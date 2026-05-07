7 май 1895 г.: Ражда се радиото!

Това събитие се смята за рождената дата на радиото в Русия и Източна Европа

Венелина Маринова

На 7 май 1895 г. руският учен Александър Попов прави историческа демонстрация по време на заседание на Руското физико-химично общество в Санкт Петербург. Това събитие се смята за рождената дата на радиото в Русия и Източна Европа.

Първоначално Попов представя апарата като гръмоотвод - уред за регистриране на електрическите смущения в атмосферата (мълнии). Основният елемент е стъклена тръбичка с метални стружки (кохерер), която става проводима при получаване на електромагнитен сигнал.

Гениалното нововъведение на Попов е използването на верига с реле и електрическо звънче. Когато кохерерът приеме сигнал, звънчето бие, а неговото чукче едновременно с това удря тръбичката, за да разтръска стружките и да подготви уреда за следващия сигнал.

Попов е един от първите, които използват вертикален проводник (антена) за подобряване на приемането. Като предавател е използван вибратор на Херц (искров предавател), разположен в съседна зала на около 60 метра разстояние. При всяко натискане на ключа на предавателя, приемникът на Попов в залата реагира без грешка.

В протокола от заседанието е записано, че Попов е показал апарат, който реагира на електрически трептения без проводник. Въпреки че демонстрацията през 1895 г. е успешна, Попов продължава да усъвършенства системата. На 24 март 1896 г. той предава първата в света радиограма. Тя съдържа само две думи – „Heinrich Hertz“ (в чест на Хайнрих Херц) – и е предадена на разстояние от 250 метра.

Историята на радиото е съпътствана от дългогодишен спор между привържениците на Попов и тези на италианеца Гулиелмо Маркони. Маркони подава заявка за патент през юни 1896 г. (година след демонстрацията на Попов).Разликата е, че Маркони веднага комерсиализира изобретението, докато Попов първоначално го разглежда като научен инструмент за метеорологични цели.

На същия ден - 7 май- само че вече 1937 г. в САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг (coast-to-coast). Макар че трансконтинентални връзки са съществували и преди, това събитие е историческо заради своя новинарски характер и технологичен пробив. Предишния ден, на 6 май 1937 г., огромният немски дирижабъл LZ 129 Hindenburg избухва в пламъци при кацане в Лейкхърст, Ню Джърси. Репортерът Хърбърт Морисън и звукоинженерът Чарли Нелсън от чикагската радиостанция WLS присъстват на място, за да запишат рутинно кацане. Вместо това те стават свидетели на трагедията. Емоционалният възглас на Морисън – „О, човечеството!“ (Oh, the humanity!) – се превръща в един от най-известните моменти в историята на журналистиката. Противно на популярното вярване, предаването не е излъчено на живо в момента на експлозията. По това време правилата на големите мрежи (като NBC и CBS) забраняват излъчването на запис. Поради мащаба на събитието обаче, записът е изпратен в Ню Йорк и излъчен на 7 май, ставайки първият случай, в който новинарски запис се разпространява по цялата мрежа от бряг до бряг. Това събитие бележи началото на модерната ера на радиожурналистиката, доказвайки силата на звуковия запис за отразяване на извънредни събития в национален мащаб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хер Гьобелс

    11 4 Отговор
    и фрау Лайен много харесват това.

    11:45 07.05.2026

  • 2 Механик

    12 6 Отговор
    Е как така ви позволиха да кажете, че руснаците са били първи?
    Това е немислимо. Аз дори не мога да спра да се чудя.

    11:52 07.05.2026

  • 3 Сделано в СССР

    10 11 Отговор
    Още една лъжа, набита в главите на хомосъветикус .

    Хайнрих Херц: Доказва съществуването на електромагнитните вълни през 1888 г.
    Никола Тесла: Демонстрира основни елементи на радиотехниката през 1893 г. и дълги години се води съдебна битка за патентните права.

    Какво добавя самият Попов?Докато Херц доказва теорията, а Тесла дава концепциите, Попов (заедно с Оливър Лодж и Едуард Бранли) се фокусира върху приемника.

