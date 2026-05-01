Чикагото се закани да подкрепи Диана Димитрова в съда срещу Рая Пеева

Теодор Венков-Чикагото, който спечели симпатиите на телевизионните зрители с участието си в "Игри на волята" и "Hell's Kitchen", заяви категорично, че ще застане като свидетел в съда, ако актрисата Диана Димитрова реши да заведе дело срещу Рая Пеева.

"Каквото съм видял, мога да го кажа", подчерта той пред "България днес", като добави, че е убеден, че и Нора Недкова ще заеме същата позиция.

Тримата се сближиха по време на участието си в кулинарното шоу, където изградиха приятелство, което днес прераства в публична подкрепа.

Чикагото не скри, че отношенията му с Диана Димитрова са се развили постепенно, но днес ги определя като "здраво приятелство".

Освен темата за евентуалния съдебен сблъсък, риалити героят разкри, че двамата са обсъждали и лични въпроси – включително желанието на актрисата да стане майка. По думите му той, като опитен женен мъж, дори ѝ е дал съвети, свързани с начина на живот и изборите ѝ.

Извън телевизионния шум Чикагото продължава да води двойствен живот работи в рудник в Стара Загора, развива семеен бизнес и поддържа активна физическа форма.

Той разкри и че на 28 май ще влезе в нов риалити формат, за който се подготвя усилено.

Чикагото сподели също и за сериозни здравословни последствия след участието си в "Игри на волята" – след екстремното шоу е страдал от язви, за които се е наложило сериозно лечение. И в момента той се възстановява и планира медицински изследвания преди новото си телевизионно предизвикателство.