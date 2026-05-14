Новини
Любопитно »
„Bangaranga“ на сцената на „Евровизия“ тази вечер! Гледайте DARA на втория полуфинал от 22:00 ч. по БНТ 1

„Bangaranga“ на сцената на „Евровизия“ тази вечер! Гледайте DARA на втория полуфинал от 22:00 ч. по БНТ 1

14 Май, 2026 16:13 1 567 50

  • dara-
  • дара-
  • евровизия 2026-
  • полуфинал-
  • бнт 1

Според новия регламент на „Евровизия“, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави

„Bangaranga“ на сцената на „Евровизия“ тази вечер! Гледайте DARA на втория полуфинал от 22:00 ч. по БНТ 1 - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази вечер от 22:00 ч. по БНТ 1, на живо от Виена, гледайте DARA, която с песента „Bangaranga“ ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“. DARA ще излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която ще изпълнят, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик „Бенке“ Ридман, работил с двама победители в „Евровизия“ Манс Зелмерльов и Nemo.

Според новия регламент на „Евровизия“, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата „Останалата част от света“, чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, тази вечер, и вие можете да подкрепите DARA с №1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.

Големият финал е на 16 май, събота, от 22:00 ч. по БНТ 1. По време на шоуто точките на българското жури на „Евровизия 2026“ ще бъдат представени на живо от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 „В ритъма на града“ Владимира Илиева. Коментатори на преките предавания в ефира на обществената телевизия са музикалните журналисти Елена Розберг и Петко Кралев.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    28 3 Отговор
    Не мерси 🤮💩

    Коментиран от #3, #20

    16:15 14.05.2026

  • 2 Сталин

    30 1 Отговор
    ГангаБанга на Дара

    Коментиран от #16

    16:16 14.05.2026

  • 3 Сталин

    32 5 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Само някой с половин мозък може да гледа тая еврейска п0върня

    16:16 14.05.2026

  • 4 безДара

    26 4 Отговор
    Аз съм тъпа на куче, ниска, набита и като цяло бубарак

    Коментиран от #21

    16:18 14.05.2026

  • 5 Край

    8 27 Отговор
    Песента е много танцувална и дива. Успех на българчето нищо че конкурса не ми е любим.

    Коментиран от #11, #22, #39

    16:18 14.05.2026

  • 6 Цвете

    7 27 Отговор
    ДАНО УСПЕЕ ДАРА, ЗАЩОТО ПЕЕ ЧУДЕСНО.ПЕСЕНТА С КОЯТО СЕ ЯВЯВА Е МАЛКО ОСОБЕНА, НО УСПЕХ И КЪСМЕТ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #24

    16:21 14.05.2026

  • 7 малко истински факти

    23 1 Отговор
    Голяма ганг-банг-а ще бъде ,няма що ...

    Коментиран от #38

    16:21 14.05.2026

  • 8 кой би гледал този извратен цирк

    29 2 Отговор
    шоу за безмозъчни

    16:21 14.05.2026

  • 9 Пламен

    30 2 Отговор
    Аре стига с тая простотия

    16:22 14.05.2026

  • 10 Чичак

    27 1 Отговор
    Сигания

    16:22 14.05.2026

  • 11 честен ционист

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Песента е ориенталска със силно изразено звучене на зурли в съпровода.

    16:24 14.05.2026

  • 12 нема пакава простотия

    21 2 Отговор
    А кокво да му гледаш на конкурс за половоизкривени ............

    16:24 14.05.2026

  • 13 Ура,,Ура

    31 1 Отговор
    Тая песен звучи като хит на южноафриканско племе никога не виждало кола и самолет.

    16:25 14.05.2026

  • 14 гади ми се

    22 2 Отговор
    И кой ще ги ги гледа тия джендъризвратеняци .

    16:26 14.05.2026

  • 15 Хааххх

    23 1 Отговор
    Бананова Република Бангаранга

    16:27 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дориана

    23 2 Отговор
    Дара се проваля, защото тази песен не отразява българската национална идентичност така, че не може да се каже, че е българска Нищо българско няма в нея. Само кълчене и астравагантност., така , че пада и губи.

    16:29 14.05.2026

  • 18 Има ни пак

    19 1 Отговор
    Това чудо в музиката само хора от музикалните среди се опитват да оправдават. Иначе никой друг.

    Коментиран от #23

    16:29 14.05.2026

  • 19 Пешо Кюстендилецо

    15 2 Отговор
    Това ле беше дека един брадат травар едно време се дра та се гнусиме та фръляме по телевизирието?

    16:33 14.05.2026

  • 20 Има шанс

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Косми и вълна - 10 точки.
    ПиАр - 10 точки +1
    Езика на господарите - 7 точки
    Липса на мелодия - 8 точки
    Текст без смисъл - 8 точки
    Има добри шансове.
    Ако беше сложила брада и мустаци - гарантирано, сред първите 6.

    16:34 14.05.2026

  • 21 Оооо

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "безДара":

    Какво е това бубарак? Има ли нещо общо с Барак Обама?

    16:35 14.05.2026

  • 22 Дориана

    27 2 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Тази песен показва до колко ниско ниво е паднало част от българското общество да се кълчи и припка из сцената под звуците на зурли и ориенталски ритми. Вместо да покажат хубава българска песен в национален стил те ще представят България с Бангаранга. Простотии да го е срам човек да ги слуша камо ли да ги гледа.

    Коментиран от #25

    16:36 14.05.2026

  • 23 Дориана

    17 1 Отговор

    До коментар #18 от "Има ни пак":

    Простотиите най- напред са завладели част от българските музиканти като се започне от Слави Трифонов на чиито песни учениците играеха кючек. Добре, че вече е в Трета глуха.

