Мел Гибсън иска да изправи на крака Шая Лабъф: Той има сериозни неприятности

Американският актьор и режисьор Мел Гибсън все по-активно се ангажира с личния и професионалния път на по-младия си колега Шая Лабъф, на фона на нови притеснения около поведението на актьора през последните месеци. Според източници от индустрията, Гибсън вижда в Лабъф собствените си грешки от миналото и се опитва да го насочи към по-стабилен начин на живот.

Повод за тревога става инцидент по време на фестивал в Ню Орлиънс, при който Шая Лабъф е бил задържан след конфликт в бар, прераснал във физическа саморазправа. Свидетели твърдят, че актьорът е бил в нетрезво състояние, а разпространени кадри показват намесата на няколко души, които се опитват да го овладеят. Случаят отново постави под въпрос дългогодишната му борба със зависимости и импулсивно поведение, документирани в редица предходни инциденти и съдебни казуси.

Паралелите с кариерата на Мел Гибсън не остават незабелязани. В началото на 2000-те години носителят на „Оскар“ за "Смело сърце" се оказа в центъра на сериозни скандали, включително антисемитски изказвания и публични конфликти, които временно изолираха името му от големите холивудски продукции. В последствие той постепенно възстанови позициите си като режисьор с филми като "Страстите Христови" и продължава да работи активно в индустрията.

Според хора от близкото обкръжение на двамата, отношенията им са изградени върху взаимно уважение, като Шая Лабъф често търси съветите на по-възрастния си колега. „Шая има респект към Мел и го възприема като човек, който е преминал през същите трудности“, посочва източник. „Мел от своя страна се опитва да му помогне да избегне най-тежките последствия.“

„Той иска да отведе Шая настрана и да му налее малко разум – и точно това възнамерява да направи, щом му се отдаде възможност“, казва източникът. „Мел е убеден, че може да се постави на мястото на Шая, да го убеди да се върне към вярата и да насочи енергията си към по-положителни неща, вместо да се унижава в пияно състояние.“

По-рано през 2025 именно Мел Гибсън е човекът, който протяга ръка към актьора и му помага да изтрезнее, за което Лабъф му е ужасно признателен.

Кариерата на Шая Лабъф остава белязана от контрасти – от ранния комерсиален успех с поредицата Трансформърс до по-късните му участия в независими продукции и авторски проекти като Honey Boy, които получиха признание от критиката.

В същото време личният му живот нееднократно попада в центъра на общественото внимание заради проблеми със закона и зависимости. Допълнително напрежение в последния период внасят и новините за раздяла със съпругата му Миа Гот, с която имат дете. Според близки до актьора, именно личните сътресения често се отразяват пряко върху поведението му.

Наблюдатели в индустрията отбелязват, че подкрепата от утвърдени фигури като Мел Гибсън може да се окаже решаваща в подобни моменти, особено в контекста на Холивуд, където натискът и публичността често изострят личните кризи. Към момента няма официална информация за предприети конкретни стъпки от страна на Шая Лабъф, но вниманието около състоянието му остава засилено както от медиите, така и от професионалната общност.