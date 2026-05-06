Младеж от гвардейските отряди направи предложение за брак пред президента на празника на храбростта (ВИДЕО)

6 Май, 2026 19:53 721 18

След заветното „да“ президентът Илияна Йотова направи подарък на младоженците

Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Доброволци от един от гвардейските отряди се сгодиха в Гербовата зала в президентството на 6 май - празник на Българската армия и Ден на храбростта, пише btvnovinite.bg.

При награждаването от държавния глава Илияна Йотова на представители на сдружението на Младежките гвардейски отряди неочаквано дойде и предложение за брак.

Пред погледите на десетки гости Тодор падна на коляно пред любовта на живота си - Добринка.

След заветното „да“ аплодисменти огласиха Гербовата зала, а президентът Илияна Йотова направи и подарък на младоженците.


  • 1 Да, да

    11 2 Отговор
    Ехааа, много гейско!

    Коментиран от #10

    19:59 06.05.2026

  • 2 Гост

    12 4 Отговор
    Обърнаха го на бардак. Това е жалко.

    Коментиран от #7

    20:02 06.05.2026

  • 3 Българско и родно!

    11 4 Отговор
    Стига сте излагали и следвали чужди нам традиции!
    Българската традиция изисква да вземеш разрешението, да получиш одобрението на родителите на момата. Не да ги игнорираш, сякаш не те са я отгледали.
    Ако приемат и момата е съгласна, приемат златните ти дарове (украшения за булката) и насрочват годеж. Т.е. - дата на която ти и родителите ти ще дойдат в дома на девойчето, да отпразнувате сгодяването, насрочите дата за сватбата и обявите на хората и почерпите.
    Така се прави по БЪЛГАРСКИ!
    Спрете с клоунските си изпълнения сляпо да подражавате на ЗАПАДналата част от света!

    Коментиран от #4

    20:03 06.05.2026

  • 4 Чао

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българско и родно!":

    Ти от кой век си 😂.Това ми звучи като турска традиция не като наша.

    Коментиран от #15, #17

    20:10 06.05.2026

  • 5 Чао

    1 3 Отговор
    Честито да им е.

    20:11 06.05.2026

  • 6 Тиква

    6 0 Отговор
    Само глупакът може така да направи,

    20:12 06.05.2026

  • 7 Соваж бейби

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Аз го намирам като хубава идея да си рекламира предложение за брак между мъж и жена ,не да се рекламират разни гей двойки и трансджедъри!По често трябва се случва та да се набива в главата на новото поколение не да гледа другата мода и от няма и накъде да обръщат резбата и се правят на "модерни" някой от зор и за пари стават такива повлияни от 🌈 ненормалните.

    Коментиран от #16

    20:12 06.05.2026

  • 8 Честито

    8 0 Отговор
    На младоженците!
    Ама кви са тия гвардейци с ръст на градински джуджета, а.....? Голям резил еййййй, голям,. Едно време за гвардейци избираха високи и стройни момчета, коитокато маршруват да създават респект , уважение и да излъчват красота и почит. Тез гномпефа с червените униформи и големите кореми, кви гвардейци са ве алоууй. То перото на шапката, по-високо от гвардейците. Уоадък, уоадъъъккк!!

    Коментиран от #14

    20:13 06.05.2026

  • 9 езиковеди и диалектолози

    6 0 Отговор
    Добре , че не каза ""НЕ""....... щото тогава.....???

    20:14 06.05.2026

  • 10 добре подбран момент

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да, да":

    Стига де...все пак не предлага на друг момък.....

    20:20 06.05.2026

  • 11 Криворазбрана циливилизация

    4 0 Отговор
    Егати и простотията и тъпотията. Че и президентката омотали с откачената си идея

    20:22 06.05.2026

  • 12 52 събрание

    4 0 Отговор
    На парада на 6 май 2026 Президенката, ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА не знае или не признава, че имаме кораби. Тя поздравяваше само армията, но не флот днес на парада. Имаме два кораба на старо. Тя се объкала, забравила нещо.

    Абе пародия. Дифилиращите на парада бяха около и над 45 г. Тя се обърна към тях «Девойки и младежи, Жени и мъже» Смях. Сред тях не видяхме жени, бабички, още повече девойки

    На парада говорителят на телевизионното предаване каза"Минават ф16", но някойг го поправи, че това са МИГ 29. Излагация голяма. После някакъв коментатор обяви, че Миг 29 е "по-млад" от Ф16. Замислете се значи "по-млад" по-нов или по стар?. За какво са ни по-старите Ф16.
    На парада
    нямаше военна техника, заради липса на пари. Учудващо за паради няма пари, за детска болница няма пари, за Украйна (която не е в НАТО и в ЕС) има само последните подаръци от служебното правителство 17 мил, естествено, има. Ф16 е доставен без резервни части и само с 8 ракети на самолет. После на парада обявиха, че някакъв американски военен казал, че за подръжката им е нужна индустрия. Имаме ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с15 %. A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
    Същият ден е ден на овчаря.
    Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.

    20:23 06.05.2026

  • 13 Тоалетната хартия

    2 1 Отговор
    Олееее, още една жертва!!

    20:23 06.05.2026

  • 14 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Честито":

    Мострата по соц. време беше минимум 185 см. височина и 85 кг. тегло, сега тук е всичко синджир/връзка, жалко

    20:25 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Духовен съюз

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    Не драга! Доказано е, че чувства, които се демонстрират публично, не са истински.
    Тези неща са само за 4 очи.
    Когато мъжът иска да се обясни в любов, той не го прави пред чужди хора. Когато се сгодяват двама души, редно е да се направи както се прави у нас, да се включат и родителите. Няма лошо да й подари пръстенче и да поиска първо нейното одобрение, но не пред хората, та цирк да става. Това обезценява случката. Моментът трябва да е личен, сакрален, само техен спомен.

    20:34 06.05.2026

  • 17 Джензита у нас няма, има ЧАЛГА-поколение

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чао":

    Ти явни си някой дженЗър без капка уважение към родителите и българските традиции. Гади ми се от теб!

    20:36 06.05.2026

  • 18 Селяния

    0 0 Отговор
    И президентката е с акъл на болна от минингит овсъ

    20:39 06.05.2026