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Идрис Елба категорично отхвърли възможността да играе Джеймс Бонд

Идрис Елба категорично отхвърли възможността да играе Джеймс Бонд

9 Юни, 2026 14:58 531 7

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  • роля

Актьорът заяви, че не е необходимо франчайзът да става политкоректен и да сменя расата на култовия шпионин

Идрис Елба категорично отхвърли възможността да играе Джеймс Бонд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Идрис Елба смята, че не е реалистично чернокож актьор да поеме ролята на Джеймс Бонд – мнение, което сподели в ново интервю за британското издание GQ, коментирайки дългогодишните спекулации, че може да изиграе следващия агент 007.

53-годишният актьор подчерта, че слуховете около евентуалното му участие във франчайза никога не са били подкрепени с реални преговори.

„Джеймс Бонд е написан по определен начин и има причина за това. Разбира се, приемах тези коментари като комплимент, но всъщност това никога не беше нещо реално. Винаги беше само слух“, заяви Елба.

Според звездата от „Лутър“ поредицата за Джеймс Бонд е глобален феномен и промяната на утвърдения образ на героя не би била приета еднакво добре навсякъде по света.

„Франчайзът е огромен в световен мащаб. Реалността е, че в някои пазари подобна промяна няма да бъде посрещната положително. Това просто не съответства на културните очаквания на част от аудиторията“, коментира актьорът.

Идрис Елба смята още, че не е необходимо образът на Бонд да бъде променян, за да отговаря на съвременните обществени тенденции.

„Бонд винаги е бил форма на бягство от реалността. Добре е да има известна доза реализъм, но нека не се опитваме да превръщаме героя в инструмент за социални послания. Трябва да остане верен на същността си – просто да бъде Джеймс Бонд“, каза той.

През годините Идрис Елба неведнъж беше сред фаворитите на феновете за ролята на легендарния британски агент. Още през 2015 г. актьорът призна, че е поласкан от подкрепата на публиката и дори заяви, че ако това се случи, би било доказателство за силата на общественото мнение.

По-късно обаче отношението му към темата се промени. В интервю през 2023 г. той призна, че негативните реакции и расистките коментари, предизвикани от идеята чернокож актьор да изиграе Джеймс Бонд, са го разочаровали.

„Хората, които бяха против тази идея, превърнаха разговора в нещо неприятно, защото всичко започна да се върти около расата. Това стана абсурдно и аз понесох голяма част от негативизма“, заяви тогава Идрис Елба.

Последният актьор, превъплътил се в агент 007, беше Даниъл Крейг, който се сбогува с ролята след филма „Смъртта може да почака“ от 2021 г. Преди него Джеймс Бонд е игран от Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън и Пиърс Броснан.

Междувременно франчайзът навлиза в нов етап от развитието си. След като през 2025 г. Amazon MGM Studios пое творческия контрол върху поредицата от дългогодишните продуценти Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън, започна активното търсене на новия изпълнител на ролята. Следващият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, известен с „Дюн“ и „Блейд Рънър 2049“.

Сред имената, които най-често се споменават като потенциални наследници на Даниъл Крейг, са Арън Тейлър-Джонсън, Хенри Кавил, Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Тео Джеймс. Засега обаче студиото не е обявило официално кой ще бъде следващият агент 007.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    2 0 Отговор
    Не че нещо, ама явно преди 9 години не е имал такива угризения относно "Тъмната кула".

    15:04 09.06.2026

  • 2 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Кастинга в зооппарка ли вече го правят? И след хиляди години африканнците живеят в същата сламена колиба и даже пода не са облицовали. На едно стъпало са от животтните. Сега ги изкарват по-умни от белите? Ако бяха, корабите им щяха да събират роббите от Европа, а не тях да ги събират и карат през океанана тръстиката

    Коментиран от #4

    15:20 09.06.2026

  • 3 Сила

    3 0 Отговор
    Започват да се усещат и да знаят къде им е мястото и до къде се простира толеранса на белите ....
    Не бива да се злоупотребява с търпението на белия човек !!!

    15:20 09.06.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баба Гошка":

    То даже белите не се е налагало да ги събират , черните им вождове са ги водели и продавали на роботърговците !!!

    Коментиран от #5

    15:23 09.06.2026

  • 5 Баба Гошка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Един бял южноафриканец сподели, че тези, откарани в САЩ, почти са ги очовечили, доколкото е възможно, но тези на терен са заседнали еволюционно

    15:33 09.06.2026

  • 6 Хм…

    1 0 Отговор
    Ами поздравления за актьора за тази позиция. А иначе тъмнокожа Снежанка, чернокожа Клеопатра, английски аристократи с африкански произход…

    15:47 09.06.2026

  • 7 Хм…

    0 1 Отговор
    Иначе Хомо сапиенс са били чисто черни, тръгвайки от Африка, но за 15 хиляди години са избелели. Неандерталците пък, които са станали европейци много хиляди години преди тях, са били само малко над нивото на маймуните. Нищо не са създали.

    15:53 09.06.2026