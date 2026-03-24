Актьорът от "Ричър" Алън Ричсън се сби със съсед пред синовете си (ВИДЕО)

24 Март, 2026 16:59 1 267 10

Мускулестият актьор раздаваше юмруци видимо гневен на съседа си

Актьорът от "Ричър" Алън Ричсън се сби със съсед пред синовете си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Алън Ричсън е замесен в инцидент със съсед в щата Тенеси, който в момента е обект на полицейско разследване.

По информация на американските медии, включително TMZ, до сблъсъка се е стигнало в неделя, когато звездата от сериала "Ричър" е участвал в улична разпра. В разпространено видео се вижда как мъж, идентифициран като Ричсън, нанася удари с юмрук на човек, който се намира в коленичило положение на земята.

Свидетели на случилото се са били и две деца, за които се предполага, че са синове на актьора, наблюдаващи ситуацията от моторите си, докато моторът на Алън Ричсън е оставен на пътното платно.

Потърпевшият, идентифициран като Рони Тейлър, твърди, че е бил ударен „поне четири пъти“ и е предоставил снимки с наранявания по лицето си. Той е подал сигнал до полицията, като от органите на реда потвърждават, че е започнало разследване. Към момента няма извършени арести.

По думите на пострадалия конфликтът ескалира след инцидент от предходния ден, когато актьорът преминал с висока скорост през квартала със своя мотор „Кавазаки“ и форсирал двигателя. Тейлър признава, че му е показал неприличен жест, на който Ричсън отвърнал.

На следващия ден актьорът се върнал в района, придружен от две от децата си, което довело до нова конфронтация. Според версията на Тейлър той е поискал от Алън Ричсън „да спре с това поведение“, след което ситуацията е прераснала във физически сблъсък.

Източници, близки до актьора, цитират алтернативна версия, според която Ричсън не е инициатор на конфликта и е бил бутнат от мотора си два пъти от „изключително агресивен“ съсед, преди да се стигне до размяна на удари. Според същите източници той е получил леки наранявания – травма на пръст, както и порезни рани и натъртвания.

Към момента актьорът не е коментирал публично случая, нито в социалните мрежи, нито чрез официално изявление.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бая

    3 0 Отговор
    лобут хапна !

    Коментиран от #6

    17:03 24.03.2026

  • 2 между другото

    5 2 Отговор
    Квадратните челюсти го издават, че е побойник.🧐

    17:07 24.03.2026

  • 3 Малеей

    8 0 Отговор
    Опитайте вие да направите подобен побой в САЩ и ще ви вкарат моментално в кауша, след това ще правите компания на черните в панделата поне една годинка.
    Този би трябвало досега да са го арестували, но явно и там законите се прилагат различно.

    Коментиран от #7

    17:11 24.03.2026

  • 4 Пророк

    3 2 Отговор
    Го нокаутирам за 5 секунди 🥳🤭

    Коментиран от #5

    17:13 24.03.2026

  • 5 мда

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пророк":

    Като си изхлузиш гащите и ще припадне от смях!😏

    17:16 24.03.2026

  • 6 разбира се

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бая":

    На старците всеки може да се прави на голям бабаит.

    17:17 24.03.2026

  • 7 Ти не четеш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малеей":

    Ли, че тече разследване?! Може и да седи в пандиза, но първо трябва да го осъдят.

    17:42 24.03.2026

  • 8 И тоя

    1 0 Отговор
    се е вземал за екшън герой, ама поне за разлика от едно наше актьорче не е извадил пистолет.

    17:49 24.03.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Хубав сериал Ричър. Гледам го в 4к, плащам си стрийминг ТВ Амазон Прайм.

    В сериала Ричър никога не посяга. Бие само лошите. Тука актьора прави груба грешка да млати тоя чичка. Няма да има следващ сезон. Приключи му кариерата на анаболния батка.

    17:53 24.03.2026

  • 10 Какъв

    1 0 Отговор
    Е този " актьор" , без имение с писта за моторетки и боксов ринг, за това ли бие дедита по улиците? И в тези квартали има ограничение, не е писта.

    17:55 24.03.2026