Асен Блатечки празнува рожден ден днес – 55 години талант, харизма и силни роли

Асен Блатечки празнува рожден ден днес – 55 години талант, харизма и силни роли

22 Март, 2026 09:16 748 11

Вижте любопитни подробности за актьора

Асен Блатечки празнува рожден ден днес – 55 години талант, харизма и силни роли - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 22 март, един от най-популярните и обичани български актьори – Асен Блатечки – отбелязва своя рожден ден. Роден през 1971 г. в София, той навършва 55 години и продължава да бъде сред водещите лица на българската сцена и екран.

Пътят към сцената

Асен Блатечки е пример за артист, който съчетава талант, дисциплина и силно присъствие. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1996 г. в класа на проф. Стефан Данаилов, след като преди това преминава през години на активен спорт – включително четири поредни шампионски титли по карате в България (1989–1992).

Още в младежките си години проявява интерес към изкуството, но и към спорта, което изгражда характерната му дисциплина и сценична енергия.

Утвърдено име в киното и театъра

Кариерата на Блатечки започва през 90-те години, а днес включва десетки роли в театъра, киното и телевизията. Сред най-запомнящите се превъплъщения са:

  • Чарли в „Стъклен дом“
  • Калаеца в „Стъпки в пясъка“
  • Стефан Марков във „Фамилията“

Той е и успешен театрален режисьор, поставял спектакли като „Побъркани от любов“ и „Истинският запад“, които печелят широка популярност.

Освен актьорската си дейност, Блатечки се изявява и като телевизионен водещ и жури в популярни формати като „България търси талант“ и „Като две капки вода“.

В последните години актьорът често попада във фокуса на медиите не само с професионалните си изяви, но и с личния си живот.

Според интервюта от 2025 г., Блатечки споделя, че е открил „правилния човек“ до себе си в лицето на Елеонора Янакиева – връзка, която според него го е направила по-спокоен и зрял.

Той е баща на две деца – дъщеря и син.

Нов проект: Блатечки влиза в ролята на… вампир

Актьорът ще се превъплъти във вампир във филма „Наследникът“, където ще играе персонажа Николас Дракулести.

Проектът събира и други популярни имена като Башар Рахал и Йоана Буковска, а продукцията се очертава като мащабна българска екранизация с международен потенциал.

Това е една от най-интересните му роли напоследък, защото го поставя в по-различен, жанров образ – мистичен и по-тъмен от типичните му персонажи.


Активен и на театралната сцена

Блатечки продължава активно да играе в театъра. В началото на 2026 г. той участва в постановката „Двама чисто голи мъже“, която се играе из страната и привлича публика със своя хумор и абсурден сюжет.

Освен това той редовно участва в различни театрални проекти и турнета, което потвърждава, че остава силно ангажиран със сцената.

Актьорът споделя, че редовно получава покани за участие във „ВИП Брадър“, но към момента не е потвърдил участие.

Асен Блатечки остава символ на силното мъжко присъствие в българското кино – актьор, който умее да съчетава бунтарски дух с дълбока емоционалност. С годините той се утвърждава като артист, който не се страхува да експериментира и да поема нови предизвикателства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Кой е този?

    Коментиран от #9

    09:20 22.03.2026

  • 2 Набора 1971

    18 0 Отговор
    От всичко изброено, вярно е само, че става на 55 години.

    09:26 22.03.2026

  • 3 Гост

    18 0 Отговор
    Преди години попаднах на негов моноспектакъл. Не бях единственият, който си тръгна много преди края на мъките...

    09:32 22.03.2026

  • 4 щъркел

    1 2 Отговор
    Блатен Асечки е станал на 55 години. Честито му и му желаем да стане и 65 години! По-скоро.

    09:35 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да е жив и здрав

    6 0 Отговор
    и дано не реши и той да прави музика с държавни пари

    10:08 22.03.2026

  • 7 БЛАТ е теч ки

    1 0 Отговор
    Завъошил уличния университет.
    Ролите му подхождат, играе част от наученото в университета.
    Разлигави се!

    10:11 22.03.2026

  • 8 мдам бре

    3 0 Отговор
    Уменията на Блатечки са: 1- пушене; 2 - лошогледане.

    10:21 22.03.2026

  • 9 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Никой

    10:24 22.03.2026

  • 10 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Нищо подобно не съм видял,но карай да вървят платените статий за всеки некадърник.

    10:58 22.03.2026

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    Я кажете колко парички ви плати тоя за рекламата?? Щото за без пари няма как да напишете тия хвалби по негов адрес.

    11:06 22.03.2026