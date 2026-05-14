„Bangaranga“ на сцената на „Евровизия“ тази вечер! Гледайте DARA на втория полуфинал от 22:00 ч. по БНТ 1

Тази вечер от 22:00 ч. по БНТ 1, на живо от Виена, гледайте DARA, която с песента „Bangaranga“ ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“. DARA ще излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която ще изпълнят, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик „Бенке“ Ридман, работил с двама победители в „Евровизия“ Манс Зелмерльов и Nemo.

Според новия регламент на „Евровизия“, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата „Останалата част от света“, чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, тази вечер, и вие можете да подкрепите DARA с №1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.

Големият финал е на 16 май, събота, от 22:00 ч. по БНТ 1. По време на шоуто точките на българското жури на „Евровизия 2026“ ще бъдат представени на живо от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 „В ритъма на града“ Владимира Илиева. Коментатори на преките предавания в ефира на обществената телевизия са музикалните журналисти Елена Розберг и Петко Кралев.