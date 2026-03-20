Иво Аръков излезе с официално становище за колосалната субсидия за музикалната му кариера (ВИДЕО)

20 Март, 2026 11:31 1 725 30

Междувременно се прочуха и въпросните песни, които актьорът е записал с баснословната сума

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актьорът и продуцент Иво Аръков разпространи официална позиция и право на отговор във връзка с публикации, свързани с финансиране на проекти на него и дружеството „Фиш Ай“ ЕООД.

В позицията си Аръков твърди, че в статиите е представена „непълна, неточна и подвеждащо интерпретирана информация“, а преди публикуването им не е била потърсена гледната точка на засегнатата страна. Според него чрез подбора и съпоставянето на факти се създава внушение за нередност без доказателства.

По думите му не е вярно, че дружеството вече е получило в пълен размер цитираните значителни публични средства. Аръков посочва, че по проектите са постъпили само ограничени авансови плащания, като изключение прави сумата от 21 000 евро по проект за авторска песен. Той твърди, че по-голямата част от дейностите се изпълняват със собствени средства, заеми и поет финансов риск от страна на бенефициента.

В официалната позиция се подчертава още, че проектите са подадени още през 2024 г. и са преминали през стандартна процедура на оценка. Според Иво Аръков финансирането е било одобрено по-късно заради освободен ресурс, след като проектите първоначално са били в списък с резерви. По думите му моментът на обявяване на резултатите не е свързан с извънредни или нерегламентирани действия.

Аръков отхвърля и твърденията за несъразмерно високи бюджети. Той посочва, че средствата обхващат цялостни културни дейности, включително международно турне, логистика, транспорт, техническо обезпечаване, хонорари, разпространение и продукция, а не само създаването на отделно музикално произведение.

По отношение на коментарите за евентуално двойно финансиране, Иво Аръков заявява, че такова няма и че посочените суми са част от една обща финансова рамка, а не отделни плащания за един и същ проект. Той отрича и твърденията, че е кандидатствано многократно с проект, посочен в публикациите като „Desole“.

В позицията си той дава и конкретни пояснения за няколко проекта. За албума „Glory“ Аръков твърди, че става дума за международно турне с десет европейски дестинации, което предполага значителни разходи за транспорт, техника и хонорари. За проекта за авторски сингъл той заявява, че бюджетът е пазарно обоснован и е минал оценка от комисия, която е имала право да го редуцира.

Актьорът коментира и проекта „Изолация“, като уточнява, че става дума за филм, а не за сериал. По думите му продукцията е заснета с авансово плащане от 21 000 евро по програма и с над 80 000 евро лични средства. Той твърди, че междинен отчет е подаден още през ноември 2025 г., но дължимите плащания все още не са постъпили. Очакванията му са филмът да има премиера през есента на 2026 г. в киносалони в страната и извън нея.

В заключение Иво Аръков заявява, че всички проекти, свързани с него и „Фиш Ай“ ЕООД, са подадени и одобрени по установения ред, подлежат на контрол и отчетност и не следва да бъдат представяни като доказателство за нередности. Той категорично отхвърля внушенията за неправомерно финансиране и политически чадър.

Междувременно въпросните песни, за които изглежда е похарчено цяло състояние, набраха популярност в мрежата, но очертава се, единствено заради скандала около тях. Ако съдим по коментарите, слушателите не са особено очаровани от музикалните дарби на Иво Аръков и крайния продукт.

Самият Иво Аръков определя парчето като "звук на бунта, на успеха напук на всичко и на гордостта да си различен", само че реакциите онлайн показват, че не всички споделят този прочит.

"Връщай парите!", "Бездарно", "Пълен шит" и "Пълен палячо", гласят малка част от реакциите. "800000 лв за клип, който може да го снимаш в едно изоставено хале с 4 прожектора и някви пишман китаристи, които свирят по-силно от певеца, за да не чуем колко зле пее.", "По ужасна песен скоро не бях слушал. Върни парите на данъкоплатците, ако имаш поне малко чест.", пишат други към парчето с рок мотиви, чийто текст е пълен с клишета и заучени фрази, за да звучи бутнарско, но няма особен смисъл.

