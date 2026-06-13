Ръст на инцидентите с тротинетки в България, пострадали са 176 деца

Ръст на инцидентите с тротинетки в страната показват данните на полицията за последната година.
588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година – със 101 повече от тези през 2024 г. Ранени са 476 души. Разликата с предходната година е 90 души повече.
176 деца са пострадали при инциденти с електрически тротинетки, показват още данните за последната година. 144 от тях са били водачи. А 12 от пострадалите деца са до 9-годишна възраст.
На 11 юни в село Константин, Великотърновско, две деца са откарани в болница, след като падат от тротинетка.
На 31 май в Русе 2-годишно дете е пометено отново от тротинетка. Водачът – на 16 години, бяга.
На 8 март при пореден инцидент с пострадало дете – този път в Перник, 12-годишно дете е в болница. То е блъснато от друго дете.
Само за месец в София полицията е издала над 440 фиша за неправилно каране на тротинетки. От полицията припомнят правилата.
„Минималната възраст е 16 години. Нека си припомним, че не се допуска превозване на пътник, защото това създава предпоставка за ПТП. Да се използват предпазни каски. Това е с оглед на лична безопасност“, обясни инсп. Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.
Въпреки проверките експертите алармират – нарушенията се увеличават. Причината според тях е, че част от правилата не се спазват.
„Имаме забрана да се шофира в тъмната част на денонощието, това също не се спазва. Нямаме и регистър, който трябваше да заработи от 1 юни. Пътна полиция само констатира тези нарушения, но тя не е в състояние да ограничи масовите нарушения. Не знам как ще се реши въпросът с тротинетките, които се дават под наем, защото там идва клиентът, пуска си приложението и взима, но тротинетката няма каска“, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.
Затова той смята, че трябват законови промени, които да решат всички тези въпроси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #5, #6
16:30 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Опит За Възпитание !
16:34 13.06.2026
4 Сила
До коментар #2 от "🧉🧊🍹":"Калашниците " ползват само джипове ...
Апропо , още трима някъде в пловдивско , още три калашника са дали фира ....с немска книжка естествено !!!
16:34 13.06.2026
5 МПС !
До коментар #1 от "ООрана държава":Моторни Превозни Средства !
Има Правилник !
За Движение по пътищата !
Който изисква !
Свидетелство за Управление !
На Моторно Превозно Средство !
Коригирайте го !
Съобразно Съвремените Условия !
Буква По Буква !
Ли ?
Трябва !
Да Ви Се Каже ?
Коментиран от #16
16:37 13.06.2026
6 смах в залата
До коментар #1 от "ООрана държава":Господ достатъчно глобява родителите като им отнема децата или ги оставя инвалиди да си ги гледат цял живот осакатени. Като глобиш родителите те плюят държавата и пак същото, купуват им тротинетка
16:47 13.06.2026
7 свидетел
16:51 13.06.2026
8 Красимир Петров
16:57 13.06.2026
9 Някой
16:59 13.06.2026
10 Защо го пишете по новините това
17:01 13.06.2026
11 хаха
За да може електрически велосипед да се използва по обществени пътища и велосипедни алеи без специални разрешителни, той трябва да отговаря на следните базови изисквания съгласно Регламент (ЕС) 168/2013:
Максимална мощност на двигателя: Непрекъснатата номинална мощност на двигателя трябва да бъде ограничена до 250 вата. (Двигателите могат временно да консумират по-висока пикова мощност за стръмни изкачвания или потегляне).
Подпомагане на скоростта: Подпомагането на двигателя трябва постепенно да намалява и да се изключва напълно, след като велосипедът достигне 25 км/ч (15,5 мили/ч). Можете да въртите педалите по-бързо, но двигателят няма да осигурява мощност над това ограничение.
Подпомагане на педалите (без дросели): Двигателят трябва да се включва само докато ездачът активно върти педалите (Pedalec). Ръчните дросели, които задвижват велосипеда без въртене на педалите, не са законово разрешени за стандартни електрически велосипеди.
Подпомагане при ходене: Допуска се дросел с „подпомагане при ходене“, при условие че задвижва велосипеда само до 6 км/ч (например, за да помогне за бутането на велосипеда по рампа).
Сертификат за безопасност: Всички велосипеди, съответстващи на стандарта, трябва да бъдат произведени по стандарта EN15194 и да носят маркировка CE.
Тоест всичко което е изцяло ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДВИЖВАНО (скутери, скейтбордове и.т.н) трябва да е с максимална скорост 6 км/ч.
Или - регистрация, правоспособност за управ
17:07 13.06.2026
12 хаха
Скутерите ви са МПС.
Само балкано-ориенталците пак неразбрали. ХАХАХА
17:08 13.06.2026
13 Всичко е точно
17:09 13.06.2026
14 Очевидец
17:09 13.06.2026
15 Сиси
17:09 13.06.2026
16 ООрана държава
До коментар #5 от "МПС !":Да те светнем че има и електически велосипеди пак са с мотор но за тях правила няма, има сегуеи пак с мотор, за тях правила няма, има ховърборд пак с мотор, за тях правила нямя.... И още 3-4 вида електрически моторни превозни средста има и за тях няма правила ама тротинетките са най достъпни за това се квичи толкова много
Коментиран от #20
17:10 13.06.2026
17 А ОЩЕ НЕ СА ВЪВ
17:17 13.06.2026
18 УдоМача
17:18 13.06.2026
19 Хе Хе
17:30 13.06.2026
20 Механик
До коментар #16 от "ООрана държава":Aз не зная дали за сегуей, ховърборд и прочее идиотизми се иска книжка, но ако не се иска, значи се допуска грешка.
Щом се движиш по пътя или по тротоара с превозно средство с какъвто и да било двигател, трябва да се иска лиценз. Същото се отнася дори за велосипед.
Кое гарантира, че знаеш правилата за движение когато караш пред мен по шосето или когато ми се шмугаш ту от ляво, ту от дясно, за да не чакаш в задръстванията?? М?
17:40 13.06.2026
21 Дзак
17:41 13.06.2026