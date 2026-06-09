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Мадона скандализира с еротични кадри с Кейт Мос в новото си ВИДЕО

Мадона скандализира с еротични кадри с Кейт Мос в новото си ВИДЕО

9 Юни, 2026 15:58 1 326 9

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  • музика

Краткият филм включва хитове на певицата и куп знаменитости

Мадона скандализира с еротични кадри с Кейт Мос в новото си ВИДЕО - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мадона отново привлече вниманието с провокативна визия и смели артистични решения - някои от които чисто еротични, в новия си музикален проект, създаден като визуален пролог към предстоящия албум Confessions II. Кралицата на попа представи 10-минутен музикален филм, в който участват редица известни личности, сред които супермоделът Кейт Мос, актьорът Бенедикт Къмбърбач, актрисата Одеса А'зиън и Джулия Гарнър, която ще изиграе Мадона в подготвяния биографичен филм за звездата.

Продукцията обединява първите шест песни от новия албум и залага на кинематографичен разказ, характерен за някои от най-емблематичните видеоклипове в кариерата на изпълнителката. В една от най-коментираните сцени действието се развива по време на шумно нощно парти, като Мадона и неин партньор участват в гореща хореография, която предизвика множество реакции в социалните мрежи.

Фенове определиха проекта като рядък пример за мащабна визуална концепция в епоха, доминирана от кратки видеоклипове и дигитално съдържание. „Мадона отново напомня какво означава истински музикален спектакъл“, коментират нейни почитатели онлайн.

Премиерата на видеото идва дни след участието на певицата в честванията на Pride Month в Ню Йорк. По време на концерта тя представи няколко песни от Confessions II, включително I Feel So Free, Bring Your Love и Love Sensation, както и класики от албума Confessions on a Dance Floor като Hung Up, Get Together и I Love New York.

На сцената до нея се появи и британският продуцент Стюарт Прайс, който работи с Мадона още по създаването на Confessions on a Dance Floor през 2005 г. Прайс е сред основните продуценти и на новия проект.

Confessions II се очаква да излезе на 3 юли и е сред най-коментираните музикални проекти на лятото. Албумът бележи поредния етап от дългогодишната кариера на изпълнителката, която продължава да експериментира както с музиката, така и с визуалното представяне на своето творчество.

През последните години Мадона неведнъж е коментирала критиките, свързани с възрастта и външния ѝ вид. В свои публични изявления тя подчертава, че няма намерение да променя творческите си решения заради обществените очаквания и продължава да защитава правото на жените да бъдат активни, амбициозни и видими независимо от възрастта си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Реалист

    12 1 Отговор
    и кое точно му е еротичното? Еротика с баба = геронтофилия.

    16:01 09.06.2026

  • 2 тото

    8 3 Отговор
    Аман от тая изкукала пенсионерка, не може да разбере че вече не е на 20 и каквото и да прави няма да върне километража назад. Колкото повече се пъне да покаже колко младее, толкова по стара и смешна изглежда.🤑

    16:03 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    7 2 Отговор
    Вампири 100 годишни... Тва е нещо като римейк на Thriller ама с дърти (и в английския смисъл) вещици без да се налага да се използват маски...

    16:11 09.06.2026

  • 5 Факти

    6 0 Отговор
    Тая, още ли си бие ахинидром от малки деца , за да младее?

    16:20 09.06.2026

  • 6 Гаврош

    7 0 Отговор
    Нещо като баба ни Лили.....

    16:25 09.06.2026

  • 7 Когато нещо е пошло

    3 0 Отговор
    винаги го представят като изкуство за ценители. В конкретния случай привлича внимание, но отвращава.

    16:52 09.06.2026

  • 8 Мюмюн

    1 0 Отговор
    някакви баби подскчат

    17:33 09.06.2026

  • 9 Киру

    1 0 Отговор
    Да зема бастуна и на село

    17:34 09.06.2026