Шая Лабъф се замеси в скандална сцена в Рим (СНИМКИ)

Шая Лабъф отново попадна в центъра на вниманието, след като бе заснет в необичайно състояние във фоайето на хотел в Рим. Актьорът, познат с бурния си начин на живот, този път предизвика истинска суматоха, появявайки се гол до кръста и облечен единствено по боксерки, пише marica.bg.

По информация от очевидци, Лабъф се разхождал във фоайето с цигара в устата и видимо неадекватно поведение. В разпространено видео се вижда как той настойчиво моли случайна жена за кибрит, докато тя изглежда притеснена и се отдалечава от него.

Ситуацията бързо привлича вниманието на околните и създава напрежение сред гостите на хотела. Поведението му отново повдига въпроси около личните му проблеми и борбата със зависимости.

По-рано стана ясно, че актьорът е пристигнал в Италия, за да присъства на кръщението на баща си. Пътуването му първоначално било под въпрос, тъй като съд в Ню Орлиънс отказал да му разреши да напусне страната заради текущо лечение, свързано със злоупотреба с вещества. Впоследствие обаче адвокатът му успява да получи одобрение.

Правните му проблеми се коренят в инцидент по време на Марди Гра през февруари, когато Лабъф се замесва в сбиване в бар. По време на конфликта той пада на земята, а по-късно е арестуван. Няколко дни след това е задържан отново по допълнително обвинение за нападение, свързано със същия случай.

Очаква се актьорът да се завърне в САЩ съвсем скоро, тъй като трябва да се яви в съда в Ню Орлиънс. Скандалната му поява в Рим само засилва общественото внимание към състоянието му и поставя под въпрос дали той успява да се справи с личните си предизвикателства.