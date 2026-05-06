6 май 1899 г. Айфеловата кула отваря врати за посетители

6 Май, 2026 20:11 436 3

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 6 май 1899 г. „Айфеловата кула" отваря врати за широката публика по време на Световното изложение в Париж. Строежът на "Желязната дама" приключва малко по-рано (през март 1899 г.).

Хората буквално се втурват да я видят, като в първите дни асансьорите още не работят и посетителите е трябвало да изкачат 1710 стъпала, за да стигнат до върха.

Първоначалният план е бил кулата да бъде разрушена след 20 години. Тя оцелява само защото се оказва идеално място за радиоантени.

Когато отваря врати, тя не е била в познатия ни днес бронзов цвят, а по-скоро тъмночервена (венецианско червено).

На самия връх на кулата, нейният създател Гюстав Айфел си е построил уютен частен апартамент, обзаведен с дървени мебели, цветни тапети и дори роял. Той често е отказвал огромни суми на парижани, които искали да го наемат, и го е използвал само за работа и за посрещане на престижни гости като Томас Едисон.

Гюстав Айфел е проектирал и вътрешната метална рамка на Статуята на свободата в Ню Йорк, преди да се заеме с парижката кула.

За да спаси кулата от разрушаване, Айфел насърчава използването ѝ за научни цели. На нея са инсталирани метеорологична станция, барометър и радиоантени.

Поради термичното разширение на желязото, през лятото кулата може да се удължи с до 15 см, а при силен вятър върхът ѝ се люлее с около 6–7 см.

Тя е била най-високата сграда в света в продължение на 41 години, докато не е изместена от „Крайслер Билдинг“ в Ню Йорк през 1930 г.

Макар и кръстена на Айэел, първоначалният дизайн всъщност е дело на двама инженери, работещи в неговата компания – Морис Кьохлин и Емил Нугие. Айфел първоначално не харесал идеята, но по-късно купил патента от тях

За да не ръждясва, на всеки 7 години кулата се боядисва изцяло на ръка, за което са необходими около 60 тона боя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Ами тя си е отворена ,миналата седмица имах работа в Париж и минахме от там пълно е с туристи.

    20:15 06.05.2026

  • 2 Един от русенско

    1 2 Отговор
    Ние какво имаме ...нищо ..Ена цъква има в Русчук на центъра и тя вкопана в земята 4-5 м дълбоко ...нали е бил Русчук .

    20:19 06.05.2026

  • 3 Гергана Сотирова

    0 1 Отговор
    "Поради термичното разширение на желязото, през лятото кулата може да се удължи с до 15 см, а при силен вятър върхът ѝ се люлее с около 6–7 см."
    .
    Изключително мръсни асоциации ми навя това изречение. Вероятно е от пролетното време...

    20:21 06.05.2026