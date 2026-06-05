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Теди Кацарова открила любовта в най-неочаквания момент (СНИМКИ)

Теди Кацарова открила любовта в най-неочаквания момент (СНИМКИ)

5 Юни, 2026 13:31 1 572 12

  • теди кацарова-
  • певица-
  • любов

Певицата споделя, че когато изгубила надежда срещнала половинката си Ян

Теди Кацарова открила любовта в най-неочаквания момент (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Теди Кацарова направи откровено признание за личния си живот в подкаста „Малки разговори“. Тя разказа за любовта си с чеха Ян, за общите им приключения по света и за житейските уроци, които е получила от своите родители – популярните музиканти Силвия Кацарова и Милчо Кацаров.

Изпълнителката сподели, че голямата любов е дошла в живота ѝ в момент, когато вече е била изгубила надежда да я открие.

„Ян се появи в живота ми, когато вече се бях отказала да търся любовта“, призна Теди.

Днес двамата са щастливи заедно и често показват моменти от съвместния си живот в социалните мрежи. Въпреки че е родом от Чехия, Ян е избрал да живее в България, за да бъде до любимата си.

Теди Кацарова разказа още, че една от най-големите им страсти са пътешествията. Двойката обича да открива нови места, традиции и култури, а едно от последните им незабравими преживявания е било в Тайланд.

Освен за любовта, певицата говори и за своето детство, израснало в семейство на легендарни за България музиканти. По думите ѝ най-важният урок, който е получила от родителите си, е да остане земна и да не позволява на успеха да я промени.

„Човек не трябва да се взима твърде насериозно“, смята Теди Кацарова.

Певицата призна още, че още от ранна възраст е знаела, че музиката ще бъде нейният път и никога не се е колебала какво иска да прави в живота си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЗИ ЯНЧО Е ГОЛЯМ КЪСМЕТЛИЯ

    7 1 Отговор
    СИГУРНО ВЕЧЕ ТЕ Е НАУЧИЛ ДА ПИЕШ БИРА

    13:43 05.06.2026

  • 2 Сила

    11 4 Отговор
    Дъртата циганка от малка в пускаше да бръмчи по круизните кораби на разни дъртаци с кинти ...
    Особености на етноса ....
    Беше я пробутал на некъв с 40 години по дърт да му цица мангизите ...

    13:50 05.06.2026

  • 3 Един

    8 1 Отговор
    въпрос изниква в моето въображение : "любовта му" ли е намерила или парите му , или просто няма друг който да я приеме ... То тя чак Англия ходи да си го търси ... и там май беше много влюбена в някакъв ...

    Коментиран от #5, #6

    13:58 05.06.2026

  • 4 Голяма новина

    8 1 Отговор
    Най- после си намерила майстор!
    Тя и майка й - пчеличка!

    14:02 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    На 48 години ни дете , ни куче ни вълнисто папагалче ....
    Цел живот бръмчи на дъртаци с кинти по круизните кораби и на финала ще приключи като спукана надуваема кукла ....в някоя кофа за боклук !!!

    Коментиран от #11

    14:11 05.06.2026

  • 7 От Варна

    4 1 Отговор
    Наистина се чудех, къде изчезна тази Теди?! Е, вече съм спокоен!

    14:18 05.06.2026

  • 8 Лелеее,

    10 0 Отговор
    в групата от светли, руси хора как изпъква столипиновката!

    14:32 05.06.2026

  • 9 Анджо

    5 0 Отговор
    Въобще не четох тези глупости и ми е интересно кои от читателите на факти го интересува какво си е намерила теди и защо трябва тая да говори публично за личният си живот. Трябва да се радвам ли много ,какво. Човек уж на културата да ме занимава с нейните глупости.

    14:35 05.06.2026

  • 10 опала

    5 0 Отговор
    Защо избранника никога не е беден?

    14:39 05.06.2026

  • 11 БАРС

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    АБЕ МУЖИК ПУТ.СИ Е НЕЙНА И НА КОГО СИ ИСКА ЩЕ Я ДАДЕ КАКТО И ЖИВОТЪТ И СИ Е ЛИЧНО НЕИН .ТОВА ЧЕ НЯМА ДЕЦА ТО СИ Е БОЖА РАБОТА.ПО ПАСПОРТ СИ Е ЧИСТА БЪЛГАРКА.НЕКА ДА СА ЩАСЛИВИ И ДВАМАТА.

    14:48 05.06.2026

  • 12 Айше

    1 0 Отговор
    Означава ли това, че е била депресирана, когато е намерила любовта на живота си?
    Изпадам в депресия и аз, понеже любовта на живота ми са парите.

    14:50 05.06.2026