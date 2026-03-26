Само един вид алкохол предпазва от преждевременна смърт

26 Март, 2026 19:01 12 663 40

Бирата, твърдият алкохол и сайдерът се оказват сред най-вредните алкохолни напитки

Събина Андреева

Алкохолът продължава да бъде един от най-противоречивите фактори, свързани със здравето, като нови анализи поставят под въпрос не само количеството, но и вида на консумираните напитки. Данни от мащабно дългосрочно проучване във Великобритания, обхванало над 340 000 души, показват, че изборът между вино, бира или спиртни напитки може да има съществено значение за риска от преждевременна смърт.

Изследването, проследило участниците в рамките на 13 години, установява ясно разграничение между различните типове алкохол. Според резултатите, публикувани и анализирани от британски медии, включително The Sun, редовната консумация на бира, сайдер или твърд алкохол е свързана с по-висока вероятност от ранна смърт в сравнение с въздържанието. Това важи дори при ниски до умерени количества.

Най-отчетлив е ефектът при т.нар. „тежко пиене“ – дефинирано като средно три питиета дневно за мъжете и около 1,5 за жените. В тази група рискът от преждевременна смърт се увеличава с приблизително 24%, независимо от вида на консумирания алкохол. Тези резултати съответстват на по-широкия научен консенсус, според който хроничната употреба на алкохол повишава риска от сърдечносъдови заболявания, чернодробни увреждания и някои видове рак.

В рамките на умерената консумация обаче се наблюдават съществени различия. Хората, които предпочитат бира, сайдер или спиртни напитки, остават с по-висок риск от смъртност в сравнение с непиещите. За разлика от тях, любителите на вино демонстрират по-благоприятни показатели. Данните показват, че при тях рискът от смърт, свързана със сърдечносъдови заболявания, е с около 21% по-нисък спрямо въздържателите. За сравнение, при любителите на бира този риск е с около 9% по-висок.

Авторът на изследването д-р Джанлинг Чен подчертава, че резултатите не трябва да се тълкуват като препоръка за започване на консумация на алкохол. „Откритията показват, че ефектите върху здравето зависят не само от количеството, но и от вида напитка. Дори нисък до умерен прием на спиртни напитки, бира или сайдер е свързан с по-висока смъртност, докато при виното се наблюдава по-нисък риск“, посочва той.

Независими експерти обаче предупреждават, че подобни резултати трябва да се разглеждат внимателно. Според последните насоки на Световната здравна организация няма напълно безопасно ниво на консумация на алкохол. Част от наблюдаваните ползи при винените любители може да се обяснят с други фактори – по-здравословен начин на живот, по-висок социално-икономически статус или по-добър достъп до здравни грижи.

Допълнителни изследвания в последните години също поставят под съмнение традиционната теза за „полезната чаша вино“. Метанализи, публикувани в реномирани медицински списания като The Lancet и BMJ, показват, че дори умерената употреба на алкохол носи рискове, особено при продължителна експозиция.

В този контекст новите данни по-скоро подчертават сложността на връзката между алкохола и здравето, отколкото дават еднозначни препоръки. За медицинската общност остава водещо разбирането, че ограничаването на консумацията – независимо от вида напитка – е ключов фактор за намаляване на дългосрочните здравни рискове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфффф....

    50 5 Отговор
    Точно онези алкохолички англичанките, ти мислиш да ги таковаш, те като се напият и заповръщат...

    Коментиран от #16, #21

    19:06 26.03.2026

  • 2 авантгард

    82 5 Отговор
    В крайна сметка не е ли за предпочитане 60 години в удоволствие пред 70 в страдание?
    Изследването мълчи по въпроса за личните причини на отделния индивид...
    Наздраве!

    19:06 26.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Република България

    80 9 Отговор
    На 19 април да заколим прасето ,да си направим пържоли, а за десерт може и печена тиква.

    Коментиран от #8, #17

    19:11 26.03.2026

  • 5 джибра еоод

    51 9 Отговор
    ракията не пречи на никого!

    пийте кой колко то може но да е домашна а не купешка ракия!

    Коментиран от #15, #18

    19:12 26.03.2026

  • 6 САМО

    41 9 Отговор
    ВИНОТО Е ИСТИНАТА !!!

    Коментиран от #24

    19:12 26.03.2026

  • 7 събино нищо ново не казваш и не е баш

    39 3 Отговор
    така
    и що в пълнежа ти по 3 пъти повтаряш едно и също

    19:12 26.03.2026

  • 8 за съжаление и прасето и тиквата

    41 12 Отговор

    До коментар #4 от "Република България":

    ще оцелеят
    щото техните поклонници ще ги преизбират
    и пак дълги години ще ни ги натрисат

    19:15 26.03.2026

  • 9 копи пейст

    30 3 Отговор
    "Мярката за пиене: първата чаша е от Бога, втората от човека, а третата, четвъртата и т. ...от дявола"

    Коментиран от #12, #25

    19:21 26.03.2026

  • 10 Не Е Важно !

    38 4 Отговор
    Не Е Важно !

    До Колко Години !

    Ще Доживееш !

    А Как Ще Доживееш !

    До Тях !

    19:22 26.03.2026

  • 11 А50

    33 3 Отговор
    Ако старците не пиеха сигурно щяха да доживеят 110години, но си отидоха на 88

    19:33 26.03.2026

  • 12 Браво

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "копи пейст":

    А бравото е, защото не се бъркаш на хората, каква да е мярката на първите две чаши! Може по половинка, може от скандинавските - по литър...

