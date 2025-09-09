Дуейн Джонсън - Скалата обясни защо е решил да отслабне

Дуейн „Скалата“ Джонсън обясни, че рязката промяна във външния му вид е резултат от подготовката за новата му роля във филма Lizard Music на режисьора Бени Сафди.

53-годишният актьор, който наскоро завърши снимките на спортната драма The Smashing Machine (очаквана през октомври), сподели на кинофестивала в Торонто, че този път му се е наложило да отслабне, след като преди това е качил килограми за образа на ММА боец. „Много съм развълнуван, защото отново имам възможност да се преобразя, както стана при The Smashing Machine. Нямам търпение,“ коментира той пред People.

Джонсън с усмивка добави, че новият му хранителен режим се свежда до това да яде „по-малко пилешко“. „Това съм аз в процес на отслабване. Имам още дълъг път,“ каза актьорът.

Звездата от "Спасители на плажа" привлече внимание още в началото на септември, когато се появи на филмовия фестивал във Венеция видимо по-слаб. Видът му предизвика смесени реакции в социалните мрежи. Част от феновете изразиха притеснения за здравето му, докато други коментираха с шега, че „Скалата се е превърнал в камъче“.

На червения килим в Торонто Джонсън отново демонстрира промяната, подчертавайки, че трансформациите са нещо, към което подхожда съзнателно и целенасочено. Пред Hollywood Reporter той сподели, че вътрешен глас го е подтикнал да поеме нови предизвикателства и да излезе извън границите на вече утвърдената му кариера.

Актьорът не е чужд на подобни метаморфози. През 2023 г. за ролята си в супергеройския филм "Черния Адам" той премина през интензивен хранителен и тренировъчен режим, който сам нарече „най-тежкия в кариерата си“.