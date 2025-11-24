Новини
Любопитно »
Disney подготвя игрална версия на „Спящата красавица“... в Мексико

Disney подготвя игрална версия на „Спящата красавица“... в Мексико

24 Ноември, 2025 15:58 613 5

  • спящата красавица-
  • дисни-
  • мексико-
  • игрален филм-
  • адаптация-
  • приказка

Поредната игрална адаптация на класическа приказка ще бъде крайно изменена

Disney подготвя игрална версия на „Спящата красавица“... в Мексико - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Walt Disney Studios подготвя нова игрална версия на класическата „Спящата красавица“ от 1959 г., като този път действието ще бъде пренесено в Мексико. Проектът, развиван под работното заглавие „Aurora“, ще запази основната сюжетна линия с принцеса Аврора и проклятието на Злодеида, но ще предложи нов културен контекст и визуална среда.

Информацията идва на фона на затрудненията, които Disney изпита с някои от последните си римейкове, включително „Снежанка“, чийто боксофис резултат бе меко казано под очакванията. Според публикации в американските медии студиото търси начини да освежи формулата на адаптациите, които през последните години започнаха да губят интерес сред аудиторията.

Реакциите на феновете към идеята за преместване на сюжета в друга държава са разделени. Част от зрителите приветстват възможността историята да бъде преработена така, че да отразява по-широко културно разнообразие. Други смятат, че промяната нарушава оригиналната атмосфера на приказката и поставя под въпрос необходимостта от още един игрален римейк.

Disney засега не е коментирала официално проекта. Няма информация за актьорския състав, режисьора или планираната премиерна дата. Новината се появява в момент, в който студиото работи по няколко други игрални адаптации, сред които „Лило и Стич“ и „Смелата Ваяна“, както и предстояща версия на „Рапунцел“. Това подсказва, че компанията няма намерение да се отказва от стратегията за модернизации на класическите си анимации, въпреки колебливите резултати при някои заглавия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шири

    1 0 Отговор
    Израстнал съм със "Спящата красавица". Сега имам една такава до мен,в леглото.

    16:03 24.11.2025

  • 2 Спящите

    1 1 Отговор
    Красавици за нищо не стават! Веднъж една така се беше напила, че тъкмо започна жасането и заспа. Ама зловещо заспа, като в кома. Стана супер неприятно, все едно го пъхах в някоя умряла. Зарязах я!

    16:06 24.11.2025

  • 3 Модернизация

    2 0 Отговор
    Най-добре направо в Индия.

    16:15 24.11.2025

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    След като вече имахме фей - джендър неутрална/неутрален фея/фей кръстница/кръстник в Пепеляшка, с нищо ново не може да ни изненада Дисни. Отгоре на всичко от тъмнозелените...

    16:22 24.11.2025

  • 5 абе,

    2 0 Отговор
    Дисни не е нужно да изчанчват приказката на Шарл Перо.Нека си направят своя например Спящият красавец със съвсем друг сценарии и герои.

    19:58 24.11.2025