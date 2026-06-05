Теди Кацарова открила любовта в най-неочаквания момент (СНИМКИ)

Певицата Теди Кацарова направи откровено признание за личния си живот в подкаста „Малки разговори“. Тя разказа за любовта си с чеха Ян, за общите им приключения по света и за житейските уроци, които е получила от своите родители – популярните музиканти Силвия Кацарова и Милчо Кацаров.

Изпълнителката сподели, че голямата любов е дошла в живота ѝ в момент, когато вече е била изгубила надежда да я открие.

„Ян се появи в живота ми, когато вече се бях отказала да търся любовта“, призна Теди.

Днес двамата са щастливи заедно и често показват моменти от съвместния си живот в социалните мрежи. Въпреки че е родом от Чехия, Ян е избрал да живее в България, за да бъде до любимата си.

Теди Кацарова разказа още, че една от най-големите им страсти са пътешествията. Двойката обича да открива нови места, традиции и култури, а едно от последните им незабравими преживявания е било в Тайланд.

Освен за любовта, певицата говори и за своето детство, израснало в семейство на легендарни за България музиканти. По думите ѝ най-важният урок, който е получила от родителите си, е да остане земна и да не позволява на успеха да я промени.

„Човек не трябва да се взима твърде насериозно“, смята Теди Кацарова.

Певицата призна още, че още от ранна възраст е знаела, че музиката ще бъде нейният път и никога не се е колебала какво иска да прави в живота си.