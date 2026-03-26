Само един вид алкохол предпазва от преждевременна смърт

Алкохолът продължава да бъде един от най-противоречивите фактори, свързани със здравето, като нови анализи поставят под въпрос не само количеството, но и вида на консумираните напитки. Данни от мащабно дългосрочно проучване във Великобритания, обхванало над 340 000 души, показват, че изборът между вино, бира или спиртни напитки може да има съществено значение за риска от преждевременна смърт.
Изследването, проследило участниците в рамките на 13 години, установява ясно разграничение между различните типове алкохол. Според резултатите, публикувани и анализирани от британски медии, включително The Sun, редовната консумация на бира, сайдер или твърд алкохол е свързана с по-висока вероятност от ранна смърт в сравнение с въздържанието. Това важи дори при ниски до умерени количества.
Най-отчетлив е ефектът при т.нар. „тежко пиене“ – дефинирано като средно три питиета дневно за мъжете и около 1,5 за жените. В тази група рискът от преждевременна смърт се увеличава с приблизително 24%, независимо от вида на консумирания алкохол. Тези резултати съответстват на по-широкия научен консенсус, според който хроничната употреба на алкохол повишава риска от сърдечносъдови заболявания, чернодробни увреждания и някои видове рак.
В рамките на умерената консумация обаче се наблюдават съществени различия. Хората, които предпочитат бира, сайдер или спиртни напитки, остават с по-висок риск от смъртност в сравнение с непиещите. За разлика от тях, любителите на вино демонстрират по-благоприятни показатели. Данните показват, че при тях рискът от смърт, свързана със сърдечносъдови заболявания, е с около 21% по-нисък спрямо въздържателите. За сравнение, при любителите на бира този риск е с около 9% по-висок.
Авторът на изследването д-р Джанлинг Чен подчертава, че резултатите не трябва да се тълкуват като препоръка за започване на консумация на алкохол. „Откритията показват, че ефектите върху здравето зависят не само от количеството, но и от вида напитка. Дори нисък до умерен прием на спиртни напитки, бира или сайдер е свързан с по-висока смъртност, докато при виното се наблюдава по-нисък риск“, посочва той.
Независими експерти обаче предупреждават, че подобни резултати трябва да се разглеждат внимателно. Според последните насоки на Световната здравна организация няма напълно безопасно ниво на консумация на алкохол. Част от наблюдаваните ползи при винените любители може да се обяснят с други фактори – по-здравословен начин на живот, по-висок социално-икономически статус или по-добър достъп до здравни грижи.
Допълнителни изследвания в последните години също поставят под съмнение традиционната теза за „полезната чаша вино“. Метанализи, публикувани в реномирани медицински списания като The Lancet и BMJ, показват, че дори умерената употреба на алкохол носи рискове, особено при продължителна експозиция.
В този контекст новите данни по-скоро подчертават сложността на връзката между алкохола и здравето, отколкото дават еднозначни препоръки. За медицинската общност остава водещо разбирането, че ограничаването на консумацията – независимо от вида напитка – е ключов фактор за намаляване на дългосрочните здравни рискове.
1 Уфффф....
19:06 26.03.2026
2 авантгард
Изследването мълчи по въпроса за личните причини на отделния индивид...
Наздраве!
19:06 26.03.2026
4 Република България
19:11 26.03.2026
5 джибра еоод
пийте кой колко то може но да е домашна а не купешка ракия!
19:12 26.03.2026
6 САМО
19:12 26.03.2026
7 събино нищо ново не казваш и не е баш
и що в пълнежа ти по 3 пъти повтаряш едно и също
19:12 26.03.2026
8 за съжаление и прасето и тиквата
До коментар #4 от "Република България":ще оцелеят
щото техните поклонници ще ги преизбират
и пак дълги години ще ни ги натрисат
19:15 26.03.2026
9 копи пейст
19:21 26.03.2026
10 Не Е Важно !
До Колко Години !
Ще Доживееш !
А Как Ще Доживееш !
До Тях !
19:22 26.03.2026
11 А50
19:33 26.03.2026
12 Браво
До коментар #9 от "копи пейст":А бравото е, защото не се бъркаш на хората, каква да е мярката на първите две чаши! Може по половинка, може от скандинавските - по литър...
19:48 26.03.2026
13 Хасковски каунь
Ракия и вино както си му е редо . Може и водка за стройна походка .Но с кебапчета за да няма хапчета
19:59 26.03.2026
14 дядодръмпир-дълбоко знание!
20:10 26.03.2026
15 Цеко сифоня
До коментар #5 от "джибра еоод":Абсолютно вярно. И да знаеш - болест която не се лекува с ракия , значи е нелечима.
20:23 26.03.2026
18 Дзак
До коментар #5 от "джибра еоод":Всеки с проблемите си!
20:56 26.03.2026
19 алкохолик
21:29 26.03.2026
20 вярващ
21:32 26.03.2026
22 Анонимен
21:58 26.03.2026
23 n√Варна
Тоз, който пие бира, той не умира!
Тоз, който падне пиян от стола, ще го изключим от Комсомола!
22:43 26.03.2026
24 n√Варна
До коментар #6 от "САМО":Във виното е истината, в бирата е силата, във водата са микробите!
Това не съм го измислИл – прочетох го някъде.
22:51 26.03.2026
25 Фют
До коментар #9 от "копи пейст":Може ли от всички мерки за мен?
И както ти отговори "Браво", може и по повечко :)
00:48 27.03.2026
26 прокопи
07:25 27.03.2026
28 малко истински факти
08:58 27.03.2026
29 Дейвид
08:59 27.03.2026
30 Граф
Поведението на алкохолиците е непридвидимо
09:46 27.03.2026
31 Как купим Вино
12:15 27.03.2026
32 Испански пияница живял 107 години
Ето най-интересните подробности за неговия необичаен режим:
Без капка вода: Неговият син, Мигел Докампо Лопес, споделя пред The Independent, че баща му не е пиел вода от десетилетия, а само собственото си домашно вино.
Дневно количество: Гарсия е консумирал по две бутилки вино на обяд и още две на вечеря.
12:57 27.03.2026
33 Преписано
13:01 27.03.2026
34 Луд
Къде пише че ще умреш на друга възраст различна от тази на която ти е писано това да стане.
15:57 27.03.2026
35 Сандо63
16:47 27.03.2026
36 Юрий
Всичко е в количеството и качеството.
Вино и винен дестилат са най полезни .
Всичко останало е за алкохолиците.
16:57 27.03.2026
37 Грапчо Пърцуйкин Цуйков
Виното от менчето... То ми е мярка!
17:55 27.03.2026
38 Чичо
- Не може една нация, дето се напива с бира, да дава акъл на нация, дето изтрезнява с бира!
17:59 27.03.2026
39 да уточним
До коментар #24 от "n√Варна":Истината не е във виното. Истината е в количеството вито. Затова е по- добре огнена вода в моменти за удоволствие- с любимия човек- музичка и уют.
22:38 27.03.2026
40 Румен
02:46 28.03.2026