От трудностите в училище до живота сред милиардерите: Историята на Лорън Санчес Безос

Днес името на Лорън Санчес Безос се свързва с успешна кариера в медиите, предприемачески проекти, благотворителност и дори космически амбиции. Зад бляскавия ѝ живот обаче стои дълга лична битка, която малцина са виждали - тази с дислексията и синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност, предава Vesti.bg.

Още като ученичка Лорън изпитва сериозни затруднения с четенето и усвояването на информация. Докато съучениците ѝ преминават сравнително лесно през учебния материал, за нея всяка книга се превръща в истинско предизвикателство. Години по-късно тя признава, че именно аудиокнигите са променили живота ѝ.

„Когато бях в гимназията, да прочета книга от началото до края беше почти невъзможно. Днес аудиокнигите ми позволяват да се наслаждавам на всяко заглавие по начин, който работи за мен“, споделя тя.

Но това далеч не е единственият трик, който ѝ помага да успее. По време на кариерата си като телевизионен журналист Санчес разработва собствена система за запомняне на информация. Вместо просто да прочете текста, тя преписва сценария си на ръка три пъти.

Тази техника не само ѝ помага да запомня съдържанието по-лесно, но и подобрява правописа ѝ – област, която често създава трудности на хората с дислексия.

Освен с обучителното затруднение, Лорън живее и със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. За да поддържа концентрацията си по време на срещи и разговори, тя използва антистрес играчки, които държи постоянно под ръка.

„Те ми помагат да ангажирам ръцете си и да остана фокусирана, вместо да започна нервно да си гриза ноктите“, признава тя.

Любопитна роля в справянето с разсеяността ѝ играят и трите ѝ деца. Когато усетят, че майка им се е потопила в собствените си мисли, те имат специален начин да привлекат вниманието ѝ.

Първо я викат „мамо“, но ако това не помогне, използват истинското ѝ първо име - Уенди.

„Тогава веднага се стряскам и се връщам в разговора“, разказва с усмивка Санчес.

Вместо да позволи на диагнозите си да определят живота ѝ, тя успява да ги превърне в двигател за развитие. Основава компания за въздушни снимки, издава детска книга, подкрепя образователни програми и изгражда впечатляваща кариера в няколко различни сфери.

Историята на Лорън Санчес Безос показва, че трудностите невинаги са пречка за успеха. Понякога именно те ни учат да намираме различни пътища, да бъдем по-упорити и да откриваме собствените си силни страни. А това често се оказва най-голямото предимство по пътя към мечтите.