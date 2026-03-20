Мел Гибсън иска да изправи на крака Шая Лабъф: Той има сериозни неприятности

20 Март, 2026 15:31 995 5

Холивудският ветеран е готов дори да бъде ментор на проблемния актьор

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор и режисьор Мел Гибсън все по-активно се ангажира с личния и професионалния път на по-младия си колега Шая Лабъф, на фона на нови притеснения около поведението на актьора през последните месеци. Според източници от индустрията, Гибсън вижда в Лабъф собствените си грешки от миналото и се опитва да го насочи към по-стабилен начин на живот.

Повод за тревога става инцидент по време на фестивал в Ню Орлиънс, при който Шая Лабъф е бил задържан след конфликт в бар, прераснал във физическа саморазправа. Свидетели твърдят, че актьорът е бил в нетрезво състояние, а разпространени кадри показват намесата на няколко души, които се опитват да го овладеят. Случаят отново постави под въпрос дългогодишната му борба със зависимости и импулсивно поведение, документирани в редица предходни инциденти и съдебни казуси.

Паралелите с кариерата на Мел Гибсън не остават незабелязани. В началото на 2000-те години носителят на „Оскар“ за "Смело сърце" се оказа в центъра на сериозни скандали, включително антисемитски изказвания и публични конфликти, които временно изолираха името му от големите холивудски продукции. В последствие той постепенно възстанови позициите си като режисьор с филми като "Страстите Христови" и продължава да работи активно в индустрията.

Според хора от близкото обкръжение на двамата, отношенията им са изградени върху взаимно уважение, като Шая Лабъф често търси съветите на по-възрастния си колега. „Шая има респект към Мел и го възприема като човек, който е преминал през същите трудности“, посочва източник. „Мел от своя страна се опитва да му помогне да избегне най-тежките последствия.“

„Той иска да отведе Шая настрана и да му налее малко разум – и точно това възнамерява да направи, щом му се отдаде възможност“, казва източникът. „Мел е убеден, че може да се постави на мястото на Шая, да го убеди да се върне към вярата и да насочи енергията си към по-положителни неща, вместо да се унижава в пияно състояние.“

По-рано през 2025 именно Мел Гибсън е човекът, който протяга ръка към актьора и му помага да изтрезнее, за което Лабъф му е ужасно признателен.

Кариерата на Шая Лабъф остава белязана от контрасти – от ранния комерсиален успех с поредицата Трансформърс до по-късните му участия в независими продукции и авторски проекти като Honey Boy, които получиха признание от критиката.

В същото време личният му живот нееднократно попада в центъра на общественото внимание заради проблеми със закона и зависимости. Допълнително напрежение в последния период внасят и новините за раздяла със съпругата му Миа Гот, с която имат дете. Според близки до актьора, именно личните сътресения често се отразяват пряко върху поведението му.

Наблюдатели в индустрията отбелязват, че подкрепата от утвърдени фигури като Мел Гибсън може да се окаже решаваща в подобни моменти, особено в контекста на Холивуд, където натискът и публичността често изострят личните кризи. Към момента няма официална информация за предприети конкретни стъпки от страна на Шая Лабъф, но вниманието около състоянието му остава засилено както от медиите, така и от професионалната общност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Само да кажа

    12 0 Отговор
    Мел не помагай на разглезеният юдеин , остави го да потъне на дъното на порочният окена където му е мястото. Не забравяй какво направиха с теб , нашите големи приятели !

    15:38 20.03.2026

  • 2 бушприт

    3 1 Отговор
    Шая Лабьоф,

    15:39 20.03.2026

  • 3 Перо

    10 1 Отговор
    Да, който не играе по свирката на ционистките продуценти от Холивуд е “антисемит”

    15:48 20.03.2026

  • 4 Пустиня(к)

    0 1 Отговор
    Ми да му даде некой лев за дрога, кво се стега толко?!?

    16:21 20.03.2026

  • 5 ВВП

    0 0 Отговор
    Смотан еврейски клоун..Да потъва в кенефа .!!Там е най добре

    16:30 20.03.2026