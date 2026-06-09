Мадона скандализира с еротични кадри с Кейт Мос в новото си ВИДЕО

Мадона отново привлече вниманието с провокативна визия и смели артистични решения - някои от които чисто еротични, в новия си музикален проект, създаден като визуален пролог към предстоящия албум Confessions II. Кралицата на попа представи 10-минутен музикален филм, в който участват редица известни личности, сред които супермоделът Кейт Мос, актьорът Бенедикт Къмбърбач, актрисата Одеса А'зиън и Джулия Гарнър, която ще изиграе Мадона в подготвяния биографичен филм за звездата.

Продукцията обединява първите шест песни от новия албум и залага на кинематографичен разказ, характерен за някои от най-емблематичните видеоклипове в кариерата на изпълнителката. В една от най-коментираните сцени действието се развива по време на шумно нощно парти, като Мадона и неин партньор участват в гореща хореография, която предизвика множество реакции в социалните мрежи.

Фенове определиха проекта като рядък пример за мащабна визуална концепция в епоха, доминирана от кратки видеоклипове и дигитално съдържание. „Мадона отново напомня какво означава истински музикален спектакъл“, коментират нейни почитатели онлайн.

Премиерата на видеото идва дни след участието на певицата в честванията на Pride Month в Ню Йорк. По време на концерта тя представи няколко песни от Confessions II, включително I Feel So Free, Bring Your Love и Love Sensation, както и класики от албума Confessions on a Dance Floor като Hung Up, Get Together и I Love New York.

На сцената до нея се появи и британският продуцент Стюарт Прайс, който работи с Мадона още по създаването на Confessions on a Dance Floor през 2005 г. Прайс е сред основните продуценти и на новия проект.

Confessions II се очаква да излезе на 3 юли и е сред най-коментираните музикални проекти на лятото. Албумът бележи поредния етап от дългогодишната кариера на изпълнителката, която продължава да експериментира както с музиката, така и с визуалното представяне на своето творчество.

През последните години Мадона неведнъж е коментирала критиките, свързани с възрастта и външния ѝ вид. В свои публични изявления тя подчертава, че няма намерение да променя творческите си решения заради обществените очаквания и продължава да защитава правото на жените да бъдат активни, амбициозни и видими независимо от възрастта си.