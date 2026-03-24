Актьорът от "Ричър" Алън Ричсън се сби със съсед пред синовете си (ВИДЕО)

Актьорът Алън Ричсън е замесен в инцидент със съсед в щата Тенеси, който в момента е обект на полицейско разследване.

По информация на американските медии, включително TMZ, до сблъсъка се е стигнало в неделя, когато звездата от сериала "Ричър" е участвал в улична разпра. В разпространено видео се вижда как мъж, идентифициран като Ричсън, нанася удари с юмрук на човек, който се намира в коленичило положение на земята.

Свидетели на случилото се са били и две деца, за които се предполага, че са синове на актьора, наблюдаващи ситуацията от моторите си, докато моторът на Алън Ричсън е оставен на пътното платно.

Потърпевшият, идентифициран като Рони Тейлър, твърди, че е бил ударен „поне четири пъти“ и е предоставил снимки с наранявания по лицето си. Той е подал сигнал до полицията, като от органите на реда потвърждават, че е започнало разследване. Към момента няма извършени арести.

По думите на пострадалия конфликтът ескалира след инцидент от предходния ден, когато актьорът преминал с висока скорост през квартала със своя мотор „Кавазаки“ и форсирал двигателя. Тейлър признава, че му е показал неприличен жест, на който Ричсън отвърнал.

На следващия ден актьорът се върнал в района, придружен от две от децата си, което довело до нова конфронтация. Според версията на Тейлър той е поискал от Алън Ричсън „да спре с това поведение“, след което ситуацията е прераснала във физически сблъсък.

Източници, близки до актьора, цитират алтернативна версия, според която Ричсън не е инициатор на конфликта и е бил бутнат от мотора си два пъти от „изключително агресивен“ съсед, преди да се стигне до размяна на удари. Според същите източници той е получил леки наранявания – травма на пръст, както и порезни рани и натъртвания.

Към момента актьорът не е коментирал публично случая, нито в социалните мрежи, нито чрез официално изявление.