    19:48 26.03.2026

  • 13 Хасковски каунь

    37 2 Отговор
    Майтапчии!
    Ракия и вино както си му е редо . Може и водка за стройна походка .Но с кебапчета за да няма хапчета

    19:59 26.03.2026

  • 14 дядодръмпир-дълбоко знание!

    35 3 Отговор
    Всяко нещо ,което минава през процес на ферментация не е вредно.Вредно става от количеството!Не знам на какво казвате Сайдер или сидер ,но ако казвате на ябълковото вино така ,то не е вредно ,а е полезно и после при окисление преминава в разкошен ябълков оцет с кехлибарен цвят!тази опитност съм я правил дълго време и без да имам тапия за .......съм дълбоко знаещ в материята на ябълковата ферментация!

    20:10 26.03.2026

  • 15 Цеко сифоня

    28 3 Отговор

    До коментар #5 от "джибра еоод":

    Абсолютно вярно. И да знаеш - болест която не се лекува с ракия , значи е нелечима.

    20:23 26.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "джибра еоод":

    Всеки с проблемите си!

    20:56 26.03.2026

  • 19 алкохолик

    22 2 Отговор
    Продължителността на живота не е най-съществения фактор. По-важно е произведението "качество-по-продължителност". Ако качеството падне много, защо ти е този дълъг живот?

    21:29 26.03.2026

  • 20 вярващ

    25 2 Отговор
    Господ се е погрижил за алкохола, защото иска чедата му да са щастливи...

    21:32 26.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    17 1 Отговор
    Средиземноморските народи консумират по традиция редовно вино.Те се радват на дълголетие ,като доживяват дълбоки старини.

    21:58 26.03.2026

  • 23 n√Варна

    17 0 Отговор
    Из народното творчество в Интернет:
    Тоз, който пие бира, той не умира!
    Тоз, който падне пиян от стола, ще го изключим от Комсомола!

    22:43 26.03.2026

  • 24 n√Варна

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "САМО":

    Във виното е истината, в бирата е силата, във водата са микробите!
    Това не съм го измислИл – прочетох го някъде.

    Коментиран от #39

    22:51 26.03.2026

  • 25 Фют

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "копи пейст":

    Може ли от всички мерки за мен?
    И както ти отговори "Браво", може и по повечко :)

    00:48 27.03.2026

  • 26 прокопи

    7 0 Отговор
    Кажи бе, д-р Джанлинг Чен, ти ммене, уважаваш ли мЪ?!

    07:25 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 малко истински факти

    22 3 Отговор
    Големи глупости в тая статийка , но аз ще кажа само едно , тъста ми е на 89 години и от както го помня пуши кутия двупосочни цигари на ден , като в същото време винаги прави по една обедна ракия и по две - три вечерни , като все още шъта по двора и работи в градината .

    08:58 27.03.2026

  • 29 Дейвид

    17 0 Отговор
    Пийте вино за здраве, защото здравето е необходимо, за да се пие ракия!

    08:59 27.03.2026

  • 30 Граф

    5 0 Отговор
    Употребата на Алкохол е за Ценители

    Поведението на алкохолиците е непридвидимо

    09:46 27.03.2026

  • 31 Как купим Вино

    4 0 Отговор
    Тва в супермаркета ме вино. Без значение на цена и етикети

    12:15 27.03.2026

  • 32 Испански пияница живял 107 години

    8 0 Отговор
    Испанският винопроизводител Антонио Докампо Гарсия почина в началото на 2016 г. на достолепната възраст от 107 години, приписвайки дълголетието си на навика да пие по четири бутилки червено вино на ден.
    Ето най-интересните подробности за неговия необичаен режим:
    Без капка вода: Неговият син, Мигел Докампо Лопес, споделя пред The Independent, че баща му не е пиел вода от десетилетия, а само собственото си домашно вино.
    Дневно количество: Гарсия е консумирал по две бутилки вино на обяд и още две на вечеря.

    12:57 27.03.2026

  • 33 Преписано

    6 0 Отговор
    От вчерашната руска преса

    13:01 27.03.2026

  • 34 Луд

    3 0 Отговор
    Единствено количеството има значение. И по добре 50г щастлив от колкото 70 години заблуден.
    Къде пише че ще умреш на друга възраст различна от тази на която ти е писано това да стане.

    15:57 27.03.2026

  • 35 Сандо63

    3 0 Отговор
    И Ботев го е казал..... Тежко. Тежко..... Вино дайте. Пиян дано аз забравя....

    16:47 27.03.2026

  • 36 Юрий

    4 0 Отговор
    Алкохол, натурален е гаранция за по здравословен живот.
    Всичко е в количеството и качеството.
    Вино и винен дестилат са най полезни .
    Всичко останало е за алкохолиците.

    16:57 27.03.2026

  • 37 Грапчо Пърцуйкин Цуйков

    1 0 Отговор
    Аз, такова... само с мярка... такова... пия! С литровата мярка на... Доню краваря!... Ма само за ракия... я ползвам!
    Виното от менчето... То ми е мярка!

    17:55 27.03.2026

  • 38 Чичо

    9 0 Отговор
    Немец прави забележка на българин, който си поръчва седма водка, че прекалява, а нашият му отговаря:
    - Не може една нация, дето се напива с бира, да дава акъл на нация, дето изтрезнява с бира!

    17:59 27.03.2026

  • 39 да уточним

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "n√Варна":

    Истината не е във виното. Истината е в количеството вито. Затова е по- добре огнена вода в моменти за удоволствие- с любимия човек- музичка и уют.

    22:38 27.03.2026

  • 40 Румен

    1 0 Отговор
    Аз възрастен пияница съм виждал , ама дърт вегетарианец още не съм виждал

    02:46 28.03.2026