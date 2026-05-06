Ванс: 186 хиляди покойници получават помощи за храна от американските данъкоплатци

Според вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, 186 000 починали получават хранителна помощ в Съединените щати.

„186 000 починали получават помощи по SNAP (Програма за допълнителна хранителна помощ), и 186 000 починали американци получават купони за храна“, каза той по време на реч в Де Мойн, Айова.

Речта беше излъчена по YouTube канала на Белия дом.

„Знам, че лъжливите медии ще използват речта ми, за да направят заглавия за това, че Джей Д. Ванс предлага да се отнемат купоните за храна. Смятам, че трябва да отнемаме купоните за храна от починали хора и съм виновен за това“, пошегува се вицепрезидентът.

Ванс добави, че сред някои получатели на SNAP са собственици на луксозни Lamborghini. „Мисля, че 95% от американското население би се съгласило, че ако сте достатъчно богати, за да си позволите Lamborghini, сте достатъчно богати, за да не получавате помощи по SNAP от американски граждани“, каза той.

В началото на април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Ванс ще отговаря за борбата с измамите в САЩ.