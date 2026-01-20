Новини
Любопитно »
Скалата може да се завърне като Цар Скорпион в новия филм за Мумията

Скалата може да се завърне като Цар Скорпион в новия филм за Мумията

20 Януари, 2026 09:43 490 6

  • дуейн джонсън-
  • скалата-
  • мумията-
  • цар соломон

Актьорът каза, че франчайзът „Мумията“ е променил живота му

Скалата може да се завърне като Цар Скорпион в новия филм за Мумията - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дуейн Джонсън „Скалата“ може да се завърне като Цар Скорпион в новия филм за Мумията, съобщава The Direct.

„Universal иска да види Дуейн Джонсън като новия Цар Скорпион, както и в следващия филм за Мумията.", сподели вътрешният източник.

Самият Джонсън казва, че е отворен да се върне към ролята. Актьорът каза пред Entertainment Tonight, че франчайзът „Мумията“ е променил живота му.

„Винаги съм отворен за предложения. За да бъда ясен, това е франчайз на Брендън Фрейзър. Обичам този човек. Той е един от най-големите ми фенове. Подкрепяме се взаимно и ако искат да позвънят на Цар Скорпион, познавам човек, който го познава. Със сигурност бих го обмислил“, каза Джонсън.

Четвъртата част на „Мумията“ беше обявена през ноември 2025 г. Датата на премиерата и подробностите за сюжета все още са неизвестни. Проектът ще бъде режисиран от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет. Очаква се Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз, които участваха в оригиналната трилогия, да се завърнат.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    1 0 Отговор
    Скалата може да се завърне като Цар Скyмрия като му гледам физиономията

    09:45 20.01.2026

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    Скалата от град Петрич ще проси жълти стотинки 🤭

    09:45 20.01.2026

  • 3 файчо

    1 0 Отговор
    А сметопочистването в Софето ще се завърне,като цар Метене-Он.

    09:46 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хайчо прошляка

    0 0 Отговор
    Яжте топла храна и спокойствие. Парите са най важни , важно е валута да има

    09:58 20.01.2026