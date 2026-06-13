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Ръст на инцидентите с тротинетки в България, пострадали са 176 деца

Ръст на инцидентите с тротинетки в България, пострадали са 176 деца

13 Юни, 2026 16:29 649 21

  • инциденти-
  • тротинетки

588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година – със 101 повече от тези през 2024 г.

Ръст на инцидентите с тротинетки в България, пострадали са 176 деца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръст на инцидентите с тротинетки в страната показват данните на полицията за последната година.

588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година – със 101 повече от тези през 2024 г. Ранени са 476 души. Разликата с предходната година е 90 души повече.

176 деца са пострадали при инциденти с електрически тротинетки, показват още данните за последната година. 144 от тях са били водачи. А 12 от пострадалите деца са до 9-годишна възраст.

На 11 юни в село Константин, Великотърновско, две деца са откарани в болница, след като падат от тротинетка.

На 31 май в Русе 2-годишно дете е пометено отново от тротинетка. Водачът – на 16 години, бяга.

На 8 март при пореден инцидент с пострадало дете – този път в Перник, 12-годишно дете е в болница. То е блъснато от друго дете.

Само за месец в София полицията е издала над 440 фиша за неправилно каране на тротинетки. От полицията припомнят правилата.

„Минималната възраст е 16 години. Нека си припомним, че не се допуска превозване на пътник, защото това създава предпоставка за ПТП. Да се използват предпазни каски. Това е с оглед на лична безопасност“, обясни инсп. Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Въпреки проверките експертите алармират – нарушенията се увеличават. Причината според тях е, че част от правилата не се спазват.

„Имаме забрана да се шофира в тъмната част на денонощието, това също не се спазва. Нямаме и регистър, който трябваше да заработи от 1 юни. Пътна полиция само констатира тези нарушения, но тя не е в състояние да ограничи масовите нарушения. Не знам как ще се реши въпросът с тротинетките, които се дават под наем, защото там идва клиентът, пуска си приложението и взима, но тротинетката няма каска“, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Затова той смята, че трябват законови промени, които да решат всички тези въпроси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    22 0 Отговор
    Спазване на елементарни правила, а именно - децата нямат право да карат тротинетки. Защо няма глоби за родителите

    Коментиран от #5, #6

    16:30 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опит За Възпитание !

    7 2 Отговор
    На Идиотите !

    16:34 13.06.2026

  • 4 Сила

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "🧉🧊🍹":

    "Калашниците " ползват само джипове ...
    Апропо , още трима някъде в пловдивско , още три калашника са дали фира ....с немска книжка естествено !!!

    16:34 13.06.2026

  • 5 МПС !

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Моторни Превозни Средства !

    Има Правилник !

    За Движение по пътищата !

    Който изисква !

    Свидетелство за Управление !

    На Моторно Превозно Средство !

    Коригирайте го !

    Съобразно Съвремените Условия !

    Буква По Буква !

    Ли ?

    Трябва !

    Да Ви Се Каже ?

    Коментиран от #16

    16:37 13.06.2026

  • 6 смах в залата

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Господ достатъчно глобява родителите като им отнема децата или ги оставя инвалиди да си ги гледат цял живот осакатени. Като глобиш родителите те плюят държавата и пак същото, купуват им тротинетка

    16:47 13.06.2026

  • 7 свидетел

    8 0 Отговор
    не виждам проблем да се забранят поне тротинетките под наем. там, обаче, има "лобистки интереси"

    16:51 13.06.2026

  • 8 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Да осъждат родителите им

    16:57 13.06.2026

  • 9 Някой

    3 2 Отговор
    Малко са инцидентите трябва да станат много повече !!!!!? Ок . Тия карат като луди с тези електрически мотори. !

    16:59 13.06.2026

  • 10 Защо го пишете по новините това

    3 0 Отговор
    Това не е проблем за никого , ако беше проблем то нямаше да се купуват , подаряват на децата и управляват

    17:01 13.06.2026

  • 11 хаха

    3 2 Отговор
    Браво! Така ви се пада!