    11:52 07.05.2026

  • 4 Гориил

    13 4 Отговор
    Но руският гений Владимир Зворикин изобретява телевизията, а изключителният руски инженер Александър Матвеевич Понятов е първият, който въвежда комерсиално успешен видеорекордер. Не смятам Маркони за пионер на радиото. Той е просто хитър бизнесмен, който е знаел за първенството на Попов, но е използвал пръв бюрократичния му процес. Вие също се опитвате да фалшифицирате първенството на руснаците в изобретяването на теорията за космическите полети. Основателят на теоретичната астронавтика и теорията за космическите полети е самоукият руски учен Константин Едуардович Циолковски (1857–1935). Именно той доказа, че ракетата е единственото превозно средство, способно да се противопостави на гравитацията и да постигне космически полет. Трябва да добавя, че във всеки клас по химия в училище или университет може да се види таблица на периодичните елементи с портрет на изключителния руски гений Дмитрий Меделеев. Хиляди руски инженери емигранти правят забележителни открития и изобретения, докато работят в европейски и американски фабрики. Игор Сикорски става баща на американското хеликоптерно инженерство, създавайки първите успешни хеликоптери, а преди това и пътнически самолети. Александър Прокофиев-Северски основава компанията за самолети „Северски“ (по-късно „Републик Авиейшън“), която произвежда изтребители, полагайки основите на американската военна авиация. Александър Картвели (Картвелишвили) проектира емблематичните американски изтребители P-47 Thunderbolt и F-

    Коментиран от #6

    12:02 07.05.2026

  • 5 Попов:

    5 4 Отговор
    Никога не съм предполагал, че болшевиките ще се закичат на ревера с научните изискания на хора отдадени на научния прогрес като моята скромна персона.
    Това сигурно за да компенсират лошото впечатление от геноцида към собствения си народ.

    12:09 07.05.2026

  • 6 Наземен персонал

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Кротко с шизофреничния ентусиазъм. Само в нашите учебници учените от СССР са първи. А, ако не са първи, са открили каквото там трябва едновременно с някой западняк. Пълна бълвоч. Следял атмосферната активност, а после разбрал, че е радио. Комунист, или гражданин на комунистическа кочина не може да е втори за всичко. Иначе - в Сибир на топло.

    Коментиран от #8

    12:13 07.05.2026

  • 7 Гориил

    9 3 Отговор
    Изключителният руски конструктор и теоретик Сергей Павлович Корольов беше първият, който въведе космическата ера. Вие сте едва вторият.Дори днес Русия е лидер във всички области на най-сложната и напреднала наука, като е пионер в хиперзвуковия полет. Вие се страхувате и мразите силата и мощта на руската наука. Дори Нобеловата награда е замислена и учредена от руския петролен милиардер, предприемач и филантроп Алфред Нобел. Три поколения от семейство Нобел са живели в Санкт Петербург и са създали световноизвестна индустриална империя. Първата нефтена рафинерия е построена от Роберт Нобел в Баку през 1873 г. Впоследствие броят на нефтените рафинерии, заводите за производство на керосин и смазочни материали се увеличава и мрежата им обхваща района на Баку. През 1862 г. Лудвиг Нобел основава механичен завод в Санкт Петербург (по-късно „Руски дизел“), който се превръща в едно от най-големите машиностроителни предприятия в Русия и Европа. Нобели създават първата мрежа от нефтопроводи в Русия и построяват първия в света танкер. В навечерието на войната от 1914 г. Руската империя е сред петте най-големи икономики в света (4-то място) по отношение на промишленото производство, зад (но изпреварвайки в някои индустрии и научни постижения) Съединените щати, Германия, Великобритания и понякога Франция.

    12:39 07.05.2026

  • 8 Повредата не е във вашия телевизор

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наземен персонал":

    Не са само "във вашите" учебници, в македонските и албанските - също, цървулибезпросветни. Ако ви запука някой професор по кухите кратуни с някой дебел учебник с твърди корици, само мухи и бръмбари ще излязат.

    Коментиран от #9

    12:43 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.