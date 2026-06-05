Сашо Кадиев стресна мрежата с включване от болницата

Водещият на "Кой да знае" Сашо Кадиев уплаши последователите си в мрежата с кадри от болницата, където е трябвало да си направи сериозни изследвания. Синът на Катето Евро сподели, че е развил проблеми с кръста, които са го принудили да потърси специализирана медицинска помощ. Заради неразположението си той се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, за да установи причината за болките.

Кадиев, който скоро ще става баща за втори път, публикува видео непосредствено преди процедурата.

„Това ми е първият ЯМР в живота“, призна водещият с присъщото си чувство за хумор.

След близо половин час в апарата Сашо се прибрал у дома, където го очаквала любимата му Ива, която е в напреднала бременност. Вместо да получи съчувствие за преживяното обаче, водещият се сблъскал с неочаквани опасения.

Бъдещата майка започнала шеговито да се притеснява дали след престоя в апарата той не е станал радиоактивен и дали е безопасно да се доближава до нея.

Засега Сашо Кадиев не е разкрил какви са резултатите от изследването, но феновете му му пожелават всичко да се размине леко и бързо и болките да не го мъчат повече, понеже му предстои много важен период - грижите за бебе.