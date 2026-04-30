Лиса Кудроу разкри, че всеки от главните актьори в "Приятели" печели по 20 милиона долара годишно

Звездата от „Приятели“ Лиса Кудроу разкри пред The Times, че всеки от главните актьори в сериала печели по 20 милиона долара годишно. Тя отдаде успеха на сериала на таланта на участниците.

„Това се случи, защото там работеха гении. И без значение какво снимаме в бъдеще, никога повече няма да правим нещо подобно“, каза тя.

Преди това Лиса Кудроу говори за последствията от популярна инжекция. Актрисата започна да си прави инжекции за красота, след като навърши 60 години. Звездата призна, че се страхува от стареенето и е изненадана, че феновете все още я разпознават.

Лиса Кудроу и партньорът ѝ Мишел Стърн се запознават за първи път през 80-те години на миналия век, когато той се среща със съквартирантката ѝ. Те се женят на 27 май 1995 г. Три години по-късно двойката се сдобива със син, Джулиан Мъри. Кудроу снима „Приятели“ по време на бременността си и състоянието ѝ е включено в сюжета – нейната героиня, Фийби, служи като сурогатна майка за брат си Франк и съпругата му Алис.