    16:41 14.05.2026

  • 24 Дориана

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Тази песен не само, че е пълен тотален провал тя е и срам за цялото българско общество. Срам и позор все едно , че тези които са създали и лансирали тази песен не живеят в България , а в Турция.

    16:49 14.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 По-добре

    15 0 Отговор
    да гледаме гангабанга по розовите канали пред това извращениe cиганката бeзДара на €гeйовизия.

    16:55 14.05.2026

  • 28 С Помии !

    16 1 Отговор
    Не Се Занимавам !

    16:55 14.05.2026

  • 29 665

    4 0 Отговор
    Напишете, че гласуването струва 61 евростотинки на вот, в България . В Европа цената варира между 0.15 - 1.20 евро

    16:58 14.05.2026

  • 30 за малко да спрем хейта

    5 15 Отговор
    Успех на Дара!
    Макар че аз бих избрал друга песен. Нямам проблем с изпълнителя, а с песента, хореографията и липсата на послание.
    Но както и да е.
    Конкурсът не е на кой знае какво ниво. Нека се класира на финала.

    Коментиран от #36

    17:03 14.05.2026

  • 31 Мирчо Спасов

    15 2 Отговор
    Туй,,требва да чука камъни,,в Скравена!

    Коментиран от #35

    17:05 14.05.2026

  • 32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 0 Отговор
    Само като чуя името на песента и затварям! Звучи ми като цингаманга пук, пълни гащи с лук.

    17:09 14.05.2026

  • 33 Все пак

    2 9 Отговор
    Концепта и идеята -кукерите да се интерпретират музикално чрез поп или друг стил или микс не е лесна задача.

    17:11 14.05.2026

  • 34 якоо

    12 0 Отговор
    гангабанга !

    17:14 14.05.2026

  • 35 или та чукаат теби

    2 11 Отговор

    До коментар #31 от "Мирчо Спасов":

    кат маати

    17:17 14.05.2026

  • 36 За малко да си отворим оченцата

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "за малко да спрем хейта":

    "Конкурсът не е на кой знае какво ниво. " Конкурсът е конкурс за политическа песен, и никой уважаващ себе си изпълнител не би стъпил там. Самото участие на БЕ3дapа във въпросното мероприятие достатъчно красноречиво говори и за нея, и за тия, които са я изпратили там.

    17:20 14.05.2026

  • 37 Дидо

    3 12 Отговор
    Тука пък всички хеJтъри какво толкова гледате по телевизията, че точно това ще ви отнема от времето като зрители. По тези телевизии само корупция, кражби, катастрофи, черни статистики дават. В този смисъл, въпреки че Евровизия като цяло не е много хубав конкурс, изпълнението и песента на Дара определено са като лъч светлина след всичката помия която гледаме. Заслужава да пробие на световната сцена, както например редица румънци пробиха, като Инна например. Или Дуа Липа. С какво нашата певица е по-лошо от всички останали, които са световни звезди и гледаме на Грами и тнт.

    17:37 14.05.2026

  • 38 СПАЗ

    2 13 Отговор

    До коментар #7 от "малко истински факти":

    Е то на всички ни се иска, но вече е късно ;). Успех на Даринката!

    17:38 14.05.2026

  • 39 Завършек

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    За вазе, дивите "отлежали" от бидонвилите, кое не е танцувално?!?

    17:42 14.05.2026

  • 40 жоци

    13 1 Отговор
    По-нестойностна и несмислена мюзик боза не бях слушал.Дори и до половината не я изтърпях.Това ли ще ни представя като държава?Няма проблем то и европа,като икономическо и културно понятие залязва.

    17:44 14.05.2026

  • 41 Моля

    2 10 Отговор
    простолюдието с нисък умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия !!!

    Коментиран от #44, #50

    18:42 14.05.2026

  • 42 Здрасти

    9 2 Отговор
    Каква е тая пропаганда с тази помийна бълвоч??? Колко трябва да ми е акъла да гледам това нещо

    18:49 14.05.2026

  • 43 Врено

    8 2 Отговор
    Ли си мислите че ще пусна бнт да гледам изродитеотгейвизия и гангбангоргия ? Аааа плюс мега участието на мошетата от цион хахахахаах

    18:56 14.05.2026

  • 44 Молбата

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Моля":

    Е отхвърлена , ко ентарите продължават ...товаедемокрацията и правото на свободна реч , колкото и да не ти харесва

    18:59 14.05.2026

  • 45 Само хора с психични отклонения

    8 1 Отговор
    Биха харесали и гледали тази безвкусна шумотевица , нямаща нищо общо с музика , която ако се слуша е възможно да увреди психиката на здрав човек

    19:02 14.05.2026

  • 46 тъй ли...

    0 1 Отговор
    Единствено Швеция, Хърватия и още една държава имаха добро представяне.
    Хърватите си представиха националната култура, за което - чест и почитания.
    Гърците се изложиха много. Онзи брадясал Гарфиилд се прави на интересен, но няма нищо общо с изкуството.

    19:16 14.05.2026

  • 47 И шоуто им и песните им са създадени

    8 1 Отговор
    От полово неутрални ЗА полово неутрални , ние не сме от тях

    19:16 14.05.2026

  • 48 СЛОНА

    1 0 Отговор
    КОГАТО УСПЕЕ ЩЕ ПРАВИ БАНГАРАНГА НА МОЯ ХОБОТ...

    19:49 14.05.2026

  • 49 СЛОНА

    1 0 Отговор
    НА ВТОРО МЯСТО Е ШУШАНА...

    20:01 14.05.2026

  • 50 Тъкмо

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Моля":

    простолюдието с нисък умствен капацитет, чийто достоен представител си ти, си въобразява, че единствената алтернатива на този "конкурс" е въпросната чалгавизия.

    20:23 14.05.2026