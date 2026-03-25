Легендата на руския рок Борис Гребеншчиков вече е британец

25 Март, 2026 09:44 749 8

  • борис гребеншчиков-
  • рок легенда-
  • украйна-
  • русия-
  • британско гражданство

Гребеншчиков напусна Русия след началото на войната в Украйна

Легендата на руския рок Борис Гребеншчиков вече е британец - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският рок музикант Борис Гребеншчиков, създател на култовата банда "Аквариум", е получил британско гражданство. Обявеният за чуждестранен агент от Москва творец и съпругата му Ирина основаха през декември 2022 г. във Великобритания дружеството BG PLUS LLP.

Данните показват, че през декември 2022 г. Гребеншчиков и съпругата му Ирина са основали BG PLUS LLP във Великобритания. На 16 март от BG PLUS LLP са подали документи в регистъра за промяна на личните данни на собствениците. Според тези документи Борис и Ирина Гребеншчикови вече имат британско гражданство.

Гребеншчиков напусна Русия след началото на войната в Украйна. През юни 2023 г. музикантът беше добавен към списъка с чуждестранни агенти.

В момента Гребеншчиков живее в Лондон със съпругата си. той заяви, че е напуснал „Аквариум“, защото някои от членовете на групата подкрепяли военната интервенция на Русия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозната истина

    10 12 Отговор
    Там по лесно ще си намира момченца

    09:45 25.03.2026

  • 2 Оли Го Френ

    9 2 Отговор
    Блазе и на британската публика, сега ще се наслуша на рок!

    09:50 25.03.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    10 4 Отговор
    Вече може да кандидатства за социални помощи!👍

    09:51 25.03.2026

  • 4 Сандо

    9 5 Отговор
    Скрипал също имаше британско поданство,но това не попрече на службите на Нейно Величество да го пожертват за интересите си.

    10:01 25.03.2026

  • 5 Дзак

    4 1 Отговор
    Щом иска да бъде гражданин на Лондон!

    10:15 25.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този само веднъж го слушах

    2 1 Отговор
    от любопитство.
    Пееше някакви мантри или нещо такова.
    Cмaxнат тип.

    10:41 25.03.2026

  • 8 Ненормален

    1 0 Отговор
    Той е единствен.По принцип англичани бягат в Русия

    10:57 25.03.2026