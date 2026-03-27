Михаела Маринова показа тайния си годеник (СНИМКА)

Поп певицата Михаела Маринова направи неочаквана смела крачка в любовта. Звездата от X-factor се появи рамо до рамо с тайнствения си годеник на стилно модно изложение – и макар да пази името му в тайна, от близостта им е напълно ясно, че именно това е мъжът до изпълнителката.

Снимка на влюбената двойка изтече в профила на събитието, а феновете веднага наостриха уши. В личния си профил Михаела пусна видео, в което нежно целува любимия си по бузата, с което тотално затвърди, че това е човекът, пленил сърцето ѝ и който скоро ще я отведе пред олтара.

Припомняме, че годежът стана ясен още миналото лято, когато певицата загатна за голямата новина със загадъчни кадри. Тогава половинката ѝ остана в сянка – тя не сподели и думичка за самоличността му.

Именно тази мистерия държеше феновете в напрежение месеци наред. Но сега изглежда, че Михаела е готова да отвори малко повече вратата към личния си свят.