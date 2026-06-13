Ръст на инцидентите с тротинетки в България, пострадали са 176 деца

Ръст на инцидентите с тротинетки в страната показват данните на полицията за последната година.

588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година – със 101 повече от тези през 2024 г. Ранени са 476 души. Разликата с предходната година е 90 души повече.

176 деца са пострадали при инциденти с електрически тротинетки, показват още данните за последната година. 144 от тях са били водачи. А 12 от пострадалите деца са до 9-годишна възраст.

На 11 юни в село Константин, Великотърновско, две деца са откарани в болница, след като падат от тротинетка.

На 31 май в Русе 2-годишно дете е пометено отново от тротинетка. Водачът – на 16 години, бяга.

На 8 март при пореден инцидент с пострадало дете – този път в Перник, 12-годишно дете е в болница. То е блъснато от друго дете.

Само за месец в София полицията е издала над 440 фиша за неправилно каране на тротинетки. От полицията припомнят правилата.

„Минималната възраст е 16 години. Нека си припомним, че не се допуска превозване на пътник, защото това създава предпоставка за ПТП. Да се използват предпазни каски. Това е с оглед на лична безопасност“, обясни инсп. Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Въпреки проверките експертите алармират – нарушенията се увеличават. Причината според тях е, че част от правилата не се спазват.

„Имаме забрана да се шофира в тъмната част на денонощието, това също не се спазва. Нямаме и регистър, който трябваше да заработи от 1 юни. Пътна полиция само констатира тези нарушения, но тя не е в състояние да ограничи масовите нарушения. Не знам как ще се реши въпросът с тротинетките, които се дават под наем, защото там идва клиентът, пуска си приложението и взима, но тротинетката няма каска“, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Затова той смята, че трябват законови промени, които да решат всички тези въпроси.