Бившият принц Андрю се появи за пръв път след ареста

Принц Андрю беше заснет публично за първи път след ареста си през февруари, свързан с разследване на отношенията му с покойния Джефри Епстийн. Снимките, разпространени от Page Six, показват бившия херцог на Йорк по време на разходка с кучетата му в имението Сандрингам, придружаван от охрана.

В момента той пребивава именно там, след като беше принуден да напусне резиденцията Royal Lodge – имение с над 30 стаи в Уиндзор, което дълги години служеше като негов дом.

Ex-Prince Andrew seen publicly for first time since arrest for Epstein ties near new home https://t.co/KhoghKEvgP pic.twitter.com/zi2ZGsfD47 — Page Six (@PageSix) March 22, 2026

Арестът е извършен на 19 февруари – датата, на която Андрю навършва 66 години – по подозрение в злоупотреба със служебно положение, свързана с предполагаемо предаване на поверителни търговски документи на Епстийн. По-късно същия ден той беше заснет да напуска ареста в автомобил, видимо притеснен. При евентуална присъда по обвиненията той може да бъде изправен пред тежко наказание, включително доживотен затвор. От своя страна принцът категорично отрича всички обвинения.

Скандалът оказва сериозно отражение и върху най-близкото му обкръжение. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, с която поддържат близки отношения, по информация на медии е принудена да разчита на гостоприемството на приятели, след като двойката губи достъп до кралската си резиденция. Сред хората, при които тя е пребивавала, се посочва и Присила Пресли.

Дъщерите им, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, също са засегнати от последиците. Според публикации в Us Weekly те са „потресени“ от развитието на случая и са били принудени да преразгледат публичните си ангажименти. В този контекст Юджини се оттегли от ролята си на патрон на Anti-Slavery International след седем години.

Източници посочват, че макар двете сестри да не изразяват открито притеснение относно евентуален съдебен изход, те остават силно обезпокоени от мащаба на скандала и възможността за нови разкрития.

Случаят оказва влияние и върху по-широкия кръг на британското кралско семейство. крал Чарлз III, принц Уилям и Кейт Мидълтън бяха освиркани от протестиращи по време на тяхно появяване в Уестминстърското абатство, като недоволството беше насочено към връзките на семейството с Андрю. Тримата не реагираха на протестите и продължиха програмата си без коментар.