Легендата на руския рок Борис Гребеншчиков вече е британец

Руският рок музикант Борис Гребеншчиков, създател на култовата банда "Аквариум", е получил британско гражданство. Обявеният за чуждестранен агент от Москва творец и съпругата му Ирина основаха през декември 2022 г. във Великобритания дружеството BG PLUS LLP.
Данните показват, че през декември 2022 г. Гребеншчиков и съпругата му Ирина са основали BG PLUS LLP във Великобритания. На 16 март от BG PLUS LLP са подали документи в регистъра за промяна на личните данни на собствениците. Според тези документи Борис и Ирина Гребеншчикови вече имат британско гражданство.
Гребеншчиков напусна Русия след началото на войната в Украйна. През юни 2023 г. музикантът беше добавен към списъка с чуждестранни агенти.
В момента Гребеншчиков живее в Лондон със съпругата си. той заяви, че е напуснал „Аквариум“, защото някои от членовете на групата подкрепяли военната интервенция на Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грозната истина
09:45 25.03.2026
2 Оли Го Френ
09:50 25.03.2026
3 Хахахаха😂😂😂😂
09:51 25.03.2026
4 Сандо
10:01 25.03.2026
5 Дзак
10:15 25.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този само веднъж го слушах
Пееше някакви мантри или нещо такова.
Cмaxнат тип.
10:41 25.03.2026
8 Ненормален
10:57 25.03.2026