Бившият принц Андрю се появи за пръв път след ареста

23 Март, 2026 15:59 607 1

Той беше заснет на разходка с кучетата си

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Андрю беше заснет публично за първи път след ареста си през февруари, свързан с разследване на отношенията му с покойния Джефри Епстийн. Снимките, разпространени от Page Six, показват бившия херцог на Йорк по време на разходка с кучетата му в имението Сандрингам, придружаван от охрана.

В момента той пребивава именно там, след като беше принуден да напусне резиденцията Royal Lodge – имение с над 30 стаи в Уиндзор, което дълги години служеше като негов дом.

Арестът е извършен на 19 февруари – датата, на която Андрю навършва 66 години – по подозрение в злоупотреба със служебно положение, свързана с предполагаемо предаване на поверителни търговски документи на Епстийн. По-късно същия ден той беше заснет да напуска ареста в автомобил, видимо притеснен. При евентуална присъда по обвиненията той може да бъде изправен пред тежко наказание, включително доживотен затвор. От своя страна принцът категорично отрича всички обвинения.

Скандалът оказва сериозно отражение и върху най-близкото му обкръжение. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, с която поддържат близки отношения, по информация на медии е принудена да разчита на гостоприемството на приятели, след като двойката губи достъп до кралската си резиденция. Сред хората, при които тя е пребивавала, се посочва и Присила Пресли.

Дъщерите им, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, също са засегнати от последиците. Според публикации в Us Weekly те са „потресени“ от развитието на случая и са били принудени да преразгледат публичните си ангажименти. В този контекст Юджини се оттегли от ролята си на патрон на Anti-Slavery International след седем години.

Източници посочват, че макар двете сестри да не изразяват открито притеснение относно евентуален съдебен изход, те остават силно обезпокоени от мащаба на скандала и възможността за нови разкрития.

Случаят оказва влияние и върху по-широкия кръг на британското кралско семейство. крал Чарлз III, принц Уилям и Кейт Мидълтън бяха освиркани от протестиращи по време на тяхно появяване в Уестминстърското абатство, като недоволството беше насочено към връзките на семейството с Андрю. Тримата не реагираха на протестите и продължиха програмата си без коментар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    "Тримата не реагираха на протестите и продължиха програмата си без коментар."

    Депортацията на 2 от тризначките, никаква реакция ли наричате?

    16:04 23.03.2026