Ванс: 186 хиляди покойници получават помощи за храна от американските данъкоплатци

6 Май, 2026 05:19, обновена 6 Май, 2026 05:24 913 6

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, 186 000 починали получават хранителна помощ в Съединените щати.

„186 000 починали получават помощи по SNAP (Програма за допълнителна хранителна помощ), и 186 000 починали американци получават купони за храна“, каза той по време на реч в Де Мойн, Айова.

Речта беше излъчена по YouTube канала на Белия дом.

„Знам, че лъжливите медии ще използват речта ми, за да направят заглавия за това, че Джей Д. Ванс предлага да се отнемат купоните за храна. Смятам, че трябва да отнемаме купоните за храна от починали хора и съм виновен за това“, пошегува се вицепрезидентът.

Ванс добави, че сред някои получатели на SNAP са собственици на луксозни Lamborghini. „Мисля, че 95% от американското население би се съгласило, че ако сте достатъчно богати, за да си позволите Lamborghini, сте достатъчно богати, за да не получавате помощи по SNAP от американски граждани“, каза той.

В началото на април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Ванс ще отговаря за борбата с измамите в САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Не съм аз

    6 1 Отговор
    Ти недей да се обясняваш за умрелите на помощи. Я по-добре кажи колко умрели гласуват. По няколко пъти във всеки щат. После врънкате, че нашите избори били манипулирани.

    05:50 06.05.2026

  • 2 Тръмп

    12 0 Отговор
    А в България над 1 милион търтеи получават ТЕЛК, помощи за безработни, ваучери за дърва гориво. Останалите 2 милиона активни данъкоплатци го носят на гърба си и нямат нищо против, все пак някой трябваше да гласува 10 години за Герберасти и ППдерасти.

    05:56 06.05.2026

  • 3 Анонимен

    5 1 Отговор
    И там е батак

    Коментиран от #5

    06:02 06.05.2026

  • 4 ААААА ВАНСА И ДА ИДВА ТУКСА ВИДНАГА

    3 0 Отговор
    ЗА ТРИ ДЕНЯ ДА НА УПРАЙ И ДА СА ВРЪЩА.....

    06:13 06.05.2026

  • 5 ВАНС И СЦИЕНТОЛОГ И МОРМОН

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    ИМАТ ИЗКЛЮЧИИИИИИИТЕЛНА ВЛАСТ ПОЧТИ РАВНА НА ЖИПИМОРГАН И РОКАФЕЛЕР ТАМ......

    06:32 06.05.2026

  • 6 дядото

    0 0 Отговор
    а ние на колко ли покойници в турция плащаме пенсии

    06:36 06.05.2026