Новини
Любопитно »
Лиса Кудроу разкри, че всеки от главните актьори в "Приятели" печели по 20 милиона долара годишно

30 Април, 2026 17:46 545 1

  • лиса кудроу-
  • сериал-
  • долара

Тя отдаде успеха на сериала на таланта на участниците

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Звездата от „Приятели“ Лиса Кудроу разкри пред The Times, че всеки от главните актьори в сериала печели по 20 милиона долара годишно. Тя отдаде успеха на сериала на таланта на участниците.

„Това се случи, защото там работеха гении. И без значение какво снимаме в бъдеще, никога повече няма да правим нещо подобно“, каза тя.

Преди това Лиса Кудроу говори за последствията от популярна инжекция. Актрисата започна да си прави инжекции за красота, след като навърши 60 години. Звездата призна, че се страхува от стареенето и е изненадана, че феновете все още я разпознават.

Лиса Кудроу и партньорът ѝ Мишел Стърн се запознават за първи път през 80-те години на миналия век, когато той се среща със съквартирантката ѝ. Те се женят на 27 май 1995 г. Три години по-късно двойката се сдобива със син, Джулиан Мъри. Кудроу снима „Приятели“ по време на бременността си и състоянието ѝ е включено в сюжета – нейната героиня, Фийби, служи като сурогатна майка за брат си Франк и съпругата му Алис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Голема тайна, нема що. Ма кел файда от тия кинти, глей го оня пичага ка псовиса.

    17:48 30.04.2026