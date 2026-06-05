Теди Кацарова открила любовта в най-неочаквания момент (СНИМКИ)

Певицата Теди Кацарова направи откровено признание за личния си живот в подкаста „Малки разговори“. Тя разказа за любовта си с чеха Ян, за общите им приключения по света и за житейските уроци, които е получила от своите родители – популярните музиканти Силвия Кацарова и Милчо Кацаров.
Изпълнителката сподели, че голямата любов е дошла в живота ѝ в момент, когато вече е била изгубила надежда да я открие.
„Ян се появи в живота ми, когато вече се бях отказала да търся любовта“, призна Теди.
Днес двамата са щастливи заедно и често показват моменти от съвместния си живот в социалните мрежи. Въпреки че е родом от Чехия, Ян е избрал да живее в България, за да бъде до любимата си.
Теди Кацарова разказа още, че една от най-големите им страсти са пътешествията. Двойката обича да открива нови места, традиции и култури, а едно от последните им незабравими преживявания е било в Тайланд.
Освен за любовта, певицата говори и за своето детство, израснало в семейство на легендарни за България музиканти. По думите ѝ най-важният урок, който е получила от родителите си, е да остане земна и да не позволява на успеха да я промени.
„Човек не трябва да се взима твърде насериозно“, смята Теди Кацарова.
Певицата призна още, че още от ранна възраст е знаела, че музиката ще бъде нейният път и никога не се е колебала какво иска да прави в живота си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЗИ ЯНЧО Е ГОЛЯМ КЪСМЕТЛИЯ
13:43 05.06.2026
2 Сила
Особености на етноса ....
Беше я пробутал на некъв с 40 години по дърт да му цица мангизите ...
13:50 05.06.2026
3 Един
Коментиран от #5, #6
13:58 05.06.2026
4 Голяма новина
Тя и майка й - пчеличка!
14:02 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
До коментар #3 от "Един":На 48 години ни дете , ни куче ни вълнисто папагалче ....
Цел живот бръмчи на дъртаци с кинти по круизните кораби и на финала ще приключи като спукана надуваема кукла ....в някоя кофа за боклук !!!
Коментиран от #11
14:11 05.06.2026
7 От Варна
14:18 05.06.2026
8 Лелеее,
14:32 05.06.2026
9 Анджо
14:35 05.06.2026
10 опала
14:39 05.06.2026
11 БАРС
До коментар #6 от "Сила":АБЕ МУЖИК ПУТ.СИ Е НЕЙНА И НА КОГО СИ ИСКА ЩЕ Я ДАДЕ КАКТО И ЖИВОТЪТ И СИ Е ЛИЧНО НЕИН .ТОВА ЧЕ НЯМА ДЕЦА ТО СИ Е БОЖА РАБОТА.ПО ПАСПОРТ СИ Е ЧИСТА БЪЛГАРКА.НЕКА ДА СА ЩАСЛИВИ И ДВАМАТА.
14:48 05.06.2026
12 Айше
Изпадам в депресия и аз, понеже любовта на живота ми са парите.
14:50 05.06.2026