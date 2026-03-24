Дуейн Джонсън-Скалата с дълга коса в "Смелата Ваяна" побърка мрежата (ВИДЕО)

Disney представи разширен трейлър на игралната адаптация на "Смелата Ваяна", който дава по-подробен поглед към образа на полубога Мауи, изигран от Дуейн Джонсън - Скалата.

В новите кадри 53-годишният актьор се завръща към ролята, която озвучава в анимационната версия, този път в игрална интерпретация. Познат най-вече с екшън ролите си и голата си глава още от кариерата си като кечист, буйната грива на Скалата в кадрите предизвика фурор в мрежата.

През ноември 2024 г. бяха разпространени и първите снимки от снимачната площадка в Хавай, показващи трансформацията на Джонсън в Мауи. Актьорът коментира, че подготовката за визията му отнема „няколко часа всеки ден“.

Главната роля е поверена на младата актриса Катрин Лагаая, а трейлърът разкрива както нейното вокално изпълнение, така и емблематични елементи от оригиналния филм, включително героя Таматоа.

Официалното описание на продукцията гласи: „Моана откликва на повика на океана и за първи път напуска рифа на острова си Мотунуи, за да се впусне в незабравимо пътешествие с прочутия полубог Мауи в опит да възстанови благоденствието на своя народ.“

Анимационният филм "Смелата Ваяна" от 2016 г., както и неговото продължение от 2024 г., се превърнаха в значими касови успехи за студиото. Игралната версия, режисирана от Томас Кайл и обявена през април 2023 г., се реализира с участието на ключови фигури от оригиналния проект, сред които Аулии Кравальо и Лин-Мануел Миранда.

В актьорския състав участват още Джон Туи в ролята на бащата на Моана – вожда Туи, Франки Адамс като майка ѝ Сина и Рена Оуен в ролята на баба ѝ Тала.

Игралната адаптация на „Моана“ е част от по-широката стратегия на Disney за пренасяне на свои анимационни класики в игрални версии, сред които са и подготвяните продукции на Херкулес и продължение на Лило и Стич. Премиерата на новия филм е насрочена за 10 юли.