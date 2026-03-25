ВИДЕО от побоя на Алън Рисън със съсед оневини екшън звездата

Актьорът Алън Ричсън няма да бъде изправен пред наказателни обвинения след физическата разправа със свой съсед, заснет на видео и разпространен в интернет, съобщават американски медии.

Местните власти в Брентууд, щата Тенеси, са приели, че 43-годишната звезда от сериала „Ричър“ е действала при самоотбрана. Разследването по случая, свързан с инцидента с Рони Тейлър, е официално прекратено.

„След преглед на наличните доказателства, включително видеозаписи и свидетелски показания, бе установено, че няма основание за повдигане на обвинения. Действията на г-н Ричсън са били в рамките на самоотбраната“, заяви капитанът от полицията в Брентууд Стивън Пепин пред The Hollywood Reporter.

По думите му актьорът също така е отказал да предяви насрещни обвинения срещу Тейлър. „Въпреки че бе разглеждана възможност за обвинение в безразсъдно застрашаване, г-н Ричсън реши да не предприема правни действия. Със съгласието на прокуратурата случаят се счита за приключен и няма да има допълнителни мерки“, уточни Пепин.

До момента представител на актьора не е коментирал официално случая.

Инцидентът се разиграва в неделя, като според разпространени кадри на мястото са присъствали и две деца, за които се предполага, че са двама от тримата синове на Алън Ричсън от брака му със съпругата му Катрин. Видеото показва как актьорът нанася няколко удара на Тейлър, който в определен момент е коленичил на земята.

Самият Тейлър твърди, че конфликтът е започнал още предишния ден, когато Ричсън многократно преминавал с мотоциклета си с висока скорост по улицата. „В неделя, докато почиствах мотора си пред къщата, той мина веднъж, после втори път. При второто минаване излязох пред него и му казах: „Трябва да спреш. Някой ще пострада“, разказва той.

По думите му ситуацията бързо ескалирала и той самият признава, че е бутнал актьора два пъти. „При втория път той слезе от мотора и ме нападна. Удари ме в задната част на главата, паднах на земята и се опитах да се защитя“, твърди Тейлър.

В социалните мрежи се появи и триминутен видеоклип, за който се твърди, че е заснет с камера, прикрепена към тялото на Алън Ричсън, но автентичността му не е официално потвърдена. В него се вижда как Тейлър застава на пътя, опитвайки се да спре актьора и децата му, което води до падане от мотора. Следва разгорещен спор, при който Ричсън настоява да му бъде освободен пътят, а след отказ и ново физическо бутане от страна на съседа, конфликтът прераства в сблъсък.

Алън Ричсън отказа да коментира случая в интервю за Daily Mail, но по-късно публикува в профила си в Instagram цитат, приписван на Наполеон Бонапарт: „Никога не прекъсвай врага си, когато прави грешка.“