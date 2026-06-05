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Сашо Кадиев стресна мрежата с включване от болницата

Сашо Кадиев стресна мрежата с включване от болницата

5 Юни, 2026 12:59 1 830 22

  • сашо кадиев-
  • водещ-
  • болница-
  • изследване-
  • ямр

Водещият се оплака от силни болки в кръста

Сашо Кадиев стресна мрежата с включване от болницата - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на "Кой да знае" Сашо Кадиев уплаши последователите си в мрежата с кадри от болницата, където е трябвало да си направи сериозни изследвания. Синът на Катето Евро сподели, че е развил проблеми с кръста, които са го принудили да потърси специализирана медицинска помощ. Заради неразположението си той се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, за да установи причината за болките.

Кадиев, който скоро ще става баща за втори път, публикува видео непосредствено преди процедурата.

„Това ми е първият ЯМР в живота“, призна водещият с присъщото си чувство за хумор.

След близо половин час в апарата Сашо се прибрал у дома, където го очаквала любимата му Ива, която е в напреднала бременност. Вместо да получи съчувствие за преживяното обаче, водещият се сблъскал с неочаквани опасения.

Бъдещата майка започнала шеговито да се притеснява дали след престоя в апарата той не е станал радиоактивен и дали е безопасно да се доближава до нея.

Засега Сашо Кадиев не е разкрил какви са резултатите от изследването, но феновете му му пожелават всичко да се размине леко и бързо и болките да не го мъчат повече, понеже му предстои много важен период - грижите за бебе.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    13 0 Отговор
    Сашето се е сецнал в кръста.

    Коментиран от #13, #14

    13:01 05.06.2026

  • 2 Да мре

    27 1 Отговор
    Кво ми пука за тия алкохолици. Ако не са албанските шиптери да им плащат участията в помиите, с макя му че умрат от алкохолно натравяне!

    13:02 05.06.2026

  • 3 Павел Пенев

    24 0 Отговор
    От психо болницата ли се е обадил Сашо? Не се притеснявайте,той си е така по рождение.

    Коментиран от #9

    13:02 05.06.2026

  • 4 Хм.....

    17 1 Отговор
    Бих се стреснал само ако ме налети дъртата мераклийка, та бърже ще трябва да се бяга!

    13:05 05.06.2026

  • 5 провинциалист

    20 2 Отговор
    Кадиев винаги стряска с появата си където и да е. Защо въобще се появява някъде?

    13:05 05.06.2026

  • 6 Анонимен

    14 2 Отговор
    Опасен е за околните. След това изследване тотално е облъчен .

    13:06 05.06.2026

  • 7 Иван Грозни

    12 0 Отговор
    Много се уморяват тия хора като копаят по цял ден картофи.Трябва да работят един път седмично, но на същата заплата щото да има пари за лекарства.2374

    13:07 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не бее

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Пенев":

    ...от АГ болницата...

    13:12 05.06.2026

  • 10 Явно се е претоварил, кога е правил

    6 0 Отговор
    детето и не му е издържал кръста ама то така е и тази работа не е лесна.

    13:14 05.06.2026

  • 11 пфф

    15 0 Отговор
    Евро и Кадиев - новите Слабаков и Шинова. И където ги не сееш, и там никнат

    13:25 05.06.2026

  • 12 наблюдател

    9 0 Отговор
    На маминка умното детенце!

    Коментиран от #15

    13:31 05.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Моля Ви обяснете ми, къв е тоя и защо ни занимават с него???

    Всички българи сме запознати със златните български артисти (Парцалев, Калоянчев, Мутафова, Господинов и мн др), които наистина забавляваха народа ни и го отвличаха от ежедневните проблеми, НО кви са тия като този от статията???
    С кво са известни???
    С кво са заслужили да ни занимават ежедневно с тях???

    То даже "светът на Ванката" с разни смешни скечове, е светлинни години пред бнт, бтв и нова (рачковци, радковци и др подобни лигльовци)!

    ЕХО ТЕЛЕВИЗИИТЕ, КАК ПО-ТОЧНО СЕ ИЗДЪРЖАТЕ, СЛЕД КАТО СТЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ НА НАРОДА???
    НПО-ТАТА НА ШОРОШ ЛИ ВИ СУБСИДИРАТ, ЗА ДА РАБОТИТЕ СРЕЩУ СВОИТЕ???

    13:33 05.06.2026

  • 15 Димитриев

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "наблюдател":

    😄 Често използвана фраза!

    13:40 05.06.2026

  • 16 Лост

    4 0 Отговор
    Саше ти какво си мислиш?И ние пушим цигари Кент и ядем бонбонки Тик-Так.

    13:43 05.06.2026

  • 17 Иван

    3 0 Отговор
    Малееее, много ме стресна. Място го

    13:44 05.06.2026

  • 18 Един

    3 0 Отговор
    Саше, уголемяването да не би да дава странични ефекти? Точно мислех и аз да си го направя ...

    14:00 05.06.2026

  • 19 Ицо

    4 0 Отговор
    Гледах негово телевизионно интервю от преди няколко дни. Там той подробно обяснява какъв му е проблема с кръста, но явно авторът не е намерил за необходимо да се поинтересува. Явно е по-лесно да се преписва.

    14:12 05.06.2026

  • 20 газо

    5 0 Отговор
    И кой по дявалите го интересува това!?

    14:20 05.06.2026

  • 21 Аполон

    1 0 Отговор
    И Ко от туй?Тоя помияр е толкова обиден за българската култура,колкото и пукналият Хвалюбен ДилофффЪ и все още живият само възлюбен ГуспудинуфЪ и сегашният гащник министър на културатЪ МиМилошав.Гнуууус.

    14:24 05.06.2026

  • 22 Да не би

    1 0 Отговор
    Да не би болката да е по -надолу, в резултат от пози, препоръчани и попадащи под закрилата на ес?

    14:39 05.06.2026