Певицата Джеси Джей влезе по спешност в болница: Мислих, че съм си счупила врата! (ВИДЕО)

Британската поп изпълнителка Джеси Джей е била откарана по спешност в болница по време на турнето си в Китай, след като е получила травма на главата при инцидент с автомобил.

37-годишната певица е ударила главата си в тавана на микробус, докато се качвала в него по време на спирка от турнето си „No Secrets“ в град Ханджоу. Видеокадри, споделени от самата нея в социалните мрежи, показват момента непосредствено преди инцидента, когато тя казва на екипа си: „Нямам нищо против да се сгъна отзад“, секунди преди да се удари.

В следващ клип изпълнителката се появява в болнично заведение, където ѝ предстои ядрено-магнитен резонанс. В описанието към публикацията тя коментира с чувство за хумор: „Ударих си главата, май трябваше да внимавам повече.“

По-късно, по време на репетиция за концерт, Джеси Джей дава повече подробности за състоянието си. „Не мога да движа главата си“, казва тя, като допълва: „Мислех, че съм си счупила врата, но не е така. Просто съм го наранила сериозно, както и гърба си.“

Инцидентът предизвика вълна от реакции сред нейните над 14 милиона последователи, които изразиха подкрепа и пожелания за бързо възстановяване.

Певицата е на турне заедно със своя син Скай Сафир, когото има от партньора си Чанан Колман. В едно от видеата детето се появява зад кулисите и казва на майка си: „Изглеждаш красива“, на което тя отговаря: „Благодаря ти“.

Случаят идва на фона на серия здравословни изпитания за изпълнителката през последната година. През юни 2025 г. Джеси Джей обяви, че е диагностицирана с рак на гърдата и впоследствие се подложи на мастектомия. Шест седмици след операцията тя беше хоспитализирана със съмнения за кръвен съсирек в белите дробове, а по-късно съобщи, че ѝ предстои и втора хирургична интервенция.

В интервю преди участието си в новогодишното издание на Jools Holland's Annual Hootenanny по BBC певицата коментира открито преживяното: „Важно е да говорим за всичко – и за доброто, и за лошото. Но не бива да определяме живота си според най-тежките си дни.“