , може би, кой го е правил и поддържал?, материала, материалаааа мой човек, боклук марка

    10:07 07.06.2026

  • 14 Айде почна се

    23 0 Отговор
    Вадим мaнгucтите от отговорност, прехвърляме я на държавата. А това, че са карали със 150 км/ч. и че нямата книжки лека полека го замитаме под клилма. Прогресивна Баджанащина бори олигархията, честито на 1400000 шарана, ай със здраве

    10:07 07.06.2026

  • 15 Смърф

    29 0 Отговор
    Тоя авто иструктор колко книжки е дал за пари ?!?
    Е такива като тоя им уреждат книжките ,а сега пътя това ,дървото онова .....
    Мичкати пайнина Йонкооо

    10:08 07.06.2026

  • 16 Боки

    8 2 Отговор
    Аз строя магистрали

    Коментиран от #23

    10:08 07.06.2026

  • 17 батвесо

    20 0 Отговор
    Добре че пътят не е в добро състояние, че иначе щяха да карат с 200 и отгоре.

    10:08 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МП4

    29 0 Отговор
    Експерте 99% от пътищата в тази държавица са зли , нО по- зле са безмозъчните карали с 150+ в населено място, еКСперте

    10:13 07.06.2026

  • 20 Безумие

    27 0 Отговор
    Пътят няма отношение към безумното шофиране. Стига за всяка катастрофа ви е виновен пътя.
    Колата се забива в рейса като ракета - пътя е лош. Ако е по добър утре вместо 150 ще вдигне 200 на него,

    10:13 07.06.2026

  • 21 Азз

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Започна се обработката на общественото мнение...

    10:17 07.06.2026

  • 22 е па

    8 0 Отговор
    И аз съм експерт. Защо не ме питат?😂

    10:17 07.06.2026

  • 23 Тъй ли

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боки":

    Да беше пооправил платното на Хемус за към Плевен, че много подскача.

    10:17 07.06.2026

  • 24 Русенец

    22 0 Отговор
    Г-н експерт Иванов,
    Чували ли сте за несъобразена скорост?
    Знаете ли какво е това?

    Коментиран от #30

    10:18 07.06.2026

  • 25 Ти си

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Колега , първата мисъл която дойде в главата ми беше точно това което си написал .....

    10:20 07.06.2026

  • 26 Ония с фордо

    12 0 Отговор
    Много интересни тия "експерти" . Когато някой кара с максимално разрушената скорост и пътя го изхвърли причинявайки ПТП шофьора бил с недъобразена скорост (каквото и да означава това) а когато друг кара със скорост 2-3 пъти над максимално разрушената и причини ПТП изведнъж излиза , че пътя бил виновен за това !

    10:26 07.06.2026

  • 27 Марис

    16 1 Отговор
    Г-н. експерт, този етнос има само права без никакви задължения!! А що се отнася до пътищата те са такива в цялата страна така, че едвали е виновна само столична община или едно крадливо управление в годините назад чиито лидер сега се снишил с тревата!!

    10:28 07.06.2026

  • 28 А ако имаме хубави асвалти

    0 0 Отговор
    Експерт: Пътят от катастрофата с четирима загинали е в много лошо състояние

    10:36 07.06.2026

  • 29 Бойко Българоубиец

    3 1 Отговор
    Моите експерти ще спасят моите мангосводници 😉😘

    10:37 07.06.2026

  • 30 Али Гатор

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Русенец":

    Колега , това понятие несъобразена скорост е измислено от милиционерите за да си виновен при всяко едно произшествие . В белите държави в Европа такова понятие няма , има вертикална и хоризонтална маркировка , има обезопасяване на опасни участъци и строежи по пътя. А когато стане произшествие органите гледат само фактите а не кой какъв е зад волана и какви са пътните условия

    10:40 07.06.2026

  • 31 защо

    12 0 Отговор
    "Експертът каза, че встрани от пътя има много храсти и едно дърво, които ограничават видимостта", та шофьорите не са могли да видят, че карат със 150, а не с 50.
    Да ви .... и медии, и журналисти, и експерти.

    10:56 07.06.2026

  • 32 Гост

    9 0 Отговор
    Пътищата може и да са лоши, но ако караш нормално няма да е животозастрашаващ проблем.
    Проблемът е в празните глави на недорасляци и с пари. Време е държавните органи да се намесят и да се разбере откъде безработните разполагат с купища пари, който им дават усещането за безнаказаност.

    10:59 07.06.2026

  • 33 Механик

    10 0 Отговор
    Тоест, на крив макарон, тенджерата му пречи?
    Тоя експерт в най-добрия случай, трябва да бъде лишен от всички права на експерт и да замине да копа царевица.
    Ония се гонили с над 150 км/ч, тоя пътя изкара виновен?! мАЛЕЕЕЕЕ!!

    11:07 07.06.2026

  • 34 ПЪЛНИ Глупости

    9 0 Отговор
    Пак съчинения по картинка ,пътят бил кофти !! Ама MaHгалиTE са карали с 150 км/ч.. с МТЛБ ли са карали ??Истината е че не ги закачат тея дето завършват на 27 год 8 клас !Па и на панаир тръгнали егати нахалството !

    11:09 07.06.2026

  • 35 Радеф

    4 2 Отговор
    Всички с книжки от чужбина са със купени фалшификати.Проверка и иземване.
    И СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ.

    11:16 07.06.2026

  • 36 БАБА КОРНИ

    0 0 Отговор
    Защо все още не се изказва най-великият експерт по пътна безопасност, русата даскалица, РУСИНОВА? Тя знае всичко и дори може с нейните тъпи приказки да занимава децата в детската градина, но там ще и е трудно, разбира се!

    11:20 07.06.2026

  • 37 ОБЕКТИВНИЯ

    4 0 Отговор
    Щом пътя е лош тогава тЕрикатите
    "състезатели "са напълно невинни !
    Виновни са тези които са се возили
    в рейса !
    Ако бяхме ние нормална държава
    трябваше вече"сънародниците" ни
    да са осъдени до живот !

    11:21 07.06.2026

  • 38 Основната причина за катастрофите

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пачките в чекмеджето на Борисов.
    Дупките по пътищата са следствие от откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ,
    за което ще заплащаме ежедневен кървав данък!

    11:21 07.06.2026

  • 39 Да няма път

    2 0 Отговор
    Пътят да се затвори,да се зарие с багери и фадроми.Така ще спасим много млади животи.

    11:21 07.06.2026

  • 40 Йонкоооо!!!!

    3 0 Отговор
    Не е виновен само пътя,г-н рунтав,,експерт".Раздадохте шофьорски книжки на сульо и пульо!Но за това нищо не казваш.Името си не може да напише без грешка,но има книжка!?

    11:29 07.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Буха ха - друг експерт

    1 0 Отговор
    Скоростта от 150 км/ч е съобразена с лошото състояние на пътя. Ако пътят беше хубав - може и гонки с над 200 км/ч

    11:38 07.06.2026

  • 43 Когато пътят е лош

    0 0 Отговор
    Отпуска газта и караш бавно, а не скачаш на 150! А че брикетите нямат книжки, се знае отдавна, но Двете Прасета пазят еректорат си от лошите катаджия!

    11:49 07.06.2026

  • 44 Абе, ти лети

    0 0 Отговор
    Със мощната си кола със 150 км.пък после обвинявай пътя!!!Още повече че виновниците са местни неграмотни и малоумни бабаити и много добре знаят в какво състояние пътя, но това не им пречи редовно да си правят гонки!!!Да са живи и здрави пожарникарите, че можеше всички да са мъртви!

    11:52 07.06.2026

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