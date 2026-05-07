Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ призоваха Европа незабавно да засили мерките за борба с тероризма

САЩ призоваха Европа незабавно да засили мерките за борба с тероризма

7 Май, 2026 04:15, обновена 7 Май, 2026 04:23 493 0

  • сащ-
  • европа-
  • тероризъм

Вашингтон отбелязва, че "континентът се е превърнал в инкубатор на подобни заплахи"

САЩ призоваха Европа незабавно да засили мерките за борба с тероризма - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ поискаха от Европа незабавно да засили мерките за борба с тероризма в региона, съгласно новата си стратегия за борба с тероризма.

„Европа трябва незабавно и значително да увеличи усилията си за борба с тероризма“, се казва в документа.

Освен това се отбелязва, че континентът се е превърнал в инкубатор на подобни заплахи.

А "неконтролираната масова миграция, която превърна Европа в терористичен център, е един от факторите".

„Неприемливо е богати съюзници от НАТО да служат като финансови, логистични и вербовъчни центрове за терористи“, добавя се в текста.

Авторите на стратегията също така призовават Европа, като „родина на западната култура и ценности“, да действа и „да спре умишления си упадък“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