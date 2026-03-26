Иван Христов: Ирина е единствената ми голяма любов, тя ми спаси живота

"Ирина е първата ми истинска и единствена голяма любов", признава Иван Христов в новия брой на "Супер магазин". С екранния му партньор от 40 години - Андрей, говорят откровено за работата, семейния живот и децата.
"Буквално мога да кажа, че Ирина ми спаси живота. Ако не беше до мен, почти съм сигурен, че нямаше да съм жив“, допълва категоричен Иван.
Любовта, която не те пречупва, а те изгражда – така я описва той. "Изключително хубаво е, когато намериш човека, заради когото намираш смисъл да се промениш. В този ред на мисли това не са компромиси, а израстване. Отдавна сме сгодени. Имахме една много емоционална церемония в храм в Барселона пред Андрей, Нико (Тупарев) и жена му. Реално все още нямаме нито граждански, нито църковен брак, така че той предстои".
До него, с типичното си чувство за самоирония, Андрей прави рязък завой в тона: "Един момент – а вече 10 години съм с жена ми.“ Смее се, но казва нещо съвсем сериозно. Признава, че е имал време да изживее онова, за което "всеки мъж си мечтае – тайно или на глас“. "Сега има доста по-ниска опасност да се облека от глава до пети в Dsquared, да си купя порше и да тръгна по дискотеките", усмихва се Андрей.
За своя син Васил и дъщеря си Дара Андрей казва с усмивка: "За моя огромна изненада – няма ревност. Грижовен трудно може да бъде дори към себе си, но е много любвеобилен и не е егоистичен.“ Най-важното за него е друго – начинът, по който синът му се отнася към сестра си. "Това ми показва, че ще бъде добър човек.“
Иван добавя още един пласт към тази семейна картина. Децата им растат заедно, макар и с разлика във възрастта. "Най-малкият ми син Самуил е на 10 и е батко на Васко. Много са сладки – моят е рус, а аз съм черен; Васко е тъмен, а Андрей е русоляв. Хората често се объркват кое дете на кого е.“
Иван и Ирина са решили нещо, което малко родители наистина спазват: децата да избират сами пътя си. Ава вече е в Нидерландия, Спас е в България, Верджиния гледа към Италия, а Самуил вероятно ще поеме към консерваторията.
Андрей мисли в същата посока. "Ще бъда щастлив синът ми да учи, където пожелае – дори в чужбина. Ще се радвам, ако се върне, но изборът ще е негов.“ За него това не е просто лична позиция, а принцип, който защитава и публично. Без натиск, без задължения – само възможности. А дъщеря му? "Още е с памперси“, казва той и за момент оставя бъдещето настрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зарязана
19:45 26.03.2026
2 Аха...
19:51 26.03.2026
3 бокклуци
19:53 26.03.2026
4 аБе,
19:56 26.03.2026
5 Блазе им
19:58 26.03.2026
6 АлаБала
20:19 26.03.2026
7 марийке а коя
освен пълнежите
20:28 26.03.2026
8 Д-р Ментал
21:18 26.03.2026
9 Aлфа Bълкът
21:27 26.03.2026
10 Има такива
Коментиран от #11
21:36 26.03.2026
11 Колко
До коментар #10 от "Има такива":Жалко и злобно женско изказване! Всъщност, непотребна, мързеива и некадърна е стрината Ирина, която си мисли че мъжа и е баща и, за да я издържа!
Коментиран от #13
21:47 26.03.2026
12 Казанлъшкия
22:12 26.03.2026
13 Ако не изкрещи
До коментар #11 от "Колко":Колко е влюбен, не получава храна.
22:25 26.03.2026
14 Мъж
Коментиран от #23
22:59 26.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мъж
23:11 26.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мъж
23:25 26.03.2026
19 Мъж
23:43 26.03.2026
20 Трол
Коментиран от #22
07:46 27.03.2026
21 Грозна
08:58 27.03.2026
22 така е
До коментар #20 от "Трол":Той се надул като пуяк а тя го гледа с хладна пресметливост.
10:09 27.03.2026
23 абе,
До коментар #14 от "Мъж":Льоьло твоето мнение никого не интересува.Иди си плюи у махалата.
10:12 27.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Крещящите
11:00 27.03.2026
26 Симбиоза
11:44 27.03.2026