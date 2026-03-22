Ирландският актьор Бари Киоган се отказа от публични изяви заради онлайн тормоз

Ирландският актьор Бари Киоган („Батман“, „Баншите от Инишерин“) се отказа от публични изяви заради онлайн тормоз. Той говори за това в радиопредаването „The Morning Mash Up“ по SiriusXM.

„Получавам много критики за външния си вид, повече от всеки друг, от всички. Това ме кара да се отдръпна и да не искам да общувам. Не искам да ходя никъде“, призна той.

Актьорът добави, че това се отразява не само на социалния му живот, но и на професионалния.

„Това се превръща в проблем, когато започне да прониква в творческия ми живот, защото дори не искам да съм на екран вече“, каза Киоган.

Той също така изрази загриженост, че негативните коментари, отправени към него онлайн, един ден ще засегнат тригодишния му син Брандо.

„Моето малко момче ще трябва да прочете всичко това, когато порасне“, добави актьорът.