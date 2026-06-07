Експерт: Пътят от катастрофата с четирима загинали е в много лошо състояние

Пътят, на който се случи катастрофата, в която загинаха четирима, а много други бяха ранени, става все по-зле заради безхаберието на местната власти и на Столична община.
Той беше поддържан преди, но в момента е много занемарен. На този път има много голям поток от превозни средства.
Това каза автоинструктурът и експерт по пътна безопасност Йонко Иванов в ефира „Събуди се”.
Голям процент от местните, които шофират там, нямат книжки, допълни още той. Експертът каза, че встрани от пътя има много храсти и едно дърво, които ограничават видимостта и на тези, които отиват към Ботунец, и на този, който завива към Челопечене. При катастрофата „спирачен път изобщо няма, защото няма и време за реакция”, каза още Иванов.
Експертът беше категоричен, че полицията трябва да се насочи към местата, на които има инциденти и се организират гонки. Също така заяви, че превенцията е от огромно значение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Не били виновни онези с чешките книжки, карали със 160, а пътят не бил достатъчно добър за техните състезания.
Коментиран от #21, #25, #38
10:00 07.06.2026
2 Без име
10:00 07.06.2026
3 А50
10:00 07.06.2026
4 Ами като....
10:02 07.06.2026
5 Още един подплатено конкуросан
Защо тези неучени тарикати не са били проверени и отстранени навреме
10:02 07.06.2026
6 Факт
И пак се правят незаконни гонки насред столицата.
Връщайте парите!
10:02 07.06.2026
7 ООрана държава
10:02 07.06.2026
8 име
10:03 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Никой не казва
10:04 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:07 07.06.2026
13 Да бе да,
10:07 07.06.2026
14 Айде почна се
10:07 07.06.2026
15 Смърф
Е такива като тоя им уреждат книжките ,а сега пътя това ,дървото онова .....
Мичкати пайнина Йонкооо
10:08 07.06.2026
16 Боки
Коментиран от #23
10:08 07.06.2026
17 батвесо
10:08 07.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 МП4
10:13 07.06.2026
20 Безумие
Колата се забива в рейса като ракета - пътя е лош. Ако е по добър утре вместо 150 ще вдигне 200 на него,
10:13 07.06.2026
21 Азз
До коментар #1 от "Гост":Започна се обработката на общественото мнение...
10:17 07.06.2026
22 е па
10:17 07.06.2026
23 Тъй ли
До коментар #16 от "Боки":Да беше пооправил платното на Хемус за към Плевен, че много подскача.
10:17 07.06.2026
24 Русенец
Чували ли сте за несъобразена скорост?
Знаете ли какво е това?
Коментиран от #30
10:18 07.06.2026
25 Ти си
До коментар #1 от "Гост":Колега , първата мисъл която дойде в главата ми беше точно това което си написал .....
10:20 07.06.2026
26 Ония с фордо
10:26 07.06.2026
27 Марис
10:28 07.06.2026
28 А ако имаме хубави асвалти
10:36 07.06.2026
29 Бойко Българоубиец
10:37 07.06.2026
30 Али Гатор
До коментар #24 от "Русенец":Колега , това понятие несъобразена скорост е измислено от милиционерите за да си виновен при всяко едно произшествие . В белите държави в Европа такова понятие няма , има вертикална и хоризонтална маркировка , има обезопасяване на опасни участъци и строежи по пътя. А когато стане произшествие органите гледат само фактите а не кой какъв е зад волана и какви са пътните условия
10:40 07.06.2026
31 защо
Да ви .... и медии, и журналисти, и експерти.
10:56 07.06.2026
32 Гост
Проблемът е в празните глави на недорасляци и с пари. Време е държавните органи да се намесят и да се разбере откъде безработните разполагат с купища пари, който им дават усещането за безнаказаност.
10:59 07.06.2026
33 Механик
Тоя експерт в най-добрия случай, трябва да бъде лишен от всички права на експерт и да замине да копа царевица.
Ония се гонили с над 150 км/ч, тоя пътя изкара виновен?! мАЛЕЕЕЕЕ!!
11:07 07.06.2026
34 ПЪЛНИ Глупости
11:09 07.06.2026
35 Радеф
И СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ.
11:16 07.06.2026
36 БАБА КОРНИ
11:20 07.06.2026
37 ОБЕКТИВНИЯ
"състезатели "са напълно невинни !
Виновни са тези които са се возили
в рейса !
Ако бяхме ние нормална държава
трябваше вече"сънародниците" ни
да са осъдени до живот !
11:21 07.06.2026
38 Основната причина за катастрофите
До коментар #1 от "Гост":Пачките в чекмеджето на Борисов.
Дупките по пътищата са следствие от откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ,
за което ще заплащаме ежедневен кървав данък!
11:21 07.06.2026
39 Да няма път
11:21 07.06.2026
40 Йонкоооо!!!!
11:29 07.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Буха ха - друг експерт
11:38 07.06.2026
43 Когато пътят е лош
11:49 07.06.2026
44 Абе, ти лети
11:52 07.06.2026