Зловеща случка белязала началото на сериала "Мамник"

Мистериозна ситуация на ръба на паранормалното сякаш предопределила успеха на "Мамник" - сериалът, разбил на пух и прах всички класации. Още преди да се разбере дали изобщо "ще го бъде", авторът на романа Васил Попов, режисьорът Виктор Божинов и член от екипа преживели случка, нашепваща истински ужас, пише bgdnes.bg.

"Заведох ги в моето село Филиповци, което е прототип на Вракола от книгата. В момента, в който слязохме от колата, в близката горичка чухме рев на бебе. Аз наистина си помислих, че има пеленаче, което плаче! Оказа се, че е сойка - те имат способността да имитират звуци. Беше си доста зловещо", разказа за смразяващото събитие пред "България Днес" Васил Попов.

Точно тогава още не било ясно дали лентата ще получи нужното финансиране, за да я видим на екран. Хитовият писател приел станалото съдбовно - като знак, че зловещата сага наистина има бъдеще. Предположенията му се оказали право в десетката и малко по-късно мечтата му се осъществила.

Авторът на бестселъра прекарал и доста време на снимачната площадка, следейки процеса отблизо. Изявял се също в ролята на драматургичен консултант, участващ живо в подготовката на сценариите. Сцените заснемали на различни локации, а Попов сам избирал къде да се появи и къде не. Като всяка екранизация на книга обаче и тази е доста различна от писмения оригинал.

"Разбира се, че сериалът не е едно към едно с това, което съм си представял, няма какво да се лъжем. Но аз не съм и подхождал с такива очаквания. За мен беше интересно да видя чуждия прочит - какво хората си представят, когато четат романа. Вълнуващо е, че съм създал нещо, което е вдъхновило сериал", щастлив е авторът, който е еколог по образование.

Попов признава, че във въображението му лентата изглеждала по-мрачна, стряскаща и забулена в страх.

"Въпреки моите представи се съгласих с режисьора, че "Мамник" е за масовата аудитория и ако започне прекалено страшно, част от зрителите ще се откажат още в началото. Затова решението беше да започне с мистерия и постепенно да стане по-страшно", спомня си българинът, който съвсем скоро се завърна от пътешествие в Антарктида.

Интересен факт е, че макар и не всички да са забелязали, Попов също участва в сериала.

"Появявам се в четвърти епизод в ролята на репортер", признава той.

На въпроса, който най-много гложди феновете - дали ще има втори сезон, Васил отговаря ясно:

"На този етап няма официално потвърждение, но има желание да се направи продължение. Още на премиерата се говореше за това - идеята е, ако има следващи книги, да има и развитие на сериала. Смятам, че е въпрос на време. Все още не сме започнали работа по него, но сценарии за следващата част са сред нещата, които предстоят", информира писателят, накарал хиляди хора да заобичат четенето отново.