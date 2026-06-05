Сашо Кадиев стресна мрежата с включване от болницата

Водещият на "Кой да знае" Сашо Кадиев уплаши последователите си в мрежата с кадри от болницата, където е трябвало да си направи сериозни изследвания. Синът на Катето Евро сподели, че е развил проблеми с кръста, които са го принудили да потърси специализирана медицинска помощ. Заради неразположението си той се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, за да установи причината за болките.
Кадиев, който скоро ще става баща за втори път, публикува видео непосредствено преди процедурата.
„Това ми е първият ЯМР в живота“, призна водещият с присъщото си чувство за хумор.
След близо половин час в апарата Сашо се прибрал у дома, където го очаквала любимата му Ива, която е в напреднала бременност. Вместо да получи съчувствие за преживяното обаче, водещият се сблъскал с неочаквани опасения.
Бъдещата майка започнала шеговито да се притеснява дали след престоя в апарата той не е станал радиоактивен и дали е безопасно да се доближава до нея.
Засега Сашо Кадиев не е разкрил какви са резултатите от изследването, но феновете му му пожелават всичко да се размине леко и бързо и болките да не го мъчат повече, понеже му предстои много важен период - грижите за бебе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
Коментиран от #13, #14
13:01 05.06.2026
2 Да мре
13:02 05.06.2026
3 Павел Пенев
Коментиран от #9
13:02 05.06.2026
4 Хм.....
13:05 05.06.2026
5 провинциалист
13:05 05.06.2026
6 Анонимен
13:06 05.06.2026
7 Иван Грозни
13:07 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не бее
До коментар #3 от "Павел Пенев":...от АГ болницата...
13:12 05.06.2026
10 Явно се е претоварил, кога е правил
13:14 05.06.2026
11 пфф
13:25 05.06.2026
12 наблюдател
Коментиран от #15
13:31 05.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мнение
До коментар #1 от ".....":Моля Ви обяснете ми, къв е тоя и защо ни занимават с него???
Всички българи сме запознати със златните български артисти (Парцалев, Калоянчев, Мутафова, Господинов и мн др), които наистина забавляваха народа ни и го отвличаха от ежедневните проблеми, НО кви са тия като този от статията???
С кво са известни???
С кво са заслужили да ни занимават ежедневно с тях???
То даже "светът на Ванката" с разни смешни скечове, е светлинни години пред бнт, бтв и нова (рачковци, радковци и др подобни лигльовци)!
ЕХО ТЕЛЕВИЗИИТЕ, КАК ПО-ТОЧНО СЕ ИЗДЪРЖАТЕ, СЛЕД КАТО СТЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ НА НАРОДА???
НПО-ТАТА НА ШОРОШ ЛИ ВИ СУБСИДИРАТ, ЗА ДА РАБОТИТЕ СРЕЩУ СВОИТЕ???
13:33 05.06.2026
15 Димитриев
До коментар #12 от "наблюдател":😄 Често използвана фраза!
13:40 05.06.2026
16 Лост
13:43 05.06.2026
17 Иван
13:44 05.06.2026
18 Един
14:00 05.06.2026
19 Ицо
14:12 05.06.2026
20 газо
14:20 05.06.2026
21 Аполон
14:24 05.06.2026
22 Да не би
14:39 05.06.2026