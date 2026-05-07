Времето днес, прогноза за четвъртък, 7 май: Значителна облачност на запад, следобед на места ще превали и прегърми

7 Май, 2026 04:25, обновена 7 Май, 2026 04:30 409 0

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието 11°-13°, за София – 21°-22°

Снимка: БНТ
БТА БТА

Значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми.

Над Източна България в часовете преди обед ще има ниска облачност, която около и следобед над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието 11°-13°, за София – 21°-22°. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и следобед облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност и в часовете около и следобед на много места, в петък в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота – със слаб вятър от север-северозапад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
