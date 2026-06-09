Ники Василковски се оплака от измама с ресто (СНИМКА)

Едно от най-популярните лица на Нова телевизия - синоптикът Николай Василковски алармира в профила си в социалните мрежи, че е бил измамен с пари. Макар да не става въпрос за крупна сума, а за монети от по 2 лева вместо 2 евро, репортерът сподели неприятното чувство от преживяното.
Ники Василковски сподели още, че не знае дали става въпрос за стандартна търговска схема, при която търговците се опитват да лансират старите си левови монети, но все пак предупреждава всички българи да са изключително внимателни, когато взимат рестото си в магазина.
"ВНИМАНИЕ, ГЛЕДАЙТЕ КАКВО РЕСТО ВИ ВРЪЩАТ! Само за два дни се сдобих с 2 монети от по 2 лева. Върнали са ми ги като ресто по магазините, вместо 2 евро. 2 лева и 2 евро са много близки като дизайн. Дали неволно или просто са искали да се отърват от старите левчета - не знам. Познавайки масовия български търговец обаче, склонен съм да мисля, че са ме метнали.", пише Василковски към снимка на въпросните 2 лева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:33 09.06.2026
2 Последния Софиянец
12:35 09.06.2026
3 в кратце
12:42 09.06.2026
4 Да си ги запази
12:48 09.06.2026
5 Всички синоптички
Коментиран от #6
12:57 09.06.2026
6 СЛОНЪТ Г@Й
До коментар #5 от "Всички синоптички":Ми явно монетите от два лева го пазят
От„ уроки.”..
13:05 09.06.2026
7 МП4
13:08 09.06.2026
8 Стънкулеску
13:11 09.06.2026
9 Е това се казва
13:36 09.06.2026
10 Гуньо Простиа
13:48 09.06.2026
11 Нищо
13:52 09.06.2026