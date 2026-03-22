Шая Лабъф се замеси в скандална сцена в Рим (СНИМКИ)

Шая Лабъф се замеси в скандална сцена в Рим (СНИМКИ)

22 Март, 2026 11:12 1 159 4

Актьорът е пристигнал в Италия, за да присъства на кръщението на баща си

Шая Лабъф се замеси в скандална сцена в Рим (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шая Лабъф отново попадна в центъра на вниманието, след като бе заснет в необичайно състояние във фоайето на хотел в Рим. Актьорът, познат с бурния си начин на живот, този път предизвика истинска суматоха, появявайки се гол до кръста и облечен единствено по боксерки, пише marica.bg.

По информация от очевидци, Лабъф се разхождал във фоайето с цигара в устата и видимо неадекватно поведение. В разпространено видео се вижда как той настойчиво моли случайна жена за кибрит, докато тя изглежда притеснена и се отдалечава от него.

Ситуацията бързо привлича вниманието на околните и създава напрежение сред гостите на хотела. Поведението му отново повдига въпроси около личните му проблеми и борбата със зависимости.

По-рано стана ясно, че актьорът е пристигнал в Италия, за да присъства на кръщението на баща си. Пътуването му първоначално било под въпрос, тъй като съд в Ню Орлиънс отказал да му разреши да напусне страната заради текущо лечение, свързано със злоупотреба с вещества. Впоследствие обаче адвокатът му успява да получи одобрение.

Правните му проблеми се коренят в инцидент по време на Марди Гра през февруари, когато Лабъф се замесва в сбиване в бар. По време на конфликта той пада на земята, а по-късно е арестуван. Няколко дни след това е задържан отново по допълнително обвинение за нападение, свързано със същия случай.

Очаква се актьорът да се завърне в САЩ съвсем скоро, тъй като трябва да се яви в съда в Ню Орлиънс. Скандалната му поява в Рим само засилва общественото внимание към състоянието му и поставя под въпрос дали той успява да се справи с личните си предизвикателства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    7 2 Отговор
    Тоя жид е бая смешен с тия мустаки.

    11:13 22.03.2026

  • 2 Плешив

    3 2 Отговор
    мухльо.
    Кой му пука…

    11:31 22.03.2026

  • 3 Aлфа Вълкът

    3 1 Отговор
    На тия не можеш да им хванеш спатиите – кой е евреин, кой е християнин, кой е будист, само кой е нудист там вече се подразбира.

    11:57 22.03.2026

  • 4 Онази била смутена,

    0 0 Отговор
    ама бързала да го снима, за да изкара 5 юро за ляб. Живее си живота човека и не го бърка от разни цървули и цървуланки, които го дебнат по 24 часа в седмицата за снимка.

    12:57 22.03.2026