Новият филм на Скалата се оказа първият му провал

Новият филм на Дуейн „Скалата“ Джонсън – „The Smashing Machine“ – стартира с едва 5,9 милиона долара в северноамериканския боксофис, което го прави най-слабия дебют в кариерата на актьора. Очакванията на студиото A24 и анализаторите от индустрията бяха за приходи от поне 20 милиона долара през първия уикенд, но прогнозите не се оправдаха въпреки силната рекламна кампания и положителните отзиви след премиерата във Венеция.

Филмът, режисиран от Бени Сафди, е спортна биографична драма, вдъхновена от реалната история на ММА шампиона Марк Кер – емблематична фигура от началните години на смесените бойни изкуства, който се изправя срещу зависимост, натиск и лични кризи. Проектът е заснет с бюджет от около 50 милиона долара, като Джонсън влиза не само в главната роля, но и като продуцент чрез Seven Bucks Productions.

Реакциите на критиката контрастират на скромния комерсиален резултат. Издания като The Hollywood Reporter, Empire и Variety определиха изпълнението на Джонсън като „най-зряло в кариерата му“ и „акт на пълна трансформация“, далеч от познатия му екшън имидж. Във „The Smashing Machine“ актьорът играе не супергерой, а уязвим човек – тема, която според мнозина бележи нов етап в професионалния му път.

Публиката обаче остана разделена. Данни от CinemaScore показват оценка „B-“, което говори за умерено възприемане от зрителите. Според анализатори от Box Office Pro слабите приходи се дължат на неясното позициониране между спортен филм и тежка драма, както и на ограничената подкрепа от по-възрастната аудитория, традиционно насочена към подобен тип продукции. Само 8% от зрителите през откриващия уикенд са били над 55 години.

Самият Дуейн Джонсън реагира спокойно на резултатите. В публикация в Instagram той написа: „Не можеш да контролираш цифрите в боксофиса. Можеш да контролираш само отдадеността си и начина, по който се потапяш в ролята.“

Актьорът благодари на режисьора Сафди и на целия екип, определяйки работата по филма като „животопроменяща“.

„The Smashing Machine“ бе посрещнат с продължителни аплодисменти на премиерата си на кинофестивала във Венеция през септември. Там Джонсън заяви, че филмът не е просто за бойните изкуства, а за човешката устойчивост: „Това не е история за победите на ринга, а за това как човек се изправя, когато е бил съкрушен.“

Въпреки разочароващите финансови резултати, филмът се очаква да остане в наградния сезон – името на Дуейн Джонсън вече се споменава сред възможните номинации за „Оскар“ за най-добър актьор, редом до партньорката му на екрана Емили Блънт, чиято роля също привлече внимание с драматичната си дълбочина.