Сериозно напрежение беляза "Hell’s Kitchen“, след като актрисите Диана Димитрова и Рая Пеева влязоха в остър конфликт по време на вечерната резервация. Сблъсъкът ескалира до тежки обвинения в саботаж и лични обиди, което доведе до ново избухване на шеф Ангелов и нареждане звездите да спрат да готвят моментално.

Напрежението в кухнята започна да се покачва, след като Диана Димитрова получи оранжева престилка, поставяйки я под пряка заплаха от елиминация. Тя изрази отчаяние от хаоса в кухнята и директно обвини своя отбор в умишлен саботаж пред шеф Виктор Ангелов, визирайки конкретно Рая Пеева и майка ѝ – Красимира Демирова.

Реакцията на русата актриса беше мигновена и остра: "Много е готино как човек се саботира сам! С това държание на жертвичка цял живот, сама се саботираш, миличка! И така ще си бъдеш и никой няма да те харесва никога, както сега“, заяви Рая към Диана без да ѝ мигне окото и добави още, че цялата актьорска гилдия "я знае каква е".

Ситуацията се влоши, когато половинката на Явор Бахаров започна демонстративно да подсвирква, опитвайки се да провокира Диана, докато художничката се стараеше да запази самообладание. Словесните атаки продължиха дори след края на готвенето, като Рая отправи тежки думи към колежката си, заявявайки: "Според мен ти имаш психични заболявания!“.

Заради назрелия конфликт, който кухнята не можа да побере, шеф Ангелов заповяда на "златните“ да изгасят печките и да спрат с всичко. Въпреки че конфликтът между двете актриси беше в основата на провала на звездите, вината за опропастената резервация пое финансистът Макс, който се оказа поредната изгонена знаменитост.