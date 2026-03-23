Кметът на Рио де Жанейро изгони певицата Чапъл Роан заради инцидент с агресивната ѝ охрана

Американската певица Чапъл Роан се оказа в центъра на публичен скандал по време на престоя си в Бразилия, след като местни власти и публични фигури реагираха остро на твърдения за инцидент с нейната охрана.

Кметът на Рио де Жанейро Едуардо Кавалиере заяви, че изпълнителката няма да бъде допусната да участва в популярната концертна поредица Todo Mundo no Rio, докато той заема поста си. „Докато аз управлявам този град, тази млада дама няма да се качи на сцената на ‘Todo Mundo no Rio’. Съмнявам се, че Шакира би постъпила по този начин“, написа той в социалната мрежа X.

Реакцията на градоначалника последва публикация на италианския футболист Жоржиньо Фрело, който обвини охраната на певицата в грубо отношение към неговата 11-годишна доведена дъщеря Ада. Момичето е дете на актьора Джуд Лоу и певицата Катрин Хардинг, която е настоящата му съпруга.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade - esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

По думите на Фрело, инцидентът се е случил в хотел в Сао Пауло, където Роан е отседнала покрай участието си в Lollapalooza Brazil. Той твърди, че дъщеря му, която била „изключително развълнувана“ да види любимата си изпълнителка в общите части в хотела, не я е безпокоила, но въпреки това член на охраната се обърнал към майката и детето с особено агресивен тон и им направил сцена.

„Дъщеря ми се изплаши много и започна да плаче“, написа Фрело, като допълни: „Не знам в какъв свят само това да погледнеш към някого може да се приеме като тормоз.“ Той отправи директна критика към певицата с думите: „Без феновете си ти не би била никой. Тя не заслужава тяхната обич.“

В последствие Чапъл Роан представи своята версия на събитията чрез видео в Instagram, като заяви, че не е имало пряк контакт. „Дори не съм видяла жена и дете. Никой не дойде при мен. Просто закусвах в хотела“, каза тя. Певицата подчерта, че въпросният охранител не е част от личния ѝ екип.

„Не, те не се приближиха до мен и не са правили нищо“, уточни тя, като отхвърли обвиненията. В отговор на коментарите в социалните мрежи, Роан добави: „Не мразя хората, които харесват музиката ми. И със сигурност не мразя деца – това е абсурдно.“

Майката на момичето също разказа своята версия на инцидента и заяви, че "на 100% този охранител не беше от тези на хотела, а е работил с певицата". По нейните думи дъщеря ѝ просто е погледнала певицата, за да се увери, че е тя, но не е направила нищо, за да установи какъвто и да било контакт с нея.

Много от коментиращите побързаха да повярват на афектираното семейство, понеже си спомнят, че Чапъл Роан не веднъж е влизала в публични конфликти - особено с фотографи на червения килим на наградни церемонии. Заради поведението ѝ преди онлайн потребителите не изключват варианта певицата сама да е "насъскала" охраната си срещу любопитни погледи. Самата тя многократно е казвала, че трудно се справя със славата и хората, които постоянно искат нещо от нея.