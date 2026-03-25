Легендата на руския рок Борис Гребеншчиков вече е британец

Руският рок музикант Борис Гребеншчиков, създател на култовата банда "Аквариум", е получил британско гражданство. Обявеният за чуждестранен агент от Москва творец и съпругата му Ирина основаха през декември 2022 г. във Великобритания дружеството BG PLUS LLP.

Данните показват, че през декември 2022 г. Гребеншчиков и съпругата му Ирина са основали BG PLUS LLP във Великобритания. На 16 март от BG PLUS LLP са подали документи в регистъра за промяна на личните данни на собствениците. Според тези документи Борис и Ирина Гребеншчикови вече имат британско гражданство.

Гребеншчиков напусна Русия след началото на войната в Украйна. През юни 2023 г. музикантът беше добавен към списъка с чуждестранни агенти.

В момента Гребеншчиков живее в Лондон със съпругата си. той заяви, че е напуснал „Аквариум“, защото някои от членовете на групата подкрепяли военната интервенция на Русия.