Участник от „Хелс китчън“ призна за сериозни семейни проблеми

Цветомир, познат на зрителите от кулинарното риалити „Хелс китчън“, разкри в предаването „На кафе“ за сериозни лични проблеми. Той сподели за напрежението в отношенията с майка си, която не приема неговата приятелка Маргарита. Готвачът разказа, че именно Маргарита го е насърчила и записала за участие в шоуто, пише woman.bg.

„Тя ми дава кураж за всичко и ме подкрепя“, заяви Цветомир, но призна, че хармонията в семейството му е нарушена.

По негови думи, майка му все още не одобрява връзката му, което е довело до отчуждение между тях. „Майка ми направи опит да ми подаде ръка, но не беше правилното място. И сега не си говорим. Тя все още не приема Маргарита и не знам защо“, сподели той.



Цветомир е на мнение, че причината за конфликта не е в предишни скандали, а в силна майчина привързаност.

„Никога не сме имали драми. Мисля, че тя има майчинска ревност – не може да ме пусне“, обясни участникът.

Въпреки сложната ситуация, той остава оптимист, че отношенията между двете най-важни жени в живота му могат да се подобрят.

„Маргарита определено е огорчена, но според мен може да се стигне до нормално отношение между двете“, коментира Цветомир.

Двамата с Маргарита са заедно от три години и планират общо бъдеще. Мечтата им е да заживеят в къща в село, близо до голям град, където да могат да работят.