Дуейн Джонсън „Скалата“ може да се завърне като Цар Скорпион в новия филм за Мумията, съобщава The Direct.

„Universal иска да види Дуейн Джонсън като новия Цар Скорпион, както и в следващия филм за Мумията.", сподели вътрешният източник.

Самият Джонсън казва, че е отворен да се върне към ролята. Актьорът каза пред Entertainment Tonight, че франчайзът „Мумията“ е променил живота му.

„Винаги съм отворен за предложения. За да бъда ясен, това е франчайз на Брендън Фрейзър. Обичам този човек. Той е един от най-големите ми фенове. Подкрепяме се взаимно и ако искат да позвънят на Цар Скорпион, познавам човек, който го познава. Със сигурност бих го обмислил“, каза Джонсън.

Четвъртата част на „Мумията“ беше обявена през ноември 2025 г. Датата на премиерата и подробностите за сюжета все още са неизвестни. Проектът ще бъде режисиран от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет. Очаква се Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз, които участваха в оригиналната трилогия, да се завърнат.