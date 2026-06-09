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Ники Василковски се оплака от измама с ресто (СНИМКА)

Ники Василковски се оплака от измама с ресто (СНИМКА)

9 Юни, 2026 12:31 1 608 11

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  • ники василковски-
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  • ресто-
  • евро-
  • лев

Синоптикът не е сигурен дали това е било умишлено или недоглеждане от страна на търговците

Ники Василковски се оплака от измама с ресто (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едно от най-популярните лица на Нова телевизия - синоптикът Николай Василковски алармира в профила си в социалните мрежи, че е бил измамен с пари. Макар да не става въпрос за крупна сума, а за монети от по 2 лева вместо 2 евро, репортерът сподели неприятното чувство от преживяното.

Ники Василковски сподели още, че не знае дали става въпрос за стандартна търговска схема, при която търговците се опитват да лансират старите си левови монети, но все пак предупреждава всички българи да са изключително внимателни, когато взимат рестото си в магазина.

"ВНИМАНИЕ, ГЛЕДАЙТЕ КАКВО РЕСТО ВИ ВРЪЩАТ! Само за два дни се сдобих с 2 монети от по 2 лева. Върнали са ми ги като ресто по магазините, вместо 2 евро. 2 лева и 2 евро са много близки като дизайн. Дали неволно или просто са искали да се отърват от старите левчета - не знам. Познавайки масовия български търговец обаче, склонен съм да мисля, че са ме метнали.", пише Василковски към снимка на въпросните 2 лева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 5 Отговор
    Човекът не се ли казва Василоковски? Или си е добавил едно О в повече за благозвучие?

    12:33 09.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Аз затова в заведението ми с монети не работя.Кръгли цени.

    12:35 09.06.2026

  • 3 в кратце

    2 1 Отговор
    Грешка е станала. Нищо. Да е жив и здрав човекът,пари се печелят.

    12:42 09.06.2026

  • 4 Да си ги запази

    5 5 Отговор
    Пак ще му потрябват!

    12:48 09.06.2026

  • 5 Всички синоптички

    8 0 Отговор
    Забременяха, не и Ники.

    Коментиран от #6

    12:57 09.06.2026

  • 6 СЛОНЪТ Г@Й

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички синоптички":

    Ми явно монетите от два лева го пазят
    От„ уроки.”..

    13:05 09.06.2026

  • 7 МП4

    2 0 Отговор
    Мен така се опитаха да ме.метнат с 2 турски лири вместо да ми върнат 2х2 евро , само че гледам какво взимам и бързо ми дадоха 4 евра на монети 😁😁

    13:08 09.06.2026

  • 8 Стънкулеску

    4 3 Отговор
    Излиза, че Василковски е един наивен и глупав човек.

    13:11 09.06.2026

  • 9 Е това се казва

    1 0 Отговор
    Новина

    13:36 09.06.2026

  • 10 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    Те тоя като го видиш, как да не го преметнеш?

    13:48 09.06.2026

  • 11 Нищо

    0 0 Отговор
    Запази ги, след време ще са търсени от колекционерите!

    13:52 09.06.2026