Другото парче, включващо и партньорката му Габриела, също не се радва на особен интерес, нито одобрение. Коментарите са приблизително същите, а какво точно възпява певецът в песента със заглавие "Glory" (Слава) също не е особено ясно.

"Това ли направи за 350 к евро! Държавата подкрепя безхаберници. Не те ли е срам при положение , че в България има толкова талантливи певци , ти да се буташ като мишка. Срам си за българските актьори.", "В кварталните читалища може да се чуят доста по-стойностни неща на по-добър английски ;)", "Трябваше да отделиш малка сума и за уроци по английски и произношение", гласят някои от по-новите критични коментари към песента, която въпреки солидния си бюджет има едва няколко хиляди гледания - повечето, от които заради избухналия скандал.

Това е пълния текст на позицията му:

"ПРАВО НА ОТГОВОР И ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

от името на Иво Аръков, в лично качество и като управител на дружеството „Фиш Ай“ ЕООД

ОТНОСНО

Публикации в сайта „Площад Славейков“ с наименования „Иво Аръков получава близо 800 хил. лв. в последните дни на министър Бачев“ от 17.3.2026 г., с автор Силвия Недкова, „България плаща, Иво Аръков пее, Европа си пие бирата“ от 18.03.2026 г., с автор Силвия Недкова, и „Рекорд, Иво Аръков прави най-скъпата песен, създавана у нас“ от 18.03.2026 г., с автор Диляна Димитрова, съдържащи твърдения относно финансиране на проекти, свързани с Иво Аръков и дружеството „Фиш Ай“ ЕООД

Уважаеми господа,

Бих искал да внеса яснота по разпространена от Вас непълна, неточна и подвеждащо интерпретирана информация, която създава невярна представа за начина на финансиране, изпълнение и отчетност на културни проекти, свързани с мен и дружеството „Фиш Ай“ ЕООД.

Следва да подчертая, че при изготвянето на цитираните по-горе статии:

- не е потърсена позиция от засегнатата страна преди публикуване;

- факти са представени извън техния пълен контекст;

- чрез подбор и съпоставяне на информация се създава „внушение за нередност“, без да са представени доказателства за такава.

Намирам подобен подход за противоречащ на журналистическите принципи за обективност и балансирано отразяване.

По конкретните твърдения:

1. Относно твърденията за „получени“ средства

В публикуваните материали се създава внушение, че значителни публични средства вече са изплатени на дружеството „Фиш Ай“ ЕООД. Това твърдение е невярно. Към настоящия момент по проектите са получени само ограничени авансови плащания, а основната част от финансирането не е изплатена (с изключение на сумата от 21 000 евро авансово плащане по проекта за авторска песен). Дейностите се изпълняват със собствени средства, заеми и поет финансов риск от страна на бенефициента „Фиш Ай“ ЕООД. Тази ситуация е идентична за значителна част от организациите, работещи по програмите на Национален фонд „Култура“ в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

2. Относно процедурата и времето на финансиране

Публикациите внушават, че финансирането е предоставено при съмнителни обстоятелства, включително поради момента на неговото одобрение. Фактите са следните: проектите са подадени още през 2024 г., като същите са преминали през стандартна процедура на оценка, включени са в списък с резерви, а финансирането е одобрено впоследствие поради освободен ресурс, което е обичайна практика при този тип програми. Времето на обявяване на резултатите не е резултат от извънредни или нерегламентирани действия.

3. Относно размера и характера на бюджетите

В публикациите се правят внушения за несъразмерно високи бюджети. Следва да се уточни: размерът на бюджетите е определен в рамките на параметрите на съответните процедури, като проектите са оценени и одобрени от независими експертни комисии. Артистичният продукт се оценява по технически параметри и разпространение, а не по субективни предпочитания. Финансирането обхваща цялостни културни дейности, включително, международно турне, логистика и транспорт, техническо обезпечаване, хонорари на екипи, разпространение и продукция. Поради това представянето на отделни елементи (напр. музикално произведение) извън контекста на целия проект е подвеждащо.

4. Относно твърдения за „двойно финансиране“ на проекти

Не е налице „двойно финансиране“ на един и същи проект. Посочените суми са част от единна финансова рамка, а не отделни плащания. Такова нещо като музикален проект Desole не съществува, поне не в контекста на тази програма и не е ясно откъде се е появил в публикацията и не е вярно, че с него е кандидатствано няколко пъти. Програмите по Плана за възстановяване са стартирали със значително закъснение, сроковете за изпълнение са съкратени, значителна част от бенефициентите изпълняват проекти без да са получили дължимите междинни плащания, което води до сериозен финансов натиск върху културния сектор и не може да бъде интерпретирано като индивидуално предимство за конкретен бенефициент.

5. По конкретните проекти, описани в публикациите

- в публикациите се внушава огромна сума за създаване на една песен, което е невярно. Сумата е извадена от контекста и представлява финансиране по всички проекти, за които е кандидатствала фирмата през всички години до сега. Занимавам се с музика от 2004 г., кандидатствам по проекти и програми от 2014 г.

- представяне на дебютен музикален албум Glory - проектът включва международно турне с десет дестинации в европейски столици, с немалко разходи за транспорт, хонорари и техническо оборудване, а забавянето е наложило допълнителни разходи за последователни резервации. Бюджетът, одобрен от оценителната комисия, е адекватен за реализацията на проекта. До момента междинният отчет от ноември не е разгледан, както е при повечето бенефициенти, а сроковете на Фонд „Култура“ за оценка са изтекли, което поставя много малки организации пред риск от фалит.

- относно одобреният бюджет за създаване на авторски сингъл – направени са спекулативни твърдения извън контекста на цялостния обем на финансирания проект и всички включени в него дейности. Бюджетът е преминал през оценка на комисия, която е имала възможност да го редуцира, в случай че той е счетен за нереалистичен. Заложеният бюджет отговаря на пазарни стойности, обосновани към момента на кандидатстване с изисканите от управляващия орган документи. Неприемливи са сравненията с финансирането на една песен и видеоклип от „Вирджиния рекърдс“, която според г-жа Армутлиева струвала между 6 000 - 7000, максимум 10 хил. евро. Тя, която работи с мейджър компании като Сони Мюзик, много добре знае каква е цената на един добър клип (с желание за реализация на европейската сцена, не само у нас), и тя е много над 10 000 евро. За създаване на един такъв продукт има много компоненти – ангажиране на талантливи композитор, текстописец и аранжор, ангажиране на добро студио за създаване на микс и мастър на звукозаписа. Отделно от това, за заснемането на качествен клип се ангажира голям екип – артисти, балет, гримьори, фризьори, гардероб, студио, външни локации, режисьор, сценарист и оператор на клипа, статисти. Наема се техника – камера, обектив, осветление, транспорт, логистика и т.н., бих могъл да изреждам и още. А когато е необходимо да се закупи семпъл от чужда песен, цената скача още повече.

Следва изрично да подчертая - аз защитавам артистите и тяхното право да имат високо възнаграждение. Който е против това твърдение вероятно има други разбирания за света. Но аз лично предпочитам да плащам достойни хонорари на хората с които работя. И ще продължавам да се боря артистите в България да бъдат уважавани, а не третирани с унижение.

- в публикациите се говори и за грешно изписване СЕРИАЛА „Изолация“ като става дума за ФИЛМ

„Изолация“ с внушението, че не е прието от нито една телевизия поради липса на интерес. Твърдението е невярно, този филм е финансиран със солидни суми от моя страна. Всички знаем, че подобен тип изкуство не е евтино за създаване и съответно за разпространение. Имаме подкрепа и от проект на НПВУ. Филмът е заснет с авансово плащане от 21,000 евро от програмата и над 80,000 евро лични средства. По проекта е предаден междинен отчет през ноември 2025 г. и са изтекли всички срокове от страна за отговор на НФК (който беше 15.02) за изплащане на междинния отчет. Пари все още няма получени. Както посочих, по същия начин са всички други проекти. Финансирани изцяло с лични кредити и заеми. Филмът се очаква с премиера през есента на 2026 г. по всички кина в страната и допълнителни локации извън страната. Филмът е изцяло заснет на английски и е за световната сцена.

6. Заключение

Всички проекти, свързани с мен и „Фиш Ай“ ЕООД са подадени и одобрени по установения ред, отговарят на изискванията на съответните програми и подлежат на последващ контрол и отчетност. Както аз, така и повечето организации в сектора кандидатстват по регулярните програми на НФК, в това няма нищо необичайно и сензационно. Понякога са одобрени, понякога не. Направените в публикациите внушения и спекулации доведоха до небивали изблици на негативизъм към мен. Съжалявам че толкова много мои колеги, които обичах и уважавах, се подиграха с името ми и всички други, които са роби на собствената си злоба продължават да бъдат пешки в една битка между независимите артисти и големите лейбъли!

В публикациите, за съжаление, се търси и политически подтекст, към който аз нямам никакво отношение. Категорично отхвърлям внушенията за неправомерно финансиране, както и за политически чадър.

Настоявам настоящият текст да бъде публикуван в пълен обем като право на отговор.

Запазвам си правото да предприема последващи действия за защита на доброто ми име и репутация".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    9 20 Отговор
    Много го харесвам!
    С него може да се мери само Азис!

    11:33 20.03.2026

  • 2 хджбгф

    49 0 Отговор
    Да връща парите , тука капачки и стотинки събират за болни деца , той "песни" ще ми прави

    11:34 20.03.2026

  • 3 Ами успешен е

    25 1 Отговор
    Ами успешни са му песните и албумите на човека. Ето на, за тях туптан е получил почти половин милион еврака! Кой друг може да се похвали с това? И за малко по-бавните, че има и такъви еуементи, това е ирония! Повтарям, това е ирония!

    Коментиран от #30

    11:35 20.03.2026

  • 5 Цъцъ

    29 1 Отговор
    Тоя бездаpник да не украинец, че му дават толкова пари?

    Коментиран от #9, #16, #17

    11:36 20.03.2026

  • 6 Сталин

    22 0 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тоя анадолски сиганин от исраhell

    11:37 20.03.2026

  • 8 Но не

    19 0 Отговор
    Изключвам да го е втъкнал на някоя бабичка на културата за да вземе парите. Или още по гадно, на някой гхею на културата...

    11:37 20.03.2026

  • 9 Сталин

    22 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цъцъ":

    Този е кошерен паразит

    11:38 20.03.2026

  • 10 ИВАН

    15 0 Отговор
    Гнусота, бляк ...

    11:38 20.03.2026

  • 11 Хмм

    20 0 Отговор
    ужас, аз дори не го познавам, а кукувците му дали 800 хиляди, иамло ли е някакви отчисления, комисионна закогото трябва, че те цяло гласуване преобърнаха защо ли?

    11:41 20.03.2026

  • 12 възмутително

    21 0 Отговор
    Тез пари дет се раздават на калпак вероятно е чиста схема и си дялкат ти на мене аз на тебе.

    11:41 20.03.2026

  • 13 Винкело

    16 0 Отговор
    Дара, Мара, Бара... тоз и той - на английски, че да ги забележат от наградите Еми. Само тази крачка ги дели: да им разберат английския, че малко друг иде. Някой му е казал, че е следващият Рики Мартин. Обаче много го е излъгал.

    11:48 20.03.2026

  • 14 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    17 1 Отговор
    Връщай парите, а тези,които са ги отпуснали...в затвора,шайба и пе🌈де🌈расите ви, шайба

    11:59 20.03.2026

  • 15 Ей,шумков?

    7 1 Отговор
    Всеки ден пишеш за тоя пепи, лъскаш ли чушлето като го гледаш, и3вратеняк?

    12:00 20.03.2026

  • 16 дават

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цъцъ":

    ама само
    ако си пе.д.алче от ППДБ

    12:02 20.03.2026

  • 17 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цъцъ":

    Не, обикновен пе🌈де🌈рас, заедно с Мариян Бачев ги тъпчеше оня дъртия.

    12:02 20.03.2026

  • 18 Идън

    15 0 Отговор
    С голямо усилие на волята изслушах тези шитни и това стържене по нервите... Не бих си причинила това отново.

    12:03 20.03.2026

  • 19 Удри с лопатата

    19 0 Отговор
    Лили Иванова не може да се похвали с толкова отпуснати пари.Удри с лопатата, деееа и боклуците ви дееееа

    12:05 20.03.2026

  • 20 Българин

    18 0 Отговор
    Значи ние ще бачкаме от сутрин до вечер за да може Аръков и други като него да си правят екскурзийки!
    Като данъкоплатец искам незабавно закриване на Министерството на културата и спиране на всякакви помощи за разни сериалчета, музикални проекти и т.н.!!! Да се спонсорират сами и ако са кадърни ще печелят, ако ли не - да чистят улиците!

    12:11 20.03.2026

  • 21 до 11 - и

    14 0 Отговор
    Не бе, брато! Не саму дали тези огромни пари "кукувиците"! Дал му ги е чалгаджийският "кулутурен" министър, онова посмешище, което е подигравка не само за нашата култура, а въобще за Блъгария! Да , ама пък сакатото учиндолско нищожество, дето седи като посаден плевел на дивана и не може да мръдне, все такива ги избира! А нещо да кажеш за супер престъпника Гроздю, "транспортния" чалгарски министър, който хариза половината влакове на автобусната фирма на уродливоот 190 - килограмово туловище, която няма нищо общо с БДЖ! Така е брато, така е, като се намират наивници и фенове на просташката чалга на сакатия и все още гласуват за простак Хаджи Тошко Африкански и за Балбана Джебчията! А този световно неизвестен некадърник и порсяк Чалгаръков, пардно - Аръков, веднага да връща парите или да заминава на дивана да смена на Сакатия помперсите! Ще изкарва повече пари!

    12:11 20.03.2026

  • 22 Право на отговор

    15 0 Отговор
    Каръков, нито ставаш за актьор, нито за музикант, Не знам с какво са били напушени членовете на комисията, която ти е одобрила финансиране, но явно е било доста силно.

    12:14 20.03.2026

  • 23 Да уточним

    11 0 Отговор
    За работилите 40 години пенсионери - по 20 евро
    За децата - събираме капачки
    За Иво Аръков, който нито плаща данъци и осигуровки, нито е забил и един пирон през живота си - "само 21 000 евро"

    12:24 20.03.2026

  • 24 иътиу

    8 0 Отговор
    На първата песен бек вокалът е ВОДЕЩ. Той "държи" песента. И да питам Бионсе и Трйлър Суифт,(двете най-богати и най-известни в момента) или който и да е певец или група ( даже и нашите поп-фолк изпълнители)колко получават от държавите си? Дадоха на Дара за някаква отвратителна песен сума ти пари-ОК, с това излагаш България на някакъв конкурс, ама за лично ползване държавна пара нещо не ми се връзва.

    12:34 20.03.2026

  • 25 Механик

    8 0 Отговор
    Аз не мога да разбера, защо трябва държавата да дава средства за песен на АНГЛИЙСКИ? Ние тука англия ли сме?
    Изобщо, защо държавата трябва да финансира от наши пари едно частно начинание??
    Аз примерно имам авто сервиз. Давам препитание на 11 човека. Тия 11 човека хранят семейства (български) и чрез труда си помагат на хората да имат изправни и безопасни автомобили. Защо за мен няма държавна пара? С какво съм по-лош от Каръков?

    12:45 20.03.2026

  • 26 Фаранели

    9 0 Отговор
    Тая мишка какво се обяснява. Бил финансирал със собствени средства и поел финансов риск. Какъв финансов риск когато имаш ГАРАНТИРАНО плащане от държавата, Ако беше направил всичко това 2024г КОГАТО е подал документи за финансиране-ОК, ама когато си ОДОБРЕН за финансиране да говориш, че си поел риск-смешко. И как на ЕДИН изпълнител му финансират авторска песен, албум, турне, филм? Това питаме Аръков това.

    12:46 20.03.2026

  • 28 арлингтън

    3 0 Отговор
    дружеството „Фиш за пиш Ай- Ай-Оу-леле!“

    12:57 20.03.2026

  • 30 Ариел

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами успешен е":

    Да се преориентира към носене на куфарите и уретбите на добрите български рок групи - има такива.Така ще може да понаучи нещо и да посъбере за връщането на парите.

    13:04 20.03.2026