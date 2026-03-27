Диана Димитрова и Рая Пеева вдигнаха скандал в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Диана Димитрова и Рая Пеева вдигнаха скандал в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

27 Март, 2026 13:31 2 564 30

Напрежението между двете тлее от няколко седмици

Диана Димитрова и Рая Пеева вдигнаха скандал в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозно напрежение беляза "Hell’s Kitchen“, след като актрисите Диана Димитрова и Рая Пеева влязоха в остър конфликт по време на вечерната резервация. Сблъсъкът ескалира до тежки обвинения в саботаж и лични обиди, което доведе до ново избухване на шеф Ангелов и нареждане звездите да спрат да готвят моментално.

Напрежението в кухнята започна да се покачва, след като Диана Димитрова получи оранжева престилка, поставяйки я под пряка заплаха от елиминация. Тя изрази отчаяние от хаоса в кухнята и директно обвини своя отбор в умишлен саботаж пред шеф Виктор Ангелов, визирайки конкретно Рая Пеева и майка ѝ – Красимира Демирова.

Реакцията на русата актриса беше мигновена и остра: "Много е готино как човек се саботира сам! С това държание на жертвичка цял живот, сама се саботираш, миличка! И така ще си бъдеш и никой няма да те харесва никога, както сега“, заяви Рая към Диана без да ѝ мигне окото и добави още, че цялата актьорска гилдия "я знае каква е".

Ситуацията се влоши, когато половинката на Явор Бахаров започна демонстративно да подсвирква, опитвайки се да провокира Диана, докато художничката се стараеше да запази самообладание. Словесните атаки продължиха дори след края на готвенето, като Рая отправи тежки думи към колежката си, заявявайки: "Според мен ти имаш психични заболявания!“.

Заради назрелия конфликт, който кухнята не можа да побере, шеф Ангелов заповяда на "златните“ да изгасят печките и да спрат с всичко. Въпреки че конфликтът между двете актриси беше в основата на провала на звездите, вината за опропастената резервация пое финансистът Макс, който се оказа поредната изгонена знаменитост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 едни турски телевизии

    21 1 Отговор
    се подиграват с една мижава държава

    Коментиран от #25

    13:37 27.03.2026

  • 2 Кривоверен алкаш

    39 6 Отговор
    Диана съм я виждал във филм,докато онова недоразумение Рая сега чувам за името и...може би с майка си са по известни в картотеката на Психодиспансера...не може на тези години двете така да се държат...100 на 100 са осидетелствани...

    13:49 27.03.2026

  • 3 Перо

    19 3 Отговор
    Само боклуци, не го гледам това предаване!

    13:51 27.03.2026

  • 4 Хахаха

    18 19 Отговор
    Тя Дианка пак ще е бита и изнасилена. Голямото и его може да вбеси всеки!

    13:51 27.03.2026

  • 5 Аха...

    26 2 Отговор
    Рая и майка ѝ се държаха доста грубо спрямо факта, че ги гледат много хора.Не може така. Не знам дали са прави или не, но примерът, който дават, не е добър. А що се отнася до Диана, тя наистина го изигра като огромна жертва. И това не е достойно. Но явно тя често демонстрира невинност, интригантство и трагизъм.

    Коментиран от #27

    13:54 27.03.2026

  • 6 ами,

    35 2 Отговор
    "Hells Kitchen"е долнопробно предаване,участниците също.Игнорирам такива отношения,красъци,обиди и то при приготвяне на храна,така тя става вредна.

    13:57 27.03.2026

  • 7 гост

    38 2 Отговор
    Рая Пеева чака дете от Явор Бахаров...коментара е излишен...до Явор трудно ще стои нормална жена..

    Коментиран от #26, #29

    14:05 27.03.2026

  • 8 ШЕФА

    23 2 Отговор
    Който гледа подобни бози с тези до БОЛКА некадърни и втръснали до краен предел на цялото общество участници е 100 % идио...

    Коментиран от #11

    14:06 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Варна":

    Гореща ли ти е супата,,,,,

    14:12 27.03.2026

  • 11 Герги

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    Много си прав...акъли да раздава Нора Недкова...само погледнете какви са днешните герои...,тотално се обърнаха ценностите,ако питаме режисьори и сценаристи....ма моля Ви се...хората това харесват...ама мен не са ме питали...мис плеймейт и всички други недоразумения...

    14:15 27.03.2026

  • 12 Рьоне ( от съпротивата )

    14 0 Отговор
    Ама че сте глупави !!! Две актриси играят по сценарий, а вие се възпалявате и страдате!

