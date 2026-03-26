Само един вид алкохол предпазва от преждевременна смърт

Алкохолът продължава да бъде един от най-противоречивите фактори, свързани със здравето, като нови анализи поставят под въпрос не само количеството, но и вида на консумираните напитки. Данни от мащабно дългосрочно проучване във Великобритания, обхванало над 340 000 души, показват, че изборът между вино, бира или спиртни напитки може да има съществено значение за риска от преждевременна смърт.

Изследването, проследило участниците в рамките на 13 години, установява ясно разграничение между различните типове алкохол. Според резултатите, публикувани и анализирани от британски медии, включително The Sun, редовната консумация на бира, сайдер или твърд алкохол е свързана с по-висока вероятност от ранна смърт в сравнение с въздържанието. Това важи дори при ниски до умерени количества.

Най-отчетлив е ефектът при т.нар. „тежко пиене“ – дефинирано като средно три питиета дневно за мъжете и около 1,5 за жените. В тази група рискът от преждевременна смърт се увеличава с приблизително 24%, независимо от вида на консумирания алкохол. Тези резултати съответстват на по-широкия научен консенсус, според който хроничната употреба на алкохол повишава риска от сърдечносъдови заболявания, чернодробни увреждания и някои видове рак.

В рамките на умерената консумация обаче се наблюдават съществени различия. Хората, които предпочитат бира, сайдер или спиртни напитки, остават с по-висок риск от смъртност в сравнение с непиещите. За разлика от тях, любителите на вино демонстрират по-благоприятни показатели. Данните показват, че при тях рискът от смърт, свързана със сърдечносъдови заболявания, е с около 21% по-нисък спрямо въздържателите. За сравнение, при любителите на бира този риск е с около 9% по-висок.

Авторът на изследването д-р Джанлинг Чен подчертава, че резултатите не трябва да се тълкуват като препоръка за започване на консумация на алкохол. „Откритията показват, че ефектите върху здравето зависят не само от количеството, но и от вида напитка. Дори нисък до умерен прием на спиртни напитки, бира или сайдер е свързан с по-висока смъртност, докато при виното се наблюдава по-нисък риск“, посочва той.

Независими експерти обаче предупреждават, че подобни резултати трябва да се разглеждат внимателно. Според последните насоки на Световната здравна организация няма напълно безопасно ниво на консумация на алкохол. Част от наблюдаваните ползи при винените любители може да се обяснят с други фактори – по-здравословен начин на живот, по-висок социално-икономически статус или по-добър достъп до здравни грижи.

Допълнителни изследвания в последните години също поставят под съмнение традиционната теза за „полезната чаша вино“. Метанализи, публикувани в реномирани медицински списания като The Lancet и BMJ, показват, че дори умерената употреба на алкохол носи рискове, особено при продължителна експозиция.

В този контекст новите данни по-скоро подчертават сложността на връзката между алкохола и здравето, отколкото дават еднозначни препоръки. За медицинската общност остава водещо разбирането, че ограничаването на консумацията – независимо от вида напитка – е ключов фактор за намаляване на дългосрочните здравни рискове.