САЩ призоваха Европа незабавно да засили мерките за борба с тероризма

САЩ поискаха от Европа незабавно да засили мерките за борба с тероризма в региона, съгласно новата си стратегия за борба с тероризма.

„Европа трябва незабавно и значително да увеличи усилията си за борба с тероризма“, се казва в документа.

Освен това се отбелязва, че континентът се е превърнал в инкубатор на подобни заплахи.

А "неконтролираната масова миграция, която превърна Европа в терористичен център, е един от факторите".

„Неприемливо е богати съюзници от НАТО да служат като финансови, логистични и вербовъчни центрове за терористи“, добавя се в текста.

Авторите на стратегията също така призовават Европа, като „родина на западната култура и ценности“, да действа и „да спре умишления си упадък“.