    14:17 27.03.2026

  • 13 Тиквата

    25 0 Отговор
    Това са чалгари обаче с черпак в ръцете вместо микрофон.В тези предавания участват бедни и некадърни мишки които са изхвърлени от всякъде и това е начина да изкарат някой лев.

    14:19 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Разбирач

    10 11 Отговор
    Тая дразнещата Диана не я ли би Вергов? Имал е железни нерви. Ако е оред мен тая много трудно ще се спра да не й вкарам един

    Коментиран от #17, #22

    14:30 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Варна

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Разбирач":

    Не е виновна Диана,виновните са тези които са я поканили,а още по виновни са зрителите които ги гледат,защото ако ги няма тях няма да съществуват подобни недоразумения на природата като Диана,Рая,Шеф Ангелофф и тн.Колкото повече про.ти и некадърни хора събереш на едно място,толкова цирка ще е по-голям,а простолюдието това го КЕФИ !

    14:49 27.03.2026

  • 18 Така искам

    4 6 Отговор
    Да топна чушлето на Дидето

    14:59 27.03.2026

  • 19 аре ма

    13 7 Отговор
    Тая битата Дияна нали напусна България, щото е обидена, какво прави в българско риалити?! Цоца парички, да ги харчи в чужбина? Ми не е ок, да се реализира навън, щом е толкова добра. Въпросът е в какво - а отговорът явно само за онли фанс. АртиСка - слаб две.

    15:06 27.03.2026

  • 20 Не лъжете

    22 2 Отговор
    Скандала го вдигна Рая, като майка й я подкрепяше!!!Но толкова грозни думи и агресия от страна на спътницата на наркомана Бахаров са недопустими особено по телевизия!!!Толкова обиди избълва Пеева, че ме отврати!

    15:33 27.03.2026

  • 21 Зрител

    23 2 Отговор
    Рая иКрасимира са отвратителни.Каквато и да е Диана,тези двете са простакеси.Зейналата уста Красимира е като пияна или дрогирана.Райчето злобна и гнусна.Честит ден на театъра!

    15:43 27.03.2026

  • 22 ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Разбирач":

    Тя пък се е ,,затичала,,към такива неандерталци като теб.Я бегай....

    18:51 27.03.2026

  • 23 Зрител

    5 6 Отговор
    Диана е отврат!!!Те и другите две ,не са цвете за мирисане, ама Долната Дианка наистина го играе вечната жертва!!Айде обратно във Франция където е много ценена !!!

    19:08 27.03.2026

  • 24 БРАВО

    8 0 Отговор
    ЧЕ ИМАТЕ нерви и време да гледате подобно предавания
    Какво може да научите от там,... ето отгоора в загавието на статията

    20:43 27.03.2026

  • 25 МНЕНИЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "едни турски телевизии":

    Съвсем точно

    20:44 27.03.2026

  • 26 МИНУВАЧ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    ООО, ТАЯ РАЯ ЛИ Е....

    20:47 27.03.2026

  • 27 ДА АГРЕСИВНИ ЧОМПИЛКИ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аха...":

    А ТАЯ кРАЯ Е С НВКВА ОБЪРНАТАДЖУКОЗАХАПКА. ОТВРАТ МАЙКАИ МАЙМУНЕСАПО ОБРАЗЕЦ. АБЕЕЕ СЪБРАНИ. СААМО ОТРИЦАТЕЛНИ ,,АРТИСТИ,, ....КАКТО ВЕЧЕ СЪМ ПИСАЛ МНОГО ПЪТИ СЕКИ ВТОРИ Е АРТИСТ ВСЕКИ ТРЕТИ Е ЧЕНГЕ ВСЕКИ 4 Е С ТЕЛК. БАЧКАТОРИ НЯМА...

    21:41 27.03.2026

  • 28 Скарлет

    5 0 Отговор
    Много харесвах Диана, подкрепях я в случая с дъртака Вергов.Смятам обаче, че мястото и не е в това тъпо предаване, заобиколена от простаци, като двете забли, Нора, Чикаго, шеф и т.н.Нямам идея какви са мотивите и да е тук.Тя е артист, художник, красавица.Мисля, че се изложи.

    08:34 28.03.2026

  • 29 Отвратен

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    А до Рая нормален мъж.Но на мен Явор ми е по симпатичен!

    08:37 28.03.2026

  • 30 Хи,хи

    1 0 Отговор
    Ох, ма Райче, за коя гилдия говориш? Алкохолици, наркомани, завистливи и некъдърни.Диана поне е готина, художник е.Красива е.Да не мислиш, че тебе някой те харесва в твоята лицемерна среда.Хващай наркото и не се показвайте повече по телевизора.

    15:36 28.03.2026