Цитиридис ще раздава пари в ново шоу по Нова телевизия

Николаос Цитиридис официално загърбва bTV и става лице на NOVA като водещ на ново шоу – „Smart Face“, продуцирано от Маги Халваджиян. Новината бе обявена изненадващо по време на живото предаване на „Като две капки вода“, където комикът нахлу в студиото с рекламна табела и обяви старта на проекта.

Предаването ще започне да се излъчва още тази пролет и ще обикаля различни градове в страната. Във формата Цитиридис ще излиза „на улицата“ и да раздава пари на случайни хора, които се включват в различни предизвикателства, като наградите могат да достигнат до 10 000 евро.

Завръщането му в ефира идва малко след раздялата с bTV, където в продължение на четири години водеше „Вечерното шоу на Николаос Цитиридис“. Появата му в NOVA вече се коментира като своеобразен „реванш“ и пряка конкуренция към бившата му телевизия.

Първите реакции в социалните мрежи обаче са разнопосочни. Част от зрителите приветстват новия формат и възможността за по-неформално и динамично съдържание, но други го определят като „твърде елементарен“ и изразяват съмнения дали подобно шоу може да задържи интереса на аудиторията.

Междувременно официалният профил на „Smart Face“ в социалните мрежи вече е активен и приканва зрителите да следят кога екипът ще посети техния град.