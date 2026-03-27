Сериозно напрежение беляза "Hell’s Kitchen“, след като актрисите Диана Димитрова и Рая Пеева влязоха в остър конфликт по време на вечерната резервация. Сблъсъкът ескалира до тежки обвинения в саботаж и лични обиди, което доведе до ново избухване на шеф Ангелов и нареждане звездите да спрат да готвят моментално.
Напрежението в кухнята започна да се покачва, след като Диана Димитрова получи оранжева престилка, поставяйки я под пряка заплаха от елиминация. Тя изрази отчаяние от хаоса в кухнята и директно обвини своя отбор в умишлен саботаж пред шеф Виктор Ангелов, визирайки конкретно Рая Пеева и майка ѝ – Красимира Демирова.
Реакцията на русата актриса беше мигновена и остра: "Много е готино как човек се саботира сам! С това държание на жертвичка цял живот, сама се саботираш, миличка! И така ще си бъдеш и никой няма да те харесва никога, както сега“, заяви Рая към Диана без да ѝ мигне окото и добави още, че цялата актьорска гилдия "я знае каква е".
Ситуацията се влоши, когато половинката на Явор Бахаров започна демонстративно да подсвирква, опитвайки се да провокира Диана, докато художничката се стараеше да запази самообладание. Словесните атаки продължиха дори след края на готвенето, като Рая отправи тежки думи към колежката си, заявявайки: "Според мен ти имаш психични заболявания!“.
Заради назрелия конфликт, който кухнята не можа да побере, шеф Ангелов заповяда на "златните“ да изгасят печките и да спрат с всичко. Въпреки че конфликтът между двете актриси беше в основата на провала на звездите, вината за опропастената резервация пое финансистът Макс, който се оказа поредната изгонена знаменитост.
4 Хахаха
Коментиран от #27
13:54 27.03.2026
До коментар #9 от "Варна":Гореща ли ти е супата,,,,,
14:12 27.03.2026
11 Герги
До коментар #8 от "ШЕФА":Много си прав...акъли да раздава Нора Недкова...само погледнете какви са днешните герои...,тотално се обърнаха ценностите,ако питаме режисьори и сценаристи....ма моля Ви се...хората това харесват...ама мен не са ме питали...мис плеймейт и всички други недоразумения...
14:15 27.03.2026
17 Варна
До коментар #15 от "Разбирач":Не е виновна Диана,виновните са тези които са я поканили,а още по виновни са зрителите които ги гледат,защото ако ги няма тях няма да съществуват подобни недоразумения на природата като Диана,Рая,Шеф Ангелофф и тн.Колкото повече про.ти и некадърни хора събереш на едно място,толкова цирка ще е по-голям,а простолюдието това го КЕФИ !
14:49 27.03.2026
22 ха ха
До коментар #15 от "Разбирач":Тя пък се е ,,затичала,,към такива неандерталци като теб.Я бегай....
18:51 27.03.2026
Какво може да научите от там,... ето отгоора в загавието на статията
20:43 27.03.2026
До коментар #1 от "едни турски телевизии":Съвсем точно
20:44 27.03.2026
До коментар #7 от "гост":ООО, ТАЯ РАЯ ЛИ Е....
20:47 27.03.2026
27 ДА АГРЕСИВНИ ЧОМПИЛКИ
До коментар #5 от "Аха...":А ТАЯ кРАЯ Е С НВКВА ОБЪРНАТАДЖУКОЗАХАПКА. ОТВРАТ МАЙКАИ МАЙМУНЕСАПО ОБРАЗЕЦ. АБЕЕЕ СЪБРАНИ. СААМО ОТРИЦАТЕЛНИ ,,АРТИСТИ,, ....КАКТО ВЕЧЕ СЪМ ПИСАЛ МНОГО ПЪТИ СЕКИ ВТОРИ Е АРТИСТ ВСЕКИ ТРЕТИ Е ЧЕНГЕ ВСЕКИ 4 Е С ТЕЛК. БАЧКАТОРИ НЯМА...
21:41 27.03.2026
29 Отвратен
До коментар #7 от "гост":А до Рая нормален мъж.Но на мен Явор ми е по симпатичен!
08:37 28.03.2026
