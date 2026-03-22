Асен Блатечки празнува рожден ден днес – 55 години талант, харизма и силни роли

Днес, 22 март, един от най-популярните и обичани български актьори – Асен Блатечки – отбелязва своя рожден ден. Роден през 1971 г. в София, той навършва 55 години и продължава да бъде сред водещите лица на българската сцена и екран.

Пътят към сцената

Асен Блатечки е пример за артист, който съчетава талант, дисциплина и силно присъствие. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1996 г. в класа на проф. Стефан Данаилов, след като преди това преминава през години на активен спорт – включително четири поредни шампионски титли по карате в България (1989–1992).

Още в младежките си години проявява интерес към изкуството, но и към спорта, което изгражда характерната му дисциплина и сценична енергия.

Утвърдено име в киното и театъра

Кариерата на Блатечки започва през 90-те години, а днес включва десетки роли в театъра, киното и телевизията. Сред най-запомнящите се превъплъщения са:

Чарли в „Стъклен дом“

Калаеца в „Стъпки в пясъка“

Стефан Марков във „Фамилията“

Той е и успешен театрален режисьор, поставял спектакли като „Побъркани от любов“ и „Истинският запад“, които печелят широка популярност.

Освен актьорската си дейност, Блатечки се изявява и като телевизионен водещ и жури в популярни формати като „България търси талант“ и „Като две капки вода“.

В последните години актьорът често попада във фокуса на медиите не само с професионалните си изяви, но и с личния си живот.

Според интервюта от 2025 г., Блатечки споделя, че е открил „правилния човек“ до себе си в лицето на Елеонора Янакиева – връзка, която според него го е направила по-спокоен и зрял.

Той е баща на две деца – дъщеря и син.

Нов проект: Блатечки влиза в ролята на… вампир

Актьорът ще се превъплъти във вампир във филма „Наследникът“, където ще играе персонажа Николас Дракулести.

Проектът събира и други популярни имена като Башар Рахал и Йоана Буковска, а продукцията се очертава като мащабна българска екранизация с международен потенциал.

Това е една от най-интересните му роли напоследък, защото го поставя в по-различен, жанров образ – мистичен и по-тъмен от типичните му персонажи.

Активен и на театралната сцена

Блатечки продължава активно да играе в театъра. В началото на 2026 г. той участва в постановката „Двама чисто голи мъже“, която се играе из страната и привлича публика със своя хумор и абсурден сюжет.

Освен това той редовно участва в различни театрални проекти и турнета, което потвърждава, че остава силно ангажиран със сцената.

Актьорът споделя, че редовно получава покани за участие във „ВИП Брадър“, но към момента не е потвърдил участие.

Асен Блатечки остава символ на силното мъжко присъствие в българското кино – актьор, който умее да съчетава бунтарски дух с дълбока емоционалност. С годините той се утвърждава като артист, който не се страхува да експериментира и да поема нови предизвикателства.