    За да може електрически велосипед да се използва по обществени пътища и велосипедни алеи без специални разрешителни, той трябва да отговаря на следните базови изисквания съгласно Регламент (ЕС) 168/2013:
    Максимална мощност на двигателя: Непрекъснатата номинална мощност на двигателя трябва да бъде ограничена до 250 вата. (Двигателите могат временно да консумират по-висока пикова мощност за стръмни изкачвания или потегляне).
    Подпомагане на скоростта: Подпомагането на двигателя трябва постепенно да намалява и да се изключва напълно, след като велосипедът достигне 25 км/ч (15,5 мили/ч). Можете да въртите педалите по-бързо, но двигателят няма да осигурява мощност над това ограничение.
    Подпомагане на педалите (без дросели): Двигателят трябва да се включва само докато ездачът активно върти педалите (Pedalec). Ръчните дросели, които задвижват велосипеда без въртене на педалите, не са законово разрешени за стандартни електрически велосипеди.
    Подпомагане при ходене: Допуска се дросел с „подпомагане при ходене“, при условие че задвижва велосипеда само до 6 км/ч (например, за да помогне за бутането на велосипеда по рампа).
    Сертификат за безопасност: Всички велосипеди, съответстващи на стандарта, трябва да бъдат произведени по стандарта EN15194 и да носят маркировка CE.

    Тоест всичко което е изцяло ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДВИЖВАНО (скутери, скейтбордове и.т.н) трябва да е с максимална скорост 6 км/ч.
    Или - регистрация, правоспособност за управ

    17:07 13.06.2026

  • 12 хаха

    2 0 Отговор
    Всичките ви т.нар. електрически скутери подлежат на регистрация + правоспособност за управление + застраховка.

    Скутерите ви са МПС.

    Само балкано-ориенталците пак неразбрали. ХАХАХА

    17:08 13.06.2026

  • 13 Всичко е точно

    3 0 Отговор
    И е в реда на нещата , нарича се естествен подбор и е добре за всички да си работи

    17:09 13.06.2026

  • 14 Очевидец

    3 2 Отговор
    Пълна забрана на ползване на тротинетки . Спиране производство и забрана продажби на тези опасни и нестабилни превозни средства . Жестоки глоби на родителите които не спазва разпоредбите по този начин ще се спасят човешки детски животи

    17:09 13.06.2026

  • 15 Сиси

    5 0 Отговор
    176 пострадали деца 352 безмозъчни родители! Защо сте дали на децата си тези тротинетки, с какъв акъл!

    17:09 13.06.2026

  • 16 ООрана държава

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "МПС !":

    Да те светнем че има и електически велосипеди пак са с мотор но за тях правила няма, има сегуеи пак с мотор, за тях правила няма, има ховърборд пак с мотор, за тях правила нямя.... И още 3-4 вида електрически моторни превозни средста има и за тях няма правила ама тротинетките са най достъпни за това се квичи толкова много

    Коментиран от #20

    17:10 13.06.2026

  • 17 А ОЩЕ НЕ СА ВЪВ

    1 0 Отговор
    Ваканция какво ли ги чака родителите на деца със троши глави нетки. Купувай народе производителите са на кяр. Купете им ВЕЛОСИПЕДИ ПО БЕЗОПАСНО Е ХЕМ ЩЕ СПОРТВАТ.

    17:17 13.06.2026

  • 18 УдоМача

    1 0 Отговор
    Тротинетката е нещо, което е значително по-динамично от велосипеда и значително по-нестабилно от него. За да го караш безопасно трябва доста между ушите! И лошото е, че заради мнозинството без такова ще въведат ограничения на можещите да се придвижват безопасно с това чудо на техниката.

    17:18 13.06.2026

  • 19 Хе Хе

    0 2 Отговор
    А че инцидентите с велосипеди са в пъти повече. Както и смъртните случаи. Или Факти гледат да са в линия със Шиши

    17:30 13.06.2026

  • 20 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Aз не зная дали за сегуей, ховърборд и прочее идиотизми се иска книжка, но ако не се иска, значи се допуска грешка.
    Щом се движиш по пътя или по тротоара с превозно средство с какъвто и да било двигател, трябва да се иска лиценз. Същото се отнася дори за велосипед.
    Кое гарантира, че знаеш правилата за движение когато караш пред мен по шосето или когато ми се шмугаш ту от ляво, ту от дясно, за да не чакаш в задръстванията?? М?

    17:40 13.06.2026

  • 21 Дзак

    0 0 Отговор
    Да карат обикновени! Достатъчно са бързи.

    17:41 13.06.2026

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