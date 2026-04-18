Зейн и Луи от One direction се сбили по време на снимките на документален филм за групата

Зейн Малик и Луи Томлинсън са влезли във физическа саморазправа по време на снимки, като инцидентът е довел до прекратяване на планиран документален проект за Netflix.

Според информация на британския таблоид The Sun, сблъсъкът е възникнал по време на работа на терен и ескалирал след като Малик направил коментар за покойната майка на Томлинсън – Йохана Дийкин, която почина от левкемия през 2016 г. Източници твърдят, че ситуацията бързо е прераснала в конфликт, при който Зейн е ударил Луи в лицето.

По данни на същите източници, Томлинсън е получил травма на главата и сътресение, като е бил отведен за медицинска помощ. Посочва се, че инцидентът се е случил на открито пред множество свидетели. Оттогава двамата не поддържат контакт, като според публикации напрежението между тях датира от месеци.

Първоначални информации за напрегнат инцидент между двамата се появиха още през декември 2025 г., малко след като беше обявен документалният проект, който трябваше да проследи тяхното сътрудничество. До момента няма официална позиция от страна на представителите на артистите или от Netflix.