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Борис Бонев: Общината трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията

Борис Бонев: Общината трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията

7 Юни, 2026 10:59, обновена 7 Юни, 2026 10:07 654 17

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  • софия-
  • проблеми-
  • община

МВР трябва да проверява шофьори със скъпи коли и да действа на терен срещу гонките, заяви лидерът на "Спаси София"

Борис Бонев: Общината трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Лидерът на "Спаси София" също коментира темата с гонката на "Челопешко шосе". В "Денят започва с Георги Любенов" Борис Бонев заяви, че местата за гонки се знаят от всички. Известни са и хората, които нарушават правилата.

По думите му МВР трябва да проверява хората със скъпите автомобили и направи предложение към вътрешния министър - Иван Демерджиев.

„За следващата една година едни 6 квартала на София да бъдат напълно барикадирани и всеки със скъп автомобил да бъде проверяван. Смятам, че това са шестте квартала, които ако бъдат профилактирани, няма да имат тези проблеми. И те са „Симеоново“, „Драгалевци“, “Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“. Защото така излиза, че 90% от онези, които си имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, онези, които искат да слизат да те бият, ако нещо си ги погледнал накриво, живеят в някои от тези 6 квартала.“

Бонев изказа съболезнования към близките на загиналите при тежката катастрофа в София и което коментира причините за пътните гонки и ролята на институциите. Той заяви, че проблемът е добре известен и не е свързан с липса на информация за нарушителите.

„Камери има колкото искате. Местата за гонки се знаят, винаги се знаят или всички ги знаят. Има ги във форуми, те си се хвалят сами“, посочи той.

По думите му част от извършителите са добре познати на системата и не са достатъчно контролирани.

„Всички тези хора са известни. Те карат скъпи коли, много често са сътрудници или информатори на полицията, занимават се с престъпления, занимават се с наркотици и каквото още се сетите“, каза Бонев.

Той допълни, че според него е необходима по-строга намеса от страна на МВР.

„Ако МВР не се задейства, не ги дисциплинира, не ги профилактира по всякакви възможни начини, тези трагедии ще продължат“, заяви лидерът на „Спаси София“.

По отношение на ролята на общината Бонев подчерта, че тя трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията. Той допълни, че основният проблем остава липсата на активен контрол.

„Единственото, което може да бъде направено, е полицията да си върши работата. Не да се крият по храстите с триногите камери, а наистина да са на място там, където се провеждат гонките.“

Бонев коментира и идеята част от глобите да постъпват в общините, като я определи като разумна, но подчерта нуждата от единна система за контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    4 0 Отговор
    Не слагат камери където трябва, а където повече будали ще плащат глоби.

    10:09 07.06.2026

  • 2 Мис Бони

    5 0 Отговор
    То и аз имам шест вибратора различни размери, но когато ме натегли някой с чешка книжка на живо, и с по малък размер да е, по добре ми е!

    10:10 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай Мирча

    6 0 Отговор
    "И те са „Симеоново“, „Драгалевци“, “Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“." Ааа и в "Лозенец" има една мутра също. Ама той налита най-вече на разносвачи на храна

    10:12 07.06.2026

  • 5 Тоя дето лаеше уж за рез

    2 1 Отговор
    Как само се изкриви и сдружи с герберите за парка Заимов
    Пречи му на Слепите Очи
    Не види по далеч от дебелия си нос
    Задника му се Оля от преяждане
    Лопата долна
    Чакат го трудни години но извън властта за която драпаше нагло

    10:13 07.06.2026

  • 6 име

    3 0 Отговор
    Що само еничарите в МВР, бе! НАПаджиите докога ще се правят на неразбрали и ще се занимават само с мишки да си плащат данъка върху печалбата от онлайн търговия на дребно.

    10:14 07.06.2026

  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    И в чужбина има камери, и у нас има камери.
    И в чужбина има полиция, и у нас има полиция.
    Но в чужбина не покровителстват монголите с купени книжки, като у нас.

    10:23 07.06.2026

  • 8 гейлорд кукорчу

    1 0 Отговор
    цунки муцко

    10:28 07.06.2026

  • 9 На снимката…

    2 0 Отговор
    …палав еднорог под дъгата!!!

    10:29 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Той е

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "друго боби":

    ХОМОСЕКСУАЛИСТ

    10:34 07.06.2026

  • 12 хмммм

    2 0 Отговор
    Общината трябва да осигурява работа на джанго, ама джанго не може да замести българина.

    10:34 07.06.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    НА ТОЗИ КЕЛЕШ - ШАРЛАТАНИН ..................... СЕГА ПЪК ПОЛИЦИЯТА МУ Е ВИНОВНА ...................... НАЛИ ИСКАХТЕ "ЧОРАПА", ТОЙ СЕГА ВИ КОМАНДВА ................... СЕГА И ОТ НЕГО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ................... ФАКТ ! .................. ВИЕ СТЕ ЕДНА ПЕТРОХАНСКА СЕКТА ОТ ШАРЛАТАНИ И НЕКАДЪРНИЦИ ................... ФАКТ !

    10:42 07.06.2026

  • 14 Борил

    1 0 Отговор
    Няма как държава унищожавана 20 години от Тиквата и бандата му, Радев да я оправи за няколко месеца. Трябва да минат години докато нещата се нормализират

    10:59 07.06.2026

  • 15 Цената на Европа

    0 0 Отговор
    Tези ,които се възмущават на сексуалната ориентация на Бони трябва да знаят ,че Европейските политици толерират назначенията на хомосксуалисти във висшето управление на държавата. Това съответни ни помага ,за да получим повече парички по Плана за възстановяване и други фондове. Всяко нещо си има цена! В случая те ни плащат с пари ,а ние плащаме с дупе и възпитание на бъдещите поколения.

    11:02 07.06.2026

  • 16 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Мис Бони се оказва експерт и в областта на пътната безопасност.
    Именно като такъв той активно промотираше проекта "Превръщане на бул Джеймс Баучер в линеен парк". Преведено за чудещите се - булевардът да се затвори за колите, за да могат майки, баби и деца да си играят на озеленена криеница с трамваите, докато автомобилите от булеварда щъкат из тесните улички на Лозенец.
    Красавица е мис Бони, красив ум има😂😂😂

    Коментиран от #17

    11:18 07.06.2026

  • 17 Кой си ти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Тая да поиска справка от МВР колко свободни щатни бройки има за обикновен полицай по раойнните , места колкото щеш ,ома кандидати няма .
    8 РУ в Дружба излизат на терен само ,забележете ,два патрула за цялата му територия .
    Каквото и да стане в тая държава ,полицията е виновна.

    11:55 07.06.2026

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