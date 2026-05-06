Скандал около ареста на тиктокъра Стоян Колев - коя е блондинката, която е била с него

Бургаският тикток инфлуенсър Стоян Колев предизвика остри реакции в социалните мрежи след ареста си в Бургас, заради начина, по който се държал с младата жена, която била с него по време на полицейската проверка.

Както БЛИЦ писа 40-годишният мъж е бил спрян за рутинна проверка от служители на ОДМВР-Бургас, а по-късно задържан за срок до 24 часа в Пето районно управление.

По време на живи излъчвания в социалните мрежи Колев многократно използвал обидни квалификации към жената до себе си, което предизвика негативни коментари от зрители и последователи.

По информация на Flagman.bg младата жена е 20-годишната Анна Василева. Тя е израснала в социални домове и институции и в свои публични изяви е разказвала за тежкото си детство и живота си след напускането на институциите.

Анна Василева неведнъж е била обект на онлайн атаки и масово докладване в социалните мрежи. В публични участия тя е заявявала, че сама управлява профилите си и че иска да помага на жени, жертви на домашно насилие, както и на млади хора, израснали в институции.

В публикации и коментари в интернет част от потребителите изразиха тревога за отношенията между нея и Стоян Колев след появилите се видеа от живите включвания.

Междувременно само няколко часа след освобождаването си от ареста Колев отново излезе на живо в социалните мрежи. В излъчването той заяви, че няма да подава жалби срещу органите на реда, но отправи закани към полицаите, участвали в задържането му.

Случаят предизвика широк обществен отзвук онлайн, като коментарите са насочени както към поведението на инфлуенсъра, така и към съдържанието, разпространявано чрез социалните мрежи.