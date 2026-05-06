Експлозии отекнаха на остров Кешм в Ормузкия проток - "подземната ракетна крепост на Иран"

Експлозии са били чути тази нощ на иранския остров Кешм, разположен в Ормузкия проток, предаде телевизия Ал Хадат, както и в град Бандар Абас и провинция Хормозган.
Според местни източници и международни медии взривовете са чути около 01:30 ч. местно време, като са регистрирани и допълнителни експлозии около 04:00 ч., идващи от посока на остров Ларак.
Експлозиите се случват в разгара на ескалиращ конфликт между САЩ и Иран в Ормузкия проток. Регионът е под засилен натиск заради американската операция „Проект Свобода“, целяща да осигури преминаването на кораби през протока въпреки иранската блокада.
Остров Кешм е ключова военна точка за Техеран, често описвана като „подземна ракетна крепост“, която контролира входа на Персийския залив.
Малко преди съобщенията за взривовете, Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че хеликоптери MH-60 Sea Hawk изпълняват мисии за налагане на морска блокада срещу Иран.
Предишните дни бяха белязани от атаки срещу търговски съдове, включително експлозия на южнокорейския товарен кораб HMM Namu и нападения с дронове срещу танкери на ОАЕ.
Въпреки че иранските власти често приписват подобни инциденти на аварии, моментът на взривовете съвпада с интензивните въздушни и морски удари в региона. Според анализатори на Vanguard, взривовете може да са резултат от целенасочени удари срещу ирански военни обекти или брегови ракетни установки на острова.
Местните власти в провинция Хормозган съобщават, че звуците са резултат от действия на противовъздушната отбрана срещу микролетателни апарати и разузнавателни дронове. Те отричат да има преки поражения, щети или големи експлозии на самия остров Кешм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Крим е Украйна
Коментиран от #4
06:33 06.05.2026
3 А така
06:40 06.05.2026
4 име
До коментар #2 от "Крим е Украйна":Я кажи кой украински владетел е водил война за Крим? И коя година е било това?
Коментиран от #5
06:42 06.05.2026
5 Гост
До коментар #4 от "име":Киев е бил утвърден център на властта векове преди появата на Русия.
Ето основните исторически факти в подкрепа на това виждане:
Основаването на градовете:
Киев е основан според легендите през 482 г. и е бил голям метрополис и "майка на руските градове" много преди Москва да съществува.
Москва се споменава за първи път в летописите едва през 1147 г., когато е била малко селище. През IX век се създава Киевска Рус с център Киев. Това е първата голяма източнославянска държава, която се счита за обща историческа люлка на украинци, беларуси и руснаци.
През 988 г. княз Владимир Велики приема християнството в Киев, което полага духовните основи на региона.
Коментиран от #11, #12, #14
06:45 06.05.2026
6 Убаво де
Думкат на поразия
Ееееедехееее
06:49 06.05.2026
7 АПОКАЛИПСИС ДНЕС
Коментиран от #8, #9
06:51 06.05.2026
8 Шопо
До коментар #7 от "АПОКАЛИПСИС ДНЕС":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
06:55 06.05.2026
9 НЕОКОНИТЕ ДЯСНОТО КРИПТОФАШИЗМЪТ
До коментар #7 от "АПОКАЛИПСИС ДНЕС":В ЮАР правят десетина ядрени бомби. Част от тях са в Израел. Другите са в Антрактида. Там има много оръжие, на неоконите. Неоконите издигат Пиночет, Регън, Тачър, и днес Тръмп. Фондация Херетидж е тяхна. Маркс казва, че демокрацията е път към социализъм. Защото народът ще организира всичко около своят интерес. Богатата класа има сила - парите, и организира държавата за своят си интерес. ПАРИТЕ СА ВЛАСТ, И НЕ ПРЕДПОЛАГАТ РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, АКО НАРОДЪТ НЯМА ПОВЕЧЕТО ПАРИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЕДИНЕНИЕ. Неоконите, финансовото статукво в светът, е измислило да налага в страните близко до демокрацията - да имат ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - МУЛТИКУЛТУРОЛИЗЪМ - засилване на субкултурите - разделението. В страните далеч от демокрацията, те налагат фундаментализмът, оставане в пред-демокрацията. За да може ресурсите да са в ръцете на тези които подкупват, а не на народът.
07:02 06.05.2026
10 третата атомна идва...
07:42 06.05.2026
11 да така е...
До коментар #5 от "Гост":и там винаги е имало руснаци...никога украинци...щот такъв народ няма...
07:45 06.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 По това време
До коментар #5 от "Гост":покрайненски "етнос" не е имало. А това, че в Киев са поставени основите на руската държава, всички го знаем!
А въпросът бе за Крим.
08:04 06.05.2026
15 Не е ясно какво точно става
Така Иран държат Тръмп за стафидите!
Според мен САЩ опитват да разузнаят иранската ПВО, ракетни установки и местата с бързи катери с ракети, с които Иран може да обстрелва всеки кораб в Протока. Говори се и за малки подводници.
Трудна, почти невъзможна работа, понеже Иран има дълга брегова ивица и много острови в Залива, където може да скрие всичко
Тръмп е принуден да поддържа цяла армада, за да блокира Залива отвън, откъм Оманския залив и Арабско море. Струва милиони на ден!
Тръмп спечели всички битки, но Иран държи Ормуз, което е достатъчно.
08:10 06.05.2026
16 Тръмп се мята като риба на сухо!
Злите езици говорят, че изобщо не слуша разузнаването и съветите, които те му дават!
08:16 06.05.2026