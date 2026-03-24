Цитиридис ще раздава пари в ново шоу по Нова телевизия

24 Март, 2026 12:58 799 7

Комикът е поредното лице, което премина от bTV към NOVA

Снимка: NOVA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Николаос Цитиридис официално загърбва bTV и става лице на NOVA като водещ на ново шоу – „Smart Face“, продуцирано от Маги Халваджиян. Новината бе обявена изненадващо по време на живото предаване на „Като две капки вода“, където комикът нахлу в студиото с рекламна табела и обяви старта на проекта.

Предаването ще започне да се излъчва още тази пролет и ще обикаля различни градове в страната. Във формата Цитиридис ще излиза „на улицата“ и да раздава пари на случайни хора, които се включват в различни предизвикателства, като наградите могат да достигнат до 10 000 евро.

Завръщането му в ефира идва малко след раздялата с bTV, където в продължение на четири години водеше „Вечерното шоу на Николаос Цитиридис“. Появата му в NOVA вече се коментира като своеобразен „реванш“ и пряка конкуренция към бившата му телевизия.

Първите реакции в социалните мрежи обаче са разнопосочни. Част от зрителите приветстват новия формат и възможността за по-неформално и динамично съдържание, но други го определят като „твърде елементарен“ и изразяват съмнения дали подобно шоу може да задържи интереса на аудиторията.

Междувременно официалният профил на „Smart Face“ в социалните мрежи вече е активен и приканва зрителите да следят кога екипът ще посети техния град.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    10 0 Отговор
    И това няма да му помогне.
    Западняцит не разбраха, че българите нямаме вкус към т. нар. "стендап комдия". Все още не сме чак толкова облъчни, че да се смеем на пръст.
    Тоя за това и привикал тия двамта бездарници, дето се лезят и кълчат до него. Ама и те не са интересни.

    13:06 24.03.2026

  • 2 ами,

    8 0 Отговор
    Лично от мен и от години пълно игнориране на простоиите и кръга около Маги Халтураджиян.

    13:07 24.03.2026

  • 3 Хейт

    8 0 Отговор
    Тоя още ли е жив?

    13:09 24.03.2026

  • 4 Хмм

    5 0 Отговор
    когото изхвърлят от БТВ отива в НОВА

    13:13 24.03.2026

  • 5 Софиянец

    4 0 Отговор
    Поредната дбилна простотия по нова телевизия 🤮 и поредния бездарен тъпанар да радва жълтопаветните лейки

    13:16 24.03.2026

  • 6 Лост

    2 0 Отговор
    Значи ще става уличник.Там му е мястото.Дано някой не му зададе на него въпроси и после да го набие.

    13:17 24.03.2026

  • 7 евроатлантиЦ

    4 0 Отговор
    Навремето Минута е много раздаваше акъл , явно вече сме поумнели и сега ще раздават пари .

    13:22 24.03.2026