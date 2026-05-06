Експлозии отекнаха на остров Кешм в Ормузкия проток - "подземната ракетна крепост на Иран"

Експлозии са били чути тази нощ на иранския остров Кешм, разположен в Ормузкия проток, предаде телевизия Ал Хадат, както и в град Бандар Абас и провинция Хормозган.

Според местни източници и международни медии взривовете са чути около 01:30 ч. местно време, като са регистрирани и допълнителни експлозии около 04:00 ч., идващи от посока на остров Ларак.

Експлозиите се случват в разгара на ескалиращ конфликт между САЩ и Иран в Ормузкия проток. Регионът е под засилен натиск заради американската операция „Проект Свобода“, целяща да осигури преминаването на кораби през протока въпреки иранската блокада.

Остров Кешм е ключова военна точка за Техеран, често описвана като „подземна ракетна крепост“, която контролира входа на Персийския залив.

Малко преди съобщенията за взривовете, Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че хеликоптери MH-60 Sea Hawk изпълняват мисии за налагане на морска блокада срещу Иран.

Предишните дни бяха белязани от атаки срещу търговски съдове, включително експлозия на южнокорейския товарен кораб HMM Namu и нападения с дронове срещу танкери на ОАЕ.

Въпреки че иранските власти често приписват подобни инциденти на аварии, моментът на взривовете съвпада с интензивните въздушни и морски удари в региона. Според анализатори на Vanguard, взривовете може да са резултат от целенасочени удари срещу ирански военни обекти или брегови ракетни установки на острова.

Местните власти в провинция Хормозган съобщават, че звуците са резултат от действия на противовъздушната отбрана срещу микролетателни апарати и разузнавателни дронове. Те отричат да има преки поражения, щети или големи експлозии на самия остров Кешм.