Disney подготвя игрална версия на „Спящата красавица“... в Мексико

Walt Disney Studios подготвя нова игрална версия на класическата „Спящата красавица“ от 1959 г., като този път действието ще бъде пренесено в Мексико. Проектът, развиван под работното заглавие „Aurora“, ще запази основната сюжетна линия с принцеса Аврора и проклятието на Злодеида, но ще предложи нов културен контекст и визуална среда.

Информацията идва на фона на затрудненията, които Disney изпита с някои от последните си римейкове, включително „Снежанка“, чийто боксофис резултат бе меко казано под очакванията. Според публикации в американските медии студиото търси начини да освежи формулата на адаптациите, които през последните години започнаха да губят интерес сред аудиторията.

Реакциите на феновете към идеята за преместване на сюжета в друга държава са разделени. Част от зрителите приветстват възможността историята да бъде преработена така, че да отразява по-широко културно разнообразие. Други смятат, че промяната нарушава оригиналната атмосфера на приказката и поставя под въпрос необходимостта от още един игрален римейк.

Disney засега не е коментирала официално проекта. Няма информация за актьорския състав, режисьора или планираната премиерна дата. Новината се появява в момент, в който студиото работи по няколко други игрални адаптации, сред които „Лило и Стич“ и „Смелата Ваяна“, както и предстояща версия на „Рапунцел“. Това подсказва, че компанията няма намерение да се отказва от стратегията за модернизации на класическите си анимации, въпреки колебливите резултати при някои заглавия.