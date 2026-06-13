Стивън Спилбърг: зад кулисите на един баща с голямо семейство и още по-голямо наследство

Когато чуем името на Стивън Спилбърг, първата асоциация неизбежно е киното - култови филми, големи истории и режисьор, който е променил Холивуд. Но зад камерите стои и една друга роля, за която той рядко говори публично - тази на баща на седем деца, някои от които вече уверено вървят по неговите стъпки, пише Lifestyle.bg.

На премиерата на последния му филм „Денят на разкритието“ Спилбърг направи рядък и личен коментар за семейството си, като разкри, че често дава съвети на децата си, особено на тези, които се опитват да пробият в актьорството.

„Когато отиваш на прослушване, не очаквай да получиш ролята. Влез спокойно и просто остави нещата да се случат. Очакването те прави несигурен и напрегнат“, споделя режисьорът.

В по-старо интервю той с типичния си хумор описва семейството си като „стадо деца“, но подчертава нещо много по-съществено - че всяко от тях е отделна личност, която заслужава собствен път.

Две брака, едно огромно семейство

Животът на Спилбърг извън снимачната площадка също е богат на истории. От първия си брак с актрисата Ейми Ървинг той има един син - Макс, който днес работи в сферата на видеоигрите. Въпреки краткия брак, двамата поддържат добри отношения и дори са се появявали заедно на публични събития.

По-късно режисьорът среща актрисата Кейт Капшоу, с която създава най-голямото си семейство. Двамата се женят през 1991 г. и заедно отглеждат биологични, осиновени и доведени деца - общо шест, всяко със своя посока и кариера.

Децата, които тръгнаха по собствен път

Най-голямата му дъщеря Джесика Капшоу се развива като актриса и участва в редица телевизионни и филмови продукции.

Синът Тео Спилбърг започва в киното, но по-късно се насочва към музиката, а сестра му Саша Спилбърг съчетава актьорство и музика под артистичен псевдоним.

Сойер Спилбърг също остава близо до киното – първо зад кадър, а по-късно и като актьор.

Микаела Спилбърг избира съвсем различен път и се посвещава на визуалното изкуство и дигиталните проекти.

Най-малката - Дестри Алин Спилбърг - комбинира двете семейни линии, като работи както пред, така и зад камера.

Между легендата и обикновения баща

Макар да е една от най-влиятелните фигури в киното, Спилбърг изглежда държи най-силно на ролята си на баща. Съветите му към децата са далеч от блясъка на червения килим - те са за спокойствие, търпение и способност да приемеш отхвърлянето като част от пътя.

Историята му показва, че зад големите имена в Холивуд често стоят не само легендарни филми, но и съвсем човешки семейни истории - с любов, различия и търсене на собствена посока.