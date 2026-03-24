Актьорът от "Ричър" Алън Ричсън се сби със съсед пред синовете си (ВИДЕО)

Актьорът Алън Ричсън е замесен в инцидент със съсед в щата Тенеси, който в момента е обект на полицейско разследване.
По информация на американските медии, включително TMZ, до сблъсъка се е стигнало в неделя, когато звездата от сериала "Ричър" е участвал в улична разпра. В разпространено видео се вижда как мъж, идентифициран като Ричсън, нанася удари с юмрук на човек, който се намира в коленичило положение на земята.
Свидетели на случилото се са били и две деца, за които се предполага, че са синове на актьора, наблюдаващи ситуацията от моторите си, докато моторът на Алън Ричсън е оставен на пътното платно.
Потърпевшият, идентифициран като Рони Тейлър, твърди, че е бил ударен „поне четири пъти“ и е предоставил снимки с наранявания по лицето си. Той е подал сигнал до полицията, като от органите на реда потвърждават, че е започнало разследване. Към момента няма извършени арести.
По думите на пострадалия конфликтът ескалира след инцидент от предходния ден, когато актьорът преминал с висока скорост през квартала със своя мотор „Кавазаки“ и форсирал двигателя. Тейлър признава, че му е показал неприличен жест, на който Ричсън отвърнал.
На следващия ден актьорът се върнал в района, придружен от две от децата си, което довело до нова конфронтация. Според версията на Тейлър той е поискал от Алън Ричсън „да спре с това поведение“, след което ситуацията е прераснала във физически сблъсък.
Източници, близки до актьора, цитират алтернативна версия, според която Ричсън не е инициатор на конфликта и е бил бутнат от мотора си два пъти от „изключително агресивен“ съсед, преди да се стигне до размяна на удари. Според същите източници той е получил леки наранявания – травма на пръст, както и порезни рани и натъртвания.
Към момента актьорът не е коментирал публично случая, нито в социалните мрежи, нито чрез официално изявление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17:03 24.03.2026
3 Малеей
Този би трябвало досега да са го арестували, но явно и там законите се прилагат различно.
Коментиран от #7
17:11 24.03.2026
5 мда
До коментар #4 от "Пророк":Като си изхлузиш гащите и ще припадне от смях!😏
17:16 24.03.2026
6 разбира се
До коментар #1 от "Бая":На старците всеки може да се прави на голям бабаит.
17:17 24.03.2026
7 Ти не четеш
До коментар #3 от "Малеей":Ли, че тече разследване?! Може и да седи в пандиза, но първо трябва да го осъдят.
17:42 24.03.2026
9 таксиджия 🚖
В сериала Ричър никога не посяга. Бие само лошите. Тука актьора прави груба грешка да млати тоя чичка. Няма да има следващ сезон. Приключи му кариерата на анаболния батка.
17:53 24.03.2026
