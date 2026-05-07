Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. А в Шотландия и Уелс ще има парламентарни избори.

Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на капанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 07:00 сутринта до 22:00 часа по Гринуич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда.

Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 г. Проучванията показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс.

В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори подред, като изолира лейбъристите и "реформаторите". "Реформирай Обединеното кралство" и националистите от "Плайд Къмри" пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100-годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дузина други районни съвети, шест унитарни съвета, шест окръжни съвета и три областни съвета. В шест района на Лондон има и избор на кметове.

Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Киър Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководство на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията.