Участник от „Хелс китчън“ призна за сериозни семейни проблеми

6 Май, 2026 14:13 1 096 3

Mайка му все още не одобрява връзката му

Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цветомир, познат на зрителите от кулинарното риалити „Хелс китчън“, разкри в предаването „На кафе“ за сериозни лични проблеми. Той сподели за напрежението в отношенията с майка си, която не приема неговата приятелка Маргарита. Готвачът разказа, че именно Маргарита го е насърчила и записала за участие в шоуто, пише woman.bg.

„Тя ми дава кураж за всичко и ме подкрепя“, заяви Цветомир, но призна, че хармонията в семейството му е нарушена.

По негови думи, майка му все още не одобрява връзката му, което е довело до отчуждение между тях. „Майка ми направи опит да ми подаде ръка, но не беше правилното място. И сега не си говорим. Тя все още не приема Маргарита и не знам защо“, сподели той.

Цветомир е на мнение, че причината за конфликта не е в предишни скандали, а в силна майчина привързаност.

„Никога не сме имали драми. Мисля, че тя има майчинска ревност – не може да ме пусне“, обясни участникът.

Въпреки сложната ситуация, той остава оптимист, че отношенията между двете най-важни жени в живота му могат да се подобрят.

„Маргарита определено е огорчена, но според мен може да се стигне до нормално отношение между двете“, коментира Цветомир.

Двамата с Маргарита са заедно от три години и планират общо бъдеще. Мечтата им е да заживеят в къща в село, близо до голям град, където да могат да работят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лорда

    8 0 Отговор
    Зрелища, по-точно клюки, за раята. Хлябът е скъп.

    14:16 06.05.2026

  • 2 ТЕ ТИ БУЛКА СПАСОВ ДЕН!

    9 0 Отговор
    Е по важна информация отдавна не бях чел!!! Участник в в някаква масовка, наречена реалити шоу /чудесен БГ термин/ си имал моля ви се приятелка, ама евентуалната свекърва не я харесвала… Ех времена, къде е Верди да напише поредната си опера по тоз трагичен /рядко срещан/ проблем…либретото е направо готово!!!

    14:23 06.05.2026

  • 3 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Сега ще се разтръскам из основи и ще го прехвърля в другия крачол. Невероятна световна семейна сага. Пишете все в същия дух и ще се радваме да не ви четем изобщо.

    14:29 06.